Kuka johtaa Suomen ulkopolitiikkaa?

Suomen eduskunnan alainen Ulkopoliittinen instituutti Upi on ollut viime vuosina näkyvässä roolissa, kun kansalaisten mieliä on muokattu. Upin johdon ja tutkijoiden mielipiteitä on markkinoitu näkyvästi ennen kaikkea Ylen ja muun valtamedian sivuilla.

Upi pääsi 2021 syksyllä ja 2022 alussa etulyöntiasemaan Venäjän vastaisena ja sotilasliitto Natoa kannattavana propagandistina. Tuon propagandan virallistivat kaksi mielipidekyselijää, Taloustutkimus ja Kantar, ulkopoliittisen johdon työkaluksi.

Vuoden 2022 alusta rajatut ja manipuloidut Nato -kyselyt tehtiin aikaisemmasta käytännöstä poiketen nettikyselyinä reilulle tuhannelle tietoyhteydet omistaville. ”Tulokset” kelpasivat jopa presidentti Niinistölle, joka luopui nopeasti aiemmasta kannastaan kansanäänestyksen järjestämisestä.

Kun Niinistö ja Marinin viiden puolueen hallitus päättivät Suomen Nato -jäsenyyshakemuksesta ja sen jättämistä eduskunnan hyväksyttäväksi oli ”peli pelattu”. Eduskunnassa suoritettu äänestys oli pelkkä muodollisuus.

Nato -jäsenyyden tielle on tullut viime vuoden kevään jälkeen suuria esteitä. Unkari ja Turkki eivät ole halukkaita käsittelemään parlamenteissaan Suomen jäsenyyshakemusta.

Vuonna 2019 Upin johtoon valittu Mika Aaltola edustaa oikeistoa ja russofobeja. Hän matkusti viime viikon tiistaina kahden miehen delegaatiossa Turkkiin. Aaltola oli ottanut tehtäväkseen Suomen Nato -jäsenyyteen liittyvän tunnustelun ja edistämisenkin.

Poliitikot ja Upin neuvottelukunnan johto ärähtivät Aaltolan sooloilulle ja ottivat porvarimedian jopa presidenttiehdokkaaksi nostaman Aaltolan ja toisen delegaatin puhutteluun.

Aaltola ei ymmärtänyt, että Upilla ja hänellä ei ole enää Nato -hankkeessa roolia. Tehtävä on tehty, molemmat saavat palata tutkimustensa pariin.

Nato -sotku antaa sotilasliiton vastustajille ja Suomen perinteisen puolueettomuuden kannattajille lisää toiminta-aikaa. Se on käytettävä hyväksi.

Työkansan Sanomat 2/2023. Pääkirjoitus.