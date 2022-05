Marinin musta nahkatakki TKS Pakina

Porvaripolitiikkaa pehmennetään muutoinkin kuin valtamedian propagandalla. Yksipuolinen uutisointi kun on jo karkottanut osan ihmisistä kotisohvilta. Median omistajat ovat kuitenkin kekseliäitä voittojensa kasvattamisessa. Yksi varma keino on yhdistää politiikka ja viihde.

Ruotsin ja Suomen pääministerit tapasivat huhtikuun puolivälissä Tukholmassa. Sosiaalidemokraatti Sanna Marinin matkan tarkoitus oli käännyttää sosiaalidemokraattien pääministeri Magdalena Andersson suopeaksi Natolle ja Ukrainan lisäaseistamiselle.

Suomen iltapäivälehtien lööpeissä ei politiikkaa näkynyt. Ne ylistivät Marinin mustaa nahkatakkia, joka kuulemma valloitti raikkaalla tuulahduksellaan ruotsalaisten sydämet. Virallisessa lehdistötilaisuudessakin oli syntynyt vaikutelma, että nahkatakki syrjäytti pääministerit.

Suomen etäsota Ukrainassa

Suomi käy Ukrainassa omaa etäsotaansa. Muuhun johtopäätökseen ei voi tulla, kun seuraa hallituksen, kenraalien ja median kiihkoista sotauhoa. Eletään kuin viime sotien aikaa, kun rallinikkari Palle ylisti yhden suomalaissotilaan vastaavan kymmentä ryssää.

Valtionmedia Ylen uutis- ja ajankohtaisstudioistakin on tullut maanpuolustuskorkeakoulun operatiivisia luentonurkkia. Kenraalit ja alemmat upseerit kertovat katsojille, kuinka sotaa pitäisi oikeasti käydä. Erityisen halventamisen kohteena on tietysti Venäjä. Kuinkas muuten.

Ylen oman uutistoimituksen yksipuolisuus Ukrainan sodasta on suorastaan noloa ja silkkaa propagandaa. Göbbelsiä seuraten kaikissa kuvissa näytetään lapsia ja koiria. Eikä Ukrainan vallankaappausarmeijan ja Azovin natsien tekemisistä teloituksista ja tykkien aiheuttamista tuhoista näy vilaustakaan.

Sota on virallistettua raakaa väkivaltaa, missä ihmisen hengellä on vain propaganda-arvo. Kaikki sodat novat sellaisia.

Ostakaa halvempaa ja syökää vähemmän

Yhdysvaltojen ja EU:n Venäjän vastaiset talouspakotteet ja Venäjän vastapakotteet ovat Suomessakin johtaneet energian ja ruoan roimaan kallistumiseen. Kansalaisia patistetaan hyväksymään elintason lasku vetoamalla Ukrainan sotaan, vaikka pakotteilla on jo 20 vuoden historia.

Harhautuksen lisänä ovat köyhälle kansanosalle jo tutut ruokaohjeet: ostakaa halvempaa, syökää vähemmän.

Jotain uuttakin on keksitty, kun kahvin hinta on kaksikertaistunut. Keksinnön mukaan suomalaiset ovat aina juoneet liian väkevää kahvia. Kun nyt kahvinporoja laittaa veteen vähemmän, kahvi maistuu paremmalta. Hyvää tässä esityksessä on se, että sikuria ei vielä esitetä kodin varmuusvarastoon.

Rauno Lintunen