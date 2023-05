Porvarihallituksen ohjelma kurittaa työtätekeviä

Kokoomusjohtoisen porvarihallituksen muodostaminen on edennyt ohjelmavaiheeseen. Porvaripuolueilla ei ole erimielisyyttä hallitusohjelman suurista linjoista. Jokaisen niistä on kuitenkin saatava puumerkkinsä julkisen talouden miljardileikkauksiin.

Hallitusohjelman hyväksymistä perustellaan vanhaan tapaan kompromissilla. Sen tuloksena ohjelmaan kuuluvat tuloveroalennukset kokoomukselle, maahanmuuton ja kehitysavun karsiminen perussuomalaisille, ruotsinkielisten edut rkp:lle ja uskontojen ylläpito kristillisille.

Hallitusohjelman hyväksymisen jälkeen alkavat ministerinimitykset. Ministeriehdokkaista ei tule olemaan pulaa.

Tulevan porvarihallituksen ykköstavoite on julkisen talouden kuuden miljardin leikkaukset tällä vaalikaudella. Seuraavalla vaalikaudella on vielä tavoitteena kolmen miljardin lisäleikkaukset. Ne kurittavat vain työtätekeviä. Siitä ei ole epäselvyyttä.

Viime viikolla kuultiin kokoomusjohtaja Orpolta pysäyttävä uutinen. Sosiaali- ja terveydenhuollosta puuttuu Orpon mukaan miljardeja euroja.

Kyse on valtion budjetin alimitoituksesta ja se tekee sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointialueiden toiminnan lähes mahdottoman eteen. Vaihtoehtoina on lisätä ensi vuodesta valtion budjetteihin tuo kuusi miljardia tai leikata kovalla kädellä sote-menoista.

Toinen uutinen on työllisyys. Vaikka tilastoja on siivottu poistamalle 15–20-vuotiaat työllisten tilastoinnista paremman työllisyysasteen näyttämiseksi, ei työllisten määrä tule oikeasti nousemaan lähivuosina. Hallitusneuvottelujen lupaus sadastatuhannesta uudesta työllisestä vaalikauden aikana on hatusta vedetty luku.

Yksikään eduskuntapuolueista ei puhu julkisen talouden yhteydessä Suomen sotilasmenoista. Ne ovat nyt historiallisen suuria. Viime vuonna tuo sotilasmenojen kasvu oli EU-maiden suurinta.

Tämän vuoden armeijan menot ovat yli kuusi miljardia euroa. Niiden lisäksi Ukrainaan on kuljetettu aseita ja annettu sotilaskoulutusta yli miljardilla. Jos militarismin kasvu ja sen hinta jatkuvat samanlaisina, ovat sotilasmenot lähes kymmenen prosenttia valtion ensi vuoden budjetissa.

Miksi sotilasmenoista ei leikata julkisen talouden tasapainottamiseksi?

Työkansan Sanomat 6/2023