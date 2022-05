Miksi Venäjä sotii – entä Yhdysvallat EU-liittolaisineen

Euroopan NATO-maat ovat entisiä siirtomaavaltoja.

Toinen maailmansota lopetti Britannian maailmanvallan. Ranska ei alistunut vaan jatkoi sotiaan Asiassa ja Algeriassa. Se ei myöskään halunnut lopettaa vallankäyttöään Lähi-idässä; entisissä siirtomaissaan. Saksan ja Belgian siirtomaahistoriat ovat sanoin kuvaamattoman kammottavia. Hollanti ei halunnut alistua siirtomaansa Indonesian itsenäistymiseen vaan hyökkäsi toisen maailmansodan loputtua verisesti uudelleen. Tuon hyökkäyksen uhriluvut puuttuvat edelleen Hollannin historiankirjoista.

Vaikka natsi-Saksan maailmanvalloitus estyi, natsismi ei kadonnut minnekään. Yhdysvallat auttoi keskeiset natsit siirtymään Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan, Kanadaan ja Etelä-Amerikkaan, jopa Etelä-Afrikkaan.

Yhdysvallat jatkoi natsien hyödyntämisen rinnalla fasistisen Espanjan tukemista aina vuoteen 1975, Francon sotilasdiktatuurin päättymiseen asti. Yhdysvallat oli keskeinen Etelä-Afrikan apartheidin tukija sen viimeisille metreille saakka.

Yhdysvaltojen oma apartheidin historia on oma hirveä lukunsa.

Yhdysvaltojen ja entisten siirtomaavaltojen sodat perustuvat aina alkuperäisväestön alistamiseen, nöyryyttämiseen ja maan ryöstöön. Osalla sodista on ideologinen perusta, ”kommunismin kitkeminen”, mutta sen peitossa keskeiset tavoitteet ovat yleensä öljyn tai muiden luonnonvarojen ryöstö sekä sotilastukikohtien rakentaminen pakolla tai taloudellisten uhkailujen avulla.

Yhdysvaltojen ja sen EU-liittolaisen 2000-luvun ryöstösodat

Yhdysvallat EU-liittolaisineen päätti viimeisimmän ryöstösotansa Afganistanissa 7 kuukautta sitten. Tuon sodan aikana Yhdysvallat EU-liittolaisineen kävi useita muita sotia; Libyan pommitukset, Egyptin ja Tunisian värivallankumoukset, Syyrian sodan jihadistien avulla. Yhdysvallat jatkaa maassa öljyn varastamista liittolaistensa avulla ryyditettynä hirviömäisillä talouspakotteilla.

Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten ryöstöissä kohdemaan hyvinvoinnilla ei ole merkitystä. Libya oli Afrikan vaurain valtio, sekulaarinen Syyria huolehti jopa 1,5 miljoonan Irakin ja 0,5 miljoonan palestiinalaispakolaisen hyvinvoinnista. Näillä seikoilla ei ollut merkitystä. Päin vastoin.

Yhdysvallat NATO-liittolaisineen rakennutti jihadisteille sementtibunkkereita käytävineen Syyriaan. Kun Syyrian laillinen armeija sai valloitettua Aleppon kaupungin takaisin, bunkkereista löytyi useita NATO-armeijan upseereita. (Samoin Azovin natsijoukkojen paetessa huhtikuun 2022 alussa helikopterilla Mariupolin kaupungin saarrosta, mukana lensi useita yhdysvaltalaisupseereita)

Ranskan armeija oli hiipinyt pois Syyriasta jo ensimmäisen sotavuoden jälkeen. Ranska hyödynsi Turkin harrastamaa Syyrian öljyn varastamista ensimmäisten sotavuosien aikana jalostamalla tuon öljyn.

Tiedotussotaa mainostoimistojen ja median avulla

Yhdysvaltojen ja EU-maiden tiedonvälitys on yhdenmukaistettu markkinointitoimistojen kuten Ruder-Finn ja Hill&Knowlton sekä toimittajien CIA-koulutuksen avulla tavoitteena yksinapaisen, Yhdysvaltojen johtaman maailmanjärjestyksen kuvaaminen oikeudenmukaisena ja ainoana demokraattisena järjestelmänä.

Tässä koordinoinnissa ovat mukana työikäiset poliitikot, virkamiehet ja upseerit, joiden itsesuojeluvaisto estää heitä puhumasta totuutta maailmanpolitiikasta. Heillä on omat asemat ja perheen toimeentulo puolustettavinaan.

Vain eläkkeelle päässeet upseerit ja virkamiehet rohkenevat avata suunsa.

Yksinapainen maailma ei suvaitse kilpailijoita puhumattakaan toisenlaista valtajärjestelmää.

Venäjä on pikkuhiljaa noussut rakentamaan uutta moninapaista maailmanjärjestystä, jossa jokainen valtio on tasa-arvoinen ja toimii kansainvälisten lakien ja YK:n peruskirjan viitoittamalla tavalla.

Jugoslavian hajottamisen keskeiset voimat

Yhdysvaltojen ja EU-Saksan johdolla tapahtunut Jugoslavian tuhoaminen oli eräänlainen hälytyssignaali Venäjälle – ”kuinka pitkälle yksinapaisen maailman tavoittelu on menossa”.

Yhdysvallat ja sen sotilaallisesti miehittämä Saksa käyttivät hajotuksessa IMF:ää, omia talouspakotteitaan ja YK:ta alistaakseen toisen maailmansodan holokaustin uhrit, serbit, Jugoslavian NATO-miehitykseen ja Kosovon maakunnan kaappaukseen.

Yhdysvallat rakensi alueelle jättimäisen sotilastukikohdan, Bondsteelin. Kosovo on edelleen NATO-miehityksen alainen 23 vuotta NATO-pommitusten jälkeen.

Sodassa USA ja Saksa käyttivät liittolaisinaan Kroatian natsidiasporaa sekä kalifaattia Bosniaan rakentavia muslimeja, joiden rahoittajana, aseistajana ja valmentajana toimi Osama bin Laden. Bosnian presidentti Izetbegovic toivotti bin Ladenin jihadistiarmeijan tervetulleeksi Bosniaan arabiankielisellä rukouksella.

Venäjän vastatoimet maan länsirajalla ja Georgiassa

Venäjä on reagoinut aseellisesti Georgiassa sen aloitettua elokuussa 2008 Etelä-Ossetian venäläisten rauhanturvaajien pommitukset. Presidentti Saakashvili oli Yhdysvaltojen kouluttama ja oletti virheellisesti Yhdysvaltojen tulevan sotaan mukaan.

Yhdysvallat on olettanut voivansa levittää yksinapaisen maailmanvaltansa Venäjän rajoille myös asein. Sen ulkoministeriö ilmoitti vuonna 2000 Bratislavan kokouksessaan Yhdysvaltojen luopuvan noudattamasta kansainvälisiä lakeja sekä laajentavansa NATOn toiminta-alueen Baltiasta Ukrainan Odessaan sekä estävänsä Venäjän pääsyn Pietarista Itämerelle.

Yhdysvallat on tätä tavoitetta edistääkseen tukenut useita värivallankumouksia Ukrainassa. Vuoden 2014 helmikuussa sen tukemat tarkka-ampujat tappoivat yhteistyössä Ukrainan natsijoukkioiden kanssa mielenosoittajia Kiovan Maidanin aukiolla.

Ukrainalla on vahva natsihistoria. Suomi ja Baltian maat Puolan ohella tukevat tuota puolta maan toiminnassa.

Taistelu Ukrainasta

Helmikuun 2014 Kiovan vallankaappauksessa, jossa presidentti ajettiin henkensä uhalla maasta, Ukrainan eduskunta vuorattiin natsilipuilla ja kaduilla aloitettiin ennennäkemättömät ”lustraatiot”, kidutukset ja roskapönttöihin heittämiset.

Puolueita lakkautettiin, venäjänkielen käyttö, venäjänkielinen kouluopetus, venäjänkieliset TV-kanavat ja sanomalehdet lakkautettiin. Venäjänkieliset krimiläiset vallankaappausta vastustavat mielenosoittajat yritettiin tappaa heidän matkustaessaan busseilla Kiovasta Krimille.

Pelon ilmapiirin vallitessa krimiläiset päättivät julistaa autonomisen tasavaltansa itsenäiseksi, jonka jälkeen he anoivat pääsyä osaksi Venäjää.

Myös Ukrainan presidentit pelkäävät natsijoukkioita. Niin Poroshenkon kuin Zelenskyin on pelättävä henkensä puolesta elleivät he noudata Azov-natsipataljoonan vaatimuksia.

USA:n tukema uusi hallitus julisti eduskunnan väliaikaisen puheenjohtajan Turchinovin suulla itäukrainalaisille, jotka eivät alistuneet yhdysvaltalaisjohtoisen vallankaappaushallituksen valtaan, ”terrorismin vastaisen sodan”. Siis demokratiaa kannattava kansanosa julistettiin terroristeiksi.

Kahdeksan vuotta sisällissotaa – Suomi vaikeni lännen mukana

Ukrainan sisällissota on jatkunut jo 8 vuotta ilman että Suomi on tehnyt elettäkään uhrien auttamiseksi. Noin kaksi miljoonaa Donbasin asukasta on paennut Venäjälle, ilman että mikään länsimaa on ojentanut auttavaa kättään. Donbasiin jääneet asukkaat ovat viettäneet useammin yönsä kellareissa kuin kodeissaan.

On vastenmielistä lukea hyväntekeväisyysjärjestöjen mielisteleviä avunpyyntöjä nyt, kun Ukrainan natseja myötäilevä hallitus on joutunut Venäjän hyökkäyksen kohteeksi ja kansalaiset ovat hallituksen kyvyttömyyden vuoksi joutuneet lähtemään maasta.

Venäläiset ovat hyökänneet Ukrainaan sen hallituksen harrastaman venäjänkielisen väestön vainon ja sorron vuoksi. Vainoa on kestänyt 8 vuotta. Osa väestöstä on myös Venäjän kansalaisia.

Venäjä on hyökännyt myös siksi, että kuluneiden 8 vuoden aikana Yhdysvallat on rakentanut itseään ja johtamaansa sotilasliitto NATOa palvelevaa sotilaallista infrastruktuuria Venäjää vastaan kohdistuvaa hyökkäystä varten. Infrastruktuuri on käsittänyt myös biologisia laboratorioita, joiden olon apulaisulkoministeri Victoria Nuland on myöntänyt USA:n kongressille.

Venäjän toinen taistelu natseja vastaan

Venäjä on toistamiseen joutunut taisteluun natseja ja natsismia vastaan. Toisessa maailmansodassa Yhdysvallat ja ”länsi” olivat välttämättömyyden pakosta Neuvostoliiton/Venäjä tukena, vaikka tosiasiallisesti olivat toivoneet, että Hitler olisi ensin hyökännyt Neuvostoliiton kimppuun.

Nyt natsismin todellinen tukija Yhdysvallat on EU-liittolaisineen Ukrainassa tukemassa natsien toimintaa taistelussa venäjänkielistä väestöä ja omaa turvallisuuttaan puolustavaa Venäjää vastaan. Toisen maailmansodan natsiliittolaiset Suomi, Baltian maat sekä EU:n NATO-maat ovat mukana yhtenä rintamana.

Venäjällä on liittolaisinaan kaikki siirtomaaherrojen ja yksinapaisen maailman sotilaallisten toimien ja talouspakotteiden kohteina olleiden maiden kansat. Tämä YK-maiden enemmistö ei enää alistu Yhdysvaltojen ja EU:n NATO-maiden kiristykseen ja alistamiseen.

Kiina, Intia, Pakistan, Brasilia, Etelä-Afrikka, Indonesia, Kuuba ja monet Etelä-Amerikan ja Afrikan maat eivät ole unohtaneet Yhdysvaltojen ja EU-siirtomaaherrojen suorittamia presidenttiensä murhia, sotilaallista alistamista, taloudellista kiristystä ja ihmisarvon loukkauksia.

Nämä maat muistavat Neuvostoliiton/Venäjän avun itsenäistymisliikkeille Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Afganistanin hallitukselle 1970–80-luvuilla.

Suomella on historiansa tärkein valinta. Liittoudummeko väkivaltaan ja talouspakotteisiin turvautuvan Yhdysvaltojen ja siirtomaaherrojen johtaman NATO-armeijan jäseneksi vai liitymmekö tulevaisuuden ja rauhan näköalan tarjoavaan moninapaiseen maailmanjärjestykseen.

Suomen yksinapaiseen Yhdysvaltojen valtaan tukeutuva Yle ja sanomalehdistö eivät anna valinnalle perusteita. Jokaisen on hankittava ne itse!

Pirkko Turpeinen-Saari