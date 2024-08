Palestiinan vapaustaistelulla on pitkä historia

Palestiinan vapaustaistelun ja palestiinalaisten sorron alku ajoittuu vuoteen 1948, kun Israel julistautui itsenäiseksi. Julistusta seurasi sota ja entinen Britannian hallinnoima Palestiinan mandaattialue jakaantui Israelin, Transjordanian ja Egyptin alaisuuteen.

Palestiinalaiset arabit jäivät tuossa isojaossa vaille omaa valtiota. Alkoi palestiinalaisten terrorisointi, tappaminen ja satojatuhansia palestiinalaisia ajettiin pakolaisiksi. Palestiinalaiset kutsuvat tapahtunutta sanalla al-Nakba eli katastrofi.

Tuon ajan palestiinalaisten vastaisen terrorin yksi johtajista oli myöhemmin 1970-luvulla Israelin pääministeriksi noussut äärisionisti Menechem Begin. Hän johti terroriin erikoistunutta sotilaallista Irgun-järjestöä. Se järjesti pommiräjäytyksiä, salamurhia ja kävi asekauppaa.

Lähi-idän sodat

Lähi-idän alueella on käyty useita sotia ja pienempiä yhteenottoja, mutta palestiinalaisten vapaustaistelu on yhtäjaksoisesti jatkunut jo vuodesta 1948.

Suurimpia sotia ovat vuonna 1967 käyty 6 päivän sota Israelin ja sen lähiarabimaiden välillä. Vuonna 1973 samat maat ottivat yhteen Yom Kippurin sodassa. Vuonna 1982 Israel hyökkäsi Libanoniin ja soti siellä kolme vuotta.

Israelia tukeneet Libanonin kristityt falangistijoukot tunkeutuivat 16.10.1982 Beirutissa Sabran ja Shatilan pakolaisleireille ja tappoivat tuhansia palestiinalaisia. Tapettujen joukossa oli tuolloinkin paljon naisia ja lapsia.

Leirien vartioinnista vastasi tuolloin Israel. Onkin selvä asia, että falangistijoukot päästettiin palolaisleireille ja että verilöylystä oli vastuussa silloinen Israelin sotaintoinen puolustusministeri Ariel Sharon.

Israel miehitti Libanonin eteläosaa vuoteen 2000 asti, ja tekee tänäkin päivänä koko Libanonin alueella tappavia pommi-iskuja.

Länsirannan miehitys ja siirtokuntien perustaminen

Israelin sionistihallinnon tavoite on ollut maan perustamisestä lähtien palestiinalaisalueiden miehitys ja juutalaisten siirtokuntien perustaminen. Se on toteuttanut tavoitettaan väkivaltaisesti miehitetyllä Palestiinan Länsirannalla.

Sionistihallinto ei ole luopunut Länsirannan miehityksestä ja siirtokuntien perustatamisesta, vaikka YK, muu kansainvälinen yhteisö ja tuomioistuimet ovat sitä selväsanisesti vaatineet. Siirtokunnat ovat sionistihallinnon taktiikkaa koko Palestiinan valtaamiseksi.

YK:n alainen Kansainvälinen tuomioistuin ICJ teki heinäkuussa historiallisen päätöksen, jonka mukaan Israelin miehitys ja siirtokuntien perustaminen on laitonta kaikilla palestiinalaisalueilla. Päätös koskee Palestiinan Länsirantaa, Gazaa ja Itä-Jerusalemia.

ICJ:n puheenjohtaja Nawaf Salam totesi, että Israelin toimet miehitetyillä alueilla merkitsevät tosiasiallisesti suurten osien liittämistä sen alueisiin.

ICJ:n päätöksen mukaan kaikki Israelin siirtokuntien muurit on purettava ja kaikkien Israelin miehityksen vuoksi kodeistaan pakenemaan joutuneiden on saatava palata takaisin koteihinsa. Pakenemaan joutuneille palestiinalaisille on myös maksettava korvaus.

Palestiinalaisten kansanmurha Gazassa

Israelin sionistihallinnon hyväksymä ja maan miehitysarmeijan hyökkäys Gazaan alkoi viime vuoden lokakuun 7. päivä. Hyökkäystä perusteltiin kostona vastarinta Hamasin tekemälle festivaali-iskulle.

Nyt jo kymmenen kuukautta jatkunut hyökkäys ja pommitukset ovat raunioittaneet Gazan infran, rakennukset, terveydenhuollon, ruoan tuotannon ja vesijärjestelmät. Nälänhätä, veden puute ja tautien leviäminen ovat gazalaisten arkipäivää.

Gazan kahdesta miljoonasta asukkaasta noin 90 prosenttia on joutunut jossain vaiheessa pakenemaan kodistaan. Monet ovat joutuneet jo useamman kerran pakolaiseksi.

Israelin miehitysarmeijan kymmenen kuukautta jatkuneessa hyökkäyksessä Gazan kaistalla tapettujen palestiinalaisten määrä on noussut noin 40 000:een.

Tapettujen määrän odotetaan nousevan, sillä tuhansia ruumiita on edelleen raunioiden alla, kun Israelin miehitysjoukot estävät ambulanssien ja väestönsuojeluryhmien liikkumisen.

Myös haavoittuneiden määrä on noussut lähes 92 000:een miehitysarmeijan jatkuvien hyökkäysten ja tulituksen seurauksena.

Tapettujen joukossa on 16 500 lasta ja 11 300 naista. He muodostivat noin 70 prosenttia kaikista palestiinalaisista uhreista.

Kansainvälinen Haagin rikostuomioistuin on jo tuominnut Israelin valtion sotarikoksista ja Gazan kansanmurhasta. Odotettavissa on nyt pidätysmääräys ainakin Israelin pääministeristä Benjamin Netanjahusta, maan puolustusministeristä ja miehitysarmeijan komentajasta.

Miten tästä eteenpäin

Vastarintaliike Hamasin korkeimman poliittisen johtajan Ismail Haniyehin murha viime viikolla Israelin hyökkäyksessä Teheranissa esti tulitaukoneuvottelujen jatkumisen. On suorainen ihme, jos neuvottelut jatkuvat lähiaikoina.

YK ja kansainvälinen yhteisö ovat vaatineet kaikissa päätöksissään tulitaukoa ja humanitaarisen avun päästämistä Gazaan. Se on myös kaikkialle maailmaan levinneen Vapaa Palestiina-liikkeen vaatimus. Tuon liikkeen eturintamassa ovat nuoret ja opiskelijat.

Israelin sionistihallinnon hyväksymät ja maan miehitysarmeijan tekemät brutaalit sotarikokset ja palestiinalaisten kansanmurha Gazassa ovat tahranneet myös länsimaissa Israelin maineen.

Maineen menetys ei kuitenkaan vielä riitä hiljentämään Israelin aseita, sillä Yhdysvallat tukee sionistihallinnon sotapolitiikkaa isolla rahalla ja uusimilla aseilla.

Kaikesta sotimisesta huolimatta Palestiinan valtion ja palestiinalaisten vapauden asia etenee. Nyt jo 145 YK:n 193 jäsenmaasta tunnustaa Palestiinan vuoden 1967 kuuden päivän sotaa edeltävien rajojen mukaan.

Vaatimuksena on kahden valtion malli, missä Palestiina ja Israel ovat itsenäisiä valtioita omien rajojensa sisällä.

Työkansan Sanomat 5/2024