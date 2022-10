Kapitalismi synnytti Ukrainan sodan – kapitalismista on päästävä eroon

Viimeaikaiset tapahtumat Euroopassa, Ukrainassa ja Suomessa osoittavat kapitalistisen maailman imperialististen liittoutumien, kuten Euroopan Unionin ja sotilasliitto Naton, sekä USA:n ja toisaalta Venäjän imperialistisen toiminnan vahingollisuuden rauhalle, työväenluokalle ja kansoille.

Aika Suomen liittymisestä Euroopan Unioniin vuoden 1995 alusta on sitouttanut Suomen imperialistisen kapitalismin osaksi. Tästä osoituksena Suomen alistuminen EU:n ulkopolitiikan toteuttajaksi, mikä on muodostunut vahingolliseksi Suomen suhteissa Venäjään. Taloudessa Suomi on edistänyt EU:n liittovaltiokehitystä alistumalla mm. EU:n yhteisiin velkavastuisiin.

Sotilaallisesta sitoutumisesta imperialistiseen, toisia kansoja alistavaan toimintaan kertoo mm. Suomen osallistuminen Afganistanin sotaan solidaarisuudesta USA:lle. Suomalaisten rauhaa ja turvallisuutta uhkaavana tekona viimeisimpänä on alistuminen hakemaan sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Nykyiseen tilanteeseen on tultu, kun kaikki eduskunnassa olevat puolueet, jotka hyväksyivät Suomen EU -jäsenyyden, jatkavat imperialistisen kapitalismin toiminnan tukemista. Kaikki turvallisuus ja rauha on menetetty, jonka Suomi ja suomalaiset saavuttivat kun maan poliittisena linjana oli puolueettomuus ja taloudellinen sekä sotilaallinen liittoutumattomuus.

Siksi on välttämätöntä Suomen irrottaminen Euroopan Unionista ja sotilasliitto Natosta. Tämä voidaan toteuttaa poliittisella toiminnalla, jossa tärkeimpänä on rauhan ja yhteiskunnallisen edistyksen toteuttaminen, työläisten ja vähävaraisten ihmisten toimeentulon ja elämisen perusteiden turvaaminen sekä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi välttämätön suunnan muutos yhteiskunnassa kohti sosialismia.

Edellä mainittuihin poliittisiin linjauksiin kuuluvana Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) esittää ja toteaa Euroopan ja Suomen ajankohtaisesta tilanteesta seuraavan:

Ktp on jo aiemmin ilmaisut kantanaan, ettei se hyväksy Venäjän sotilaallista toimintaa Ukrainassa. Ktp vaatii sodan lopettamista ja neuvottelujen aloittamista pysyvän rauhan aikaansaamiseksi.

Suomen on palattava aikaisempaan käytäntöön, ettei sotaa käyvälle alueelle toimiteta aseita. Aseiden ja sotatarvikkeiden vienti Ukrainaan on välittömästi lopetettava. Vientikiellon on koskettava kaikkia maita.

Pakotteet Venäjää vastaan eivät toimi ja niiden seurauksena kansat ja työtätekevät kärsivät niin Suomessa kuin Venäjällä. Pakotteet on poistettava.

Suomen tulee myöntää Venäjän kansalaisille turistiviisumeita. Hallituksen päätös estää viisumien saanti perusteella ”Vaarantaa Suomen kansainvälisiä suhteita” on venäläisiä sortava peruste.

Suomen ja Venäjän väliselle rajalle ei saa rakentaa aitaa. Se on tarpeeton, rahan tuhlausta ja häivähdys USA:n tavasta toimia.

Suomen on lopetettava asevarustelu ja Nato- maiden sotilasjoukkojen pääsy Suomen alueelle.

Suomen on peruttava Nato-hakemus ja irtisanottava niin sanottu isäntämaasopimus.

Sota Ukrainan alueella on imperialistinen, eikä Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) asetu sodan minkään imperialistisen osapuolen tukijaksi. Ktp antaa tukensa työväenluokan taistelulle sen vapautumiseksi porvaristosta ja kapitalistisesta yhteiskuntajärjestelmästä Venäjällä, Ukrainassa, Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Ukrainan sodan synnyttämiseen ovat vaikuttaneet kapitalistiset USA ja EU ja maahan hyökkääjänä kapitalistinen Venäjä. Suomi on irrotettava Ukrainan sodasta ja sota saatava päättymään.

Vantaa 1.10.2022

Kommunistinen Työväenpuolue – rauhan ja sosialismin puolesta

Keskusneuvosto