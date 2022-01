Nato-haukat vyöryttävät Suomea sotilasliittoon TKS-lehti Pääkirjoitus

Yhdysvaltojen, sen johtaman sotilasliitto Naton ja EU:n 30-vuotinen marssi kohti Venäjän länsirajaa on tapahtunut tosiasia. Länsi on rakentanut tuona aikana itselleen sotilaallisen etupiirin. On turhaa jankkaamista puhua valtioiden suvereeneista oikeuksista päättää turvallisuus- ja puolustusvalinnoista, kun se koskee vain Eurooppaa. Tästä voi kysyä kokemusasiantuntijoilta Kuubassa.

Lännen etupiirin rakentamisessa on ollut selkeä taakanjako: Yhdysvallat on päättänyt ja johtaa geopoliittisen tilanteen muuttamista, EU rahoittaa ja Nato hoitaa markkinoinnin sekä vyörytyksen. Venäjän vastaus tähän on ollut maan vaurauden kasvattaminen, asevoimien modernisointi ja ”punaisen viivan” asettaminen Natolle.

Suomessa Nato-haukkojen toimintaympäristönä on maan ulkopoliittinen johto, kenraalikunta, Erkkojen Sanomien ja Ylen johtama media sekä eduskunnan rahoittama Ulkopoliittinen instituutti (Upi). Nato-kriittisillä, puhumattakaan vastustajilla, ei ole sijaa noiden vyöryttäjien pöydissä.

Suomen haukat ovat yrittäneet käyttää propagandansa vipusimena myös Ruotsia. Milloin Natoon on mentävä Ruotsin jälkeen, milloin yhdessä, jopa ennen Ruotsia. Haukat eivät hellitä, vaikka pääministeri Magdalena Andersson on ilmoittanut selväsanaisesti: Ruotsi ei liity Natoon nyt, eikä tulevaisuudessakaan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi viime viikon tiedotustilaisuudessaan, ties monennenko kerran, Venäjän kunnioittavan Suomen ja Ruotsin itsemääräämisoikeutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikassaan. Hän sanoi Naton olevan se taho, joka loukkaa puolueettomien maiden suvereniteettia. Lavrov lisäsi painokkaasti, että puolueettomien maiden vaikutus Euroopan turvallisuudelle on ollut pysyvä ja merkittävä.

Sotilasliitto Naton painostus Suomessa ja Ruotsissa onkin ollut kovaa. Naton monikymmenpäinen neuvosto vieraili viime vuoden lokakuun lopulla Suomessa ja jatkoi kolmen päivän ”keskustelujen” jälkeen Ruotsiin, Samat ”keskustelut” käytiin todennäköisesti sielläkin.

Yhdysvaltojen ja Natomaiden kenraalit ovat viime aikoina vierailleet tiheään tahtiin joukkoineen Suomessa. Armeijan valmiutta, koulutuskeskuksia ja satamia on tarkastettu kuin aseveli konsanaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on vieraillut Suomessa myös pienemmän seurueensa kanssa. Viesti on ollut kursailematon, liittykää sotilasliittoon. Nyt saman asian tyrkyttäjäksi on komennettu Naton edellinen pääsihteeri Anders Foght Rasmussen.

Stoltenberg on Norjan entinen pääministeri, Rasmussen Tanskan. Molemmat sosiaalidemokraatit on valittu aikanaan pääsihteereiksi pehmentämään Naton mainetta ja Euroopan vasemmistoa. Rasmussenin tehtävä päättyi 2014, Stoltenbergin päättyy 2022.

Nato-haukoilla niin Suomessa kuin ulkomailla on edessään kuitenkin kova vastus. Se on Suomen kansa, jonka suuri enemmistö haluaa elää rauhassa ja siksi vastustaa sotilasliitto Naton jäsenyyttä.