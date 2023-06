Suomen itsemääräämisoikeuden palauttamisella luomme turvallisuutta ja rauhaa

Suomi on Euroopan Unionin ja sotaliitto Naton jäsenyydellä sidottu kapitalismin imperialistisiin keskuksiin. Sitomiseen ovat vuosikymmenien ajan osallistuneet kaikki eduskuntapuolueet ja presidentit. Näin Suomi on menettänyt itsemääräämisoikeutensa ja puolueettomuutensa. Tilalle on hyväksytty suurten valtioiden ensisijaiset edut, politiikassa ja taloudessa, joita imperialistiset keskukset EU ja Nato sotilaallisesti varmentavat.

Imperialistisilla keskuksilla pyritään vahvistamaan pääomapiirien taloudellista ja poliittista valtaa. Samalla ne hajottavat eri keinoin työväenluokan taisteluyhtenäisyyttä, säilyttääkseen kapitalistiset yhteiskuntarakenteet, jotka mahdollistavat toisen ihmisen toiseen kohdistaman riiston.

On välttämätöntä irrottaa Suomi sotaliitto Natosta ja Euroopan unionista, jotta rauha ja turvallisuus Pohjois-Euroopassa ja hyvät suhteet kaikkiin naapurimaihin voivat toteutua. Suomen itsemääräämisoikeuden oloissa todellisen työväenliikkeen ajamilla tavoitteilla on myös edellytykset toteutua.

Näihin tavoitteisiin kuuluu solidaarisuus muiden maiden työläisille ja kansoille. Se politiikka on kapitalistisen sotapolitiikan vastaista rauhanpolitiikkaa, ystävyyspolitiikkaa, joka vahvistuu siitä, mitä laajemmin työläisten joukot osallistuvat kapitalismin vastaiseen luokkataisteluun.

Tämä on ulkopolitiikkaa ja sisäpolitiikkaa ihmisten elämän hyväksi. Tähän taisteluun kutsumme kaikkia työväen ihmisiä mukaan. Kulkemalla sosialismia kohden, vahvistamme ihmisarvoista elämää.

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

25. edustajakokous 27.-28.2023