Sotapsykoosi on saanut vallan

Tekoäly kertoo, että sotapsykoosilla viitataan sodan tai sen uhan joukossa aiheuttamaan hyvin kiihottuneeseen mielialaan, jota voisi kuvata myös sotahysteriana.

Sotapsykoosi ei ole kliininen mielenterveyden häiriö, mutta se voi liittyä voimakkaaseen jännitykseen ja ahdistukseen, joita myös sotavalmistelut ja militaristinen uutisointi voivat aiheuttaa.

Suomessa Venäjävihan, militaristisen uhon ja sotapsykoosin takana on vuonna 2014 perustettu mediapooli ja sen sisältöryhmä.

Sisältöryhmään kuuluvat valtion Ylen, Erkkojen Sanomien ja muutama muu johtavan median päätoimittajat.

Mediapoolin tehtäväksi on sovittu median toiminnan turvaaminen ”kriisinajan oloissa”. Poolin sisältöryhmän tehtävänä on torjua ”disinformaatio” ja tarjota kansalaisille ”virallisia uutisia”.

Mediapooli, jossa ovat myös armeijan ja poliisin edustajat, on päättänyt, että Suomi on ollut ”kriisin oloissa” jo kymmenen vuotta. Tuo päätös on johtanut mediassa kattavaan sensuuriin, ja ison osan kansasta sotapsykoosin valtaan.

Kirjoitin tällä palstalla jo aiemmin (Työkansan Sanomat 3/2016) mediapoolista ja paljastin sen sisältöryhmän. Nyt on aika julkaista kirjoitus uudelleen. Niin hurjaksi sotauho on mennyt, ja sensuuri muistuttaa 1930-luvun mustaa vuosikymmentä.

Mikä ihmeen mediapooli?

Jokainen valveutunut suomalaisen median seuraaja on varmasti huomannut, että uutisten ja ajankohtaisohjelmien sisältö on muuttunut räikeän Venäjä-vastaiseksi. Vihan lietsonta ja venäläisten pilkkaaminen on ujutettu jopa viihdeohjelmiin.

Muutos ei ole tapahtunut pelkästään sormia napsauttamalla. Tai että toimittajat olisivat joukolla siirtyneet äärioikeiston ja sodanlietsojien joukkoon.

Muutos on pienen piirin monivuotisen suunnittelun ja ohjeistuksen tulos.

Propagandan suunnittelijoita ja toimittajien ohjeistajia on toki ollut kautta aikojen. Armeijalla on omat tiedotuskomppaniat ja oikeistolla suomalaiset klubit ja muut salaseurat.

Yksi on kuitenkin ylitse muiden. Se on 2014 Huoltovarmuuskeskuksen yhteyteen perustettu Mediapooli. Kaikki Suomen suurimmat mediatalot, Alma Media, MTV, Sanoma ja Yle ovat mukana poolin toiminnassa.

Näin poolissa on koolla ja yhteiseen hiileen puhaltamassa koko porvarimedia. Mukana on varmuuden vuoksi myös Puolustusvoimien ja poliisin edustus.

Mediapoolin nykyinen puheenjohtaja on Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen. Poolissa on myös sisältöryhmä, joka ohjeistaa mediaa ”informaatiosodan etulinjassa, luotettavan tiedon turvaamiseksi”.

Ukrainan kriisi ja Venäjän pyrkimykset ovat olleet poolin ja sen sisältöryhmän suurin ponnistus. Venäjää myötäilevät ”trollausilmiöt kun ovat pyrkineet horjuttamaan suomalaisten perinteistä luottamusta joukkoviestintään”. Ja on taisteltava ”koti- ja ulkomaisten propagandasivustojen suoltamaa disinformaatiota vastaan”.

Toinen suuri Mediapoolin ponnistus on jukuripäisen Suomen kansan käännyttäminen Nato-jäsenyyden kannalle.

Elämme rikkaan kapitalistiluokan ja sotavalmisteluja tekevän kenraalikunnan ohjailemassa klikkivallassa. Ne joilla on aineellinen valta, niillä on myös henkinen valta.

Rauno Lintunen

Työkansan Sanomat 4/2024