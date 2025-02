Ktp tuomitsee porvarihallituksen oikeistopolitiikan ja tukee työläisten palkkataistelua

Suomen Nato-jäsenyyden seuraukset ovat nähtävillä vain vajaat kaksi vuotta sotilasliittoon liittymisen jälkeen. Militarismi myrkyttää yhä enemmän yhteiskunnallista ilmapiiriä, porvarihallitus leikkaa työläisten vuosikymmenien aikana taistelemia vähimmäisetuja ja kiristää aiemmin tunnustettuja demokraattisia oikeuksia.

Kapitalistien ja vuorineuvosten linnake Elinkeinoelämän keskusliitto EK haluaa Suomesta aseteollisuuden suurvaltaa ja uutta vientinyrkkiä. EK ennakoi tulevaa esittämällä Ruotsin puolelta Haaparannasta raideleveyden muuttamista Rovaniemelle, Ouluun ja Kemiin.

Ei ole sattumaa, että nuo kaupungit ovat myös Yhdysvaltojen asevoimien DCA-sopimuksen perusteella rakentamien sotilastukikohtien sijaintipaikkoja.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten johtama porvarihallitus on Suomen kansan enemmistön vastainen hallitus. Se leikkaa tauotta sosiaali- ja terveydenhuoltoa, työttömyysturvaa ja eläkeläisten toimeentuloa.

Viimeisin eläkkeisiin kohdistuva heikennys hyväksyttiin äskettäin porvarihallituksen ohjauksessa. Vuodesta 2030 alkaen eläkkeitä voidaan inflaation oloissa leikata, ja eläkeyhtiöille annetaan oikeus entistäkin riskialttiimpaan eläkerahoilla keinotteluun.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2024 lopun työllisyyskatsaus paljastaa, että työttömyys on lisääntynyt kuukausi toisensa jälkeen. Joulukuun työttömyysluvut olivat pahimpia kuin yhtenekään kuukautena viime vuonna.

Työläisten elinolojen heikentyminen on kapitalistisessa Suomessa tosiasia. Sen ovat myöntäneet nekin ammattiyhdistysjohtajat, jotka olivat jäsenistöään kuulematta tekemässä vuosien ajan huonoja palkka- ja työehtosopimuksia.

Palkkoihin perustuva ostovoima on suorastaan romahtanut. On arvioitu, että työläisten ostovoima on alentunut 1980-luvun alun tasolla.

Nyt käynnissä olevissa työehtoneuvotteluissa on kyse ennen muuta palkoista. Keskusjärjestö SAK:hon kuuluvat ammattiliitot esittävät kahdelle vuodelle 10 prosentin palkkojen korottamista. Se korvaa vain vaivoin viime vuosien ostovoiman menetykset, mutta ei turvaa reaalipalkkoja.

SAK:n suurin ammattiliitto Teollisuusliitto on neuvotellut jo viime syksystä alkaen palkankorotuksista ja uudesta työehtosopimuksesta. Neuvottelut ovat olleet hyödyttömiä. Siksi liitto ja sen jäsenistö ovat aloittaneet tänä vuonna viikon kestävien lakkojen järjestämisen.

Uusimmat viikon lakot alkavat maanantaina 17. helmikuuta ja maanantaina 24.helmikuuta. SAK:n suurimmat ammattiliitot tukevat lakkoja.

Myös Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut lakkojen aloittamisesta maanantaina 17. helmikuuta. Ensin lakko pysäyttää kaupan kuljetukset, sitten sulkeutuvat myymälät.

Vaadimme sotapolitiikan hylkäämistä ja rauhan tavoitteen esille nostamista.

Tuomitsemme porvarihallituksen työläisten vastaisen leikkaus- ja kiristyspolitiikan.

Kaikki tuki työläisten palkkataistelulle.

Palkkataistelu on käytävä työpaikoilla ja kapitalismin vastaisissa mielenosoituksissa.

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto

Vantaa 15.2.2025