Suomi on osallistumassa lokakuussa sotilasliitto Naton ydinaseharjoitukseen. Uutta vaarallista siirtoa ei ole virallisesti vahvistettu, mutta Suomi on mainittu harjoituksen osallistujien nimilistalla.

Ydinaseilla harjoitteluun ja ydinasemaiden joukkoon pyrkiminen on uusin askel hankkeessa, jolla Suomea viedään Yhdysvaltojen ja Naton apuriksi Venäjää vastaan.

Suomi on jo ennakoinut tämän vuoden ajan Naton ydinaseharjoitusta ja osallistunut virkamies- ja poliittisella tasolla ydinasesuunnitteluun.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan käytännön toteutuksesta vastaavat presidentti Stubb ja pääministeri Orpon johtama hallituksen ministerivaliokunta. Nyt nuo päätöstahot ovat kokoomuksen mustan värisuoran hallussa. Eikä se tiedä mitään hyvää suomalaisille.

Eduskunta ja siellä olevat puolueet viimekädessä päättävät ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurista linjoista. Sitä on kuitenkin sotilasliitto Natoon liittymisessä, DCA-sopimuksessa ja useassa muussa vaarallisessa hankkeessa talutettu kuin pässiä narusta.

Eduskunta ei Nato-jäsenyyden hyväksymiskäsittelyssä rajannut pois ydinasepelotteeseen osallistumista, vaikka Suomen laki kieltää ydinaseet ja niiden tuomisen maahan. Tuo ”rajattomuus” enteilee lain muutosta.

Venäjä on jo vuosia varoittanut Suomen päättäjiä Nato-jäsenyyden vaaroista ja Yhdysvaltojen tukikohtien tuomista maahamme. Venäjän jo tekemiä ja tulossa olevia päätöksiä ohjaa maan puolustusdoktriini. Sen mukaan sotilasliitto Nato on Venäjän ja venäläisten suurin uhka.

Venäjä on puolustusdoktriiniinsa perustuen tehnyt Suomen vastaisen rajansa läheisyydessä merkittäviä uusia sotilaallisia siirtoja. Yksi niistä on viime viikolla Laatokalle tuodut kaksi ohjuskorvettia, jotka harjoittelevat sotaa Natoa vastaan.

Korvetit voivat laukaista ydinohjuksia, joiden matka Suomeen lasketaan minuuteissa.

Nyt on voimakkaiden sotaa vastustavien mielenosoitusten aika. Annetaan rauhalle mahdollisuus.

Työkansan Sanomat 6/2024

