Ktp vastustaa sotilasliitto Natoa ja Suomen sotilasmenojen kasvua

Suomi liitettiin 4.4.2023 sotilasliitto Natoon sitä edeltäneen valtavan propagandan ja vyörytyksen turvin. Kansalaisten todellista mielipidettä ei koskaan kysytty. Kaikki tapahtui Suomen oikeiston, johon myös kenraalikunta perinteisesti kuuluu, ja maamme ulkopoliittisen johdon teettämien manipuloitujen ja rajallisten mielipidekyselyjen turvin.

Presidentti Niinistön ja pääministeri Marinin viiden puolueen hallituksen päätökset hyväksyttiin eduskunnassa suuren uhon ilmapiirissä. Eduskunnan ”vasemmistopuolueet” olivat varauksetta kannattamassa Natoa ja asemenojen historiallista lisäämistä.

Vain vajaa kolme kuukautta Natoaikaa ja Suomen ilma-, maa- ja merialueet on muutettu Yhdysvaltojen ja Natomaiden sotaharjoitusten ja vakoilun alustoiksi. Maamme on tosiasiallisesti annettu Venäjän vastaisen sotavalmistelun eturintamaksi. Kansalla on toisen maailmansodan ajalta pahoja kokemuksia vastaavasta ulkopoliittisen johdon ja eduskunnan virhearviosta.

Huhtikuun eduskuntavaalien tulos ei muuttanut sotaisan ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaa. Nyt Suomeen on jo esitetty Naton tukikohtia, jopa suomalaisten sotilaiden osallistumista Yhdysvaltojen ja sotilasliiton ydinaseharjoitteluun.

Huhtikuun 2. päivän eduskuntavaalien tulos lisää oikeiston poliittista ja yhteiskunnallista valtaa. Jo Marinin hallitus toteutti porvaripolitiikkaa, mikä tulee kokoomuksen johtaman uuden hallituksen voimin vain kiristymään. Työtätekevien itselleen taistelemat arkipäivän etuudet ovat nyt todellisessa vaarassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, koulutukseen, työttömyysturvaan ja pienituloisten toimeentuloon ajetaan miljardiluokan leikkauksia. Syynä käytetään julkisen talouden velkaantumista. Siinä yhteydessä ei kuitenkaan puhuta Suomen valtavista sotilasmenoista, joiden kasvu oli viime vuonna EU-maiden suurinta.

Toinen julkisen talouden syöppö on suurpääoman ja kapitalistien saama kymmenien miljardien eurojen tuki. Se oli koronakorvausten aikana ennätyksellisen suuri rahansiirto työväenluokalta omistavalle luokalle.

Työväenluokan asema nykypäivän kapitalismissa ja porvaripolitiikan vallitessa ei ole helppo. Työvoimaa riistetään yhä tehokkaammin voittojen lisäämiseksi ja kapitalistien välisen kilpailun maksajina epäsäännöllisissä ja huonoissa työoloissa.

Työn fyysisen rasituksen kumppaniksi ovat yhä useammin tulleet mielenterveysongelmat. Työolosuhteisiin ja työaikoihin on saatava täysi muutos.

Nykyisen ammattiyhdistysliikkeen toimintaa voi sanoa heikoksi ja mukautumiseksi porvaripolitiikkaan. Ammattiliittojen sosiaalidemokraattinen ja vasemmistoliittolainen johto on keskittynyt hupenevan jäsenkuntansa hallinnoimiseen ja sijoitussalkkujensa hoitamiseen. Taistelevia liittoja ei käytännössä enää ole.

Työväenluokan voima kapitalismin vastaisessa taistelussa on tietoisuudessa, järjestäytymisessä ja solidaarisuudessa. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. On järjestäydyttävä nykyisiin ammattiliittoihin, ja jos niiden toiminta ei muutu, on aloitettava uuden tien rakentaminen.

Kapitalismia vastaan, sosialismin ja rauhan puolesta, kohti kommunismia.

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

25. edustajakokous 27.-28.5.2023