Osallistumme eduskuntavaaleihin valitsijayhdistysten kautta 

Kuten tiedämme, oikeusministeriö poisti Kommunistisen työväenpuolueen puoluerekisteristä vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen. Vaalilain mukaan puolue poistetaan puoluerekisteristä, kun se ei ole saanut kaksissa edellisissä eduskuntavaaleissa yhtään kansanedustajaa.

Ktp on aikaisemminkin poistettu puoluerekisteristä, mutta olemme keränneet vaadittavat 5000 kannattajakortin allekirjoitukset, jolloin puolue on palautettu puoluerekisteriin.

Näin oli tarkoitus tehdä 2019 vaalien jälkeenkin. Päätökset kannattajakorttien keräämisestä oli tehty ja keräys aloitettu. Keräys alkoi suhteellisen reippaasti, toverit menivät kaduille, tilaisuuksiin sekä keräsivät kannattajakorttien allekirjoituksia ystävä- ja lähipiiriltään.

Mutta sitten vuoden 2020 puolella tuli takapakkia. Maailmalla jylläävä korona-virus tuli Suomeenkin aiheuttaen monenlaisia ihmisten kokoontumisrajoituksia. Kokouksia ja yleisötilaisuuksia sai pitää vain erittäin pienille yleisömäärille, välillä ei niitäkään.

Loppuvuodesta 2020 jouduimme toteamaan, ettei kannattajakorttien keräys sellaisissa olosuhteissa onnistu vaalilain vaatiman vuoden keräyksen sisällä ja keräys keskeytettiin. Miten lähestyt ihmisiä, kun esimerkiksi kadulla monikaan ei koronapelossa uskaltanut edes pysähtyä kuuntelemaan kerääjän asiaa, kannattajakortin allekirjoituksesta puhumattakaan?

Seuraavat eduskuntavaalit ovat puolen vuoden päässä, huhtikuussa 2023. Nyt olemme tilanteessa, jossa vaaleihin osallistuminen on mahdollista vain valitsijayhdistyksiä ehdokkaillemme perustaen. Puolue onkin tehnyt päätöksen kehottaa jäseniämme olemaan aktiivisia ehdokkaiden nimeämiseksi ja vaalipiirikohtaisten valitsijayhdistysten perustamiseksi niissä vaalipiireissä, joissa se on mahdollista.

Valitsijayhdistysten kautta vaaleihin osallistuminen on monimutkaisempaa ja työläämpää verrattuna siihen, jos puolue olisi puoluerekisterissä. Vaalipiirissä asetetulle ehdokkaalle pitää perustaa valitsijayhdistys, joka vaatii vähintään 100 vaalipiirin äänioikeutettua jäsentä, eli 100 allekirjoitusta valitsijayhdistyksen perustamissopimukseen. Joissain harvaanasutuissa vaalipiireissä se on kova ponnistus puolueaktiiveilta. Korona -tilannekin on jälleen pahentumassa.

Kommunistien ehdokkaita tarvitaan nyt vaalityössä tuomaan esiin vaihtoehtoja eduskuntapuolueiden häikäilemättömään sotavarusteluun ja ennenkuulumattomaan yksimielisyyteen Suomen liittämiseksi USA:n johtamaan sotilasliitto Natoon. On saatava loppu maamme poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen itsemääräämisoikeuden kahlitsemisesta, on erottava EU:sta.

Vaadimme lopettamaan välittömästi eduskuntapuolueiden salliman sodanlietsonnan. On päästävä eroon tilanteesta, jossa poliittiset ratkaisut ja tiedotusvälineet on valjastettu palvelemaan nykyisenkaltaista sotatilaa. Tämä näkyy konkreettisesti naapurimaamme Venäjän kaikenlaisessa mollaamisessa ja vähättelyssä. Edellisen sodan lietsonnan kohtalokkaat seuraukset ja menetykset näkyvät vieläkin, työväestö ei halua elää sellaisessa uhkatilassa. On myös asetuttava selkeästi fasismin nousua vastaan.

Asevarusteluun, Nato-hankkeisiin ja EU:hun syydetään perusteettomasti varoja, ne ovat poissa erityisesti vähävaraisten toimeentulosta. Politiikassa on nostettava porvaripolitiikan sijalle rauhan, valtioiden välisten ystävällisten suhteiden kehittäminen sekä työtätekevien toimeentulo. Niin ja tietysti sosialismin näköala.

Muun muassa edellä mainittuja asioita kommunistit nostavat vaalityössä nykyisten eduskuntapuolueiden täydellisen yksimielisyyden ja vaihtoehdottoman porvaripolitiikan tilalle.

Vaikka vaikea ehdokaslistavaalitapa vaatii kovasti työtä, puolue luottaa jäsenistöön kommunistien vaalityön käynnistämiseksi ja siinä onnistumiseksi.

Nostetaan esille vaihtoehto porvaripolitiikalle!

Hannu Tuominen, Ktp:n puheenjohtaja

Työkansan Sanomat 12/2022