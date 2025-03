Ay-johtajat pettivät jäsenistönsä

Suomen suurin ammattiliitto SAK:lainen Teollisuusliitto hyväksyi äskettäin kolmivuotisen työehtosopimuksen ja sen palkankorotukset. Sopimuskausi ulottuu vuoden 2028 kevääseen. Työehtoihin ei tullut parannuksia ja palkankorotukset aiheuttavat reaaliansioiden laskun.

Teollisuusliiton ja kaikkien SAK:n jäsenliittojen yhteinen palkankorotusvaatimus oli 10 prosentin korotus kahden vuoden aikana. Nyt tuo vaatimus on kapitalistien EK:n ja Orpon porvarihallituksen toiveiden mukaisesti heitetty roskakoriin.

Teollisuusliiton jäsenistölleen ”hankkima” palkkojen korotus on 7,8 prosenttia kolmen vuoden aikana. Siitä vain 6,4 prosenttia, eli noin 2,1 prosenttia vuodessa, on yleiskorotusta. Loppu 1,4 prosenttia on yritysjohdon jakamaa ”hyvän miehen lisää”.

Puheet palkkojen ostovoimakuopan täyttämisestä ja reaalipalkkojen turvaamisesta ovat työläisten pettämistä.

Teollisuusliiton käsien nostolla on vakavat seuraukset kaikissa muissakin ammattiliitoissa. Sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliittolaisten johtamat liitot ovat seuranneet Teollisuusliiton määrittämää ”yleistä linjaa”.

”Yleisen linjan” ylittävät palkankorotukset on tehty mahdottomiksi. Siitä on pitänyt huolen kokoomuksen ja perussuomalaisten johtama porvarihallitus. Hallitus on ajanut työriitojen sovittelulakiin muutosta, jolla ohjattaisiin palkankorotusten tasoa. Laissa kiellettäisiin valtakunnansovittelijan tekemä palkkojen ”yleisen tason” ylittävä sovintoesitys.

Näin valtio alkaisi säädellä palkankorotusten tasoa kapitalistien EK:n ja sen jäsenliittojen eduksi. On selvää, että isommat ja pienemmät yhtiöt veisivät aina riitatilanteissa asiat sovittelijalle.

Kulunut talvi on osoittanut, että kunnolliset työehtosopimukset ja palkankorotukset voivat syntyä vain voimakkaan joukkoliikkeen avulla. Päivän tai tunnin työnseisaukset ovat ay-johtajien leikkiä ja ammattiliittojen jäsenistön väheksymistä.

Työkansan Sanomat 2/2025