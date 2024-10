Ukrainan sodan kärjistyminen: ”Minä laitoin tulitikkuja, sinä laitat bensaa”

Elokuun alussa alkanut Ukrainan hyökkäys Kurskin alueelle Venäjällä toi jälleen esille valtavat vaarat, jotka liittyvät imperialistisen sodan yleistymiseen. Sen liekit voivat edetä kaikkiin suuntiin ja saada syttymään uusia sotia.

Ukrainan ja Venäjän asevoimat suunnittelivat ja toteuttivat koko elokuun ajan hyökkäyksiä toistensa infrastruktuuriin öljyjalostamoiden, sähkölaitosten ja satamien tuhoamiseksi.

Tällaisten iskujen uhrit ovat poikkeuksetta siviilejä, vaikka he olisivat satojen kilometrien päässä sodan eturintamasta. Siviilit näkevät elämänsä vaikeutuvan dramaattisesti infrastruktuurin tuhoutuessa.

Lisäksi taistelut, joita käydään muutaman kymmenen kilometrin päässä Kurskin ydinvoimalaitoksesta sekä Zaporizhian ydinvoimalan lähellä, ovat erityisen vaarallisia ja osoittavat tämän imperialistisen konfliktin erityispiirteen suhteessa muihin sotilaallisiin toimiin ja konflikteihin, joita on ollut Neuvostoliiton hajottamisen jälkeen.

Jugoslaviaa, Afganistania, Irakia, Libyaa, Syyriaa ja Sahelin aluetta Afrikassa ei voi verrata massiivisiin vaaroihin, joita on nyt noussut kansoille imperialistisessa vastakkainasettelussa Ukrainassa. Tämä johtuu siitä, että on vastakkaisia voimia, kuten Venäjä ja sotilasliitto Nato, joilla on ydinarsenaali ja sen käytön mahdollistavat ns. puolustusdoktriinit, sekä siitä, että Ukrainassa ja Venäjällä on ydinvoimaloita.

Isku ydinvoimalaan olisi katastrofi

Sotaisku ydinvoimalaan merkitsee kansoille uusia vaikeuksia. Varsinkin Kurskin ydinvoimalassa (50 kilometriä länteen Kurskin kaupungista, missä asuu lähes puoli miljoonaa ihmistä) on samantyyppisiä reaktoreita ilman suojakupua kuin Ukrainan Tšernobylissä.

Julmaa on se armottomuus ja kivuttomuus, mikä on tämän sodan takana olevilla suurkapitalisteilla ja heidän eduillaan ja hallituksilla suuren massakatastrofin todellisen vaaran edessä.

Taistelukentillä molemmat puolet käyttävät jo uusimpia, tuhoisampia asejärjestelmiä, joilla on pidempi toiminta-alue.

USA:n, Naton ja EU:n imperialistit, jotka ovat jo tärvelleet ja pantanneet Ukrainan kansan tulevaisuuden, sekaantuvat yhä aktiivisemmin sotaan Venäjää vastaan. Venäjä omalta osaltaan tukeutuu Euraasian sotilaallisen akselin muodostamiseen, jossa se on jo osallisena.

Kaikki tämä siksi, että kahden ”akselin” (Euroatlanttinen ja Euraasia) monopolit eivät onnistuneet ratkaisemaan rauhanomaisesti, kuinka jaetaan Ukrainan raaka-aineet ja hedelmällinen maa. Ja miten ryöstää tehtaita, satamia, infrastruktuuria, ja kuinka jakaa Ukrainan geopoliittinen asema ja työvoima.

Sota vaatii kymmenien tuhansien nuorten hengen, mutta tämä ei vielä riitä. Niinpä (EU sivustakatsojana) Ukrainan Azovin fasistit aloittivat kiertueen Euroopan maissa kerätäkseen varoja ja värvätäkseen ”jäseniä ja vapaaehtoisia”.

Venäjän hallinto on myös uuden (osittaisen) asevelvollisuuden julistamisen dilemman edessä, koska kuukausittainen täydennys 30–35 tuhannella uudella vapaaehtoisella näyttää riittämättömältä sodan tarpeisiin. Huolimatta ammattisotilaiden integroinnista Venäjän asevoimiin.

Konfliktin näkymätön puoli

Lisäksi konfliktin ns. ”näkymätön puoli” näyttäytyi päivän valossa 24.8., kun Ranskan viranomaiset pidättivät venäläisen miljardöörin Pavel Durovin, jolla on myös Ranskan kansalaisuus. Durov on sosiaalisten verkostojen (Telegram ja Vkontakte) perustaja ja pääosakas. Nuo verkostot ovat suosittuja ennen muuta Venäjällä.

Huhutaan, että Telegram on myös tärkein viestintäväline sekä Venäjän että Ukrainan armeijalle imperialistisessa Ukrainan sodassa, varsinkin kun kahden armeijan ”suljettu” viestintäliikenne horjuu.

Durov oli vuonna 2014 muuttanut Venäjältä Dubaihin, ja kieltäytynyt omien väitteidensä mukaan hyväksymästä Venäjän salaisten palvelujen yhteistyöesityksiä.

Koko ”selkkaus” liittyy Ukrainan sodan tiedotus- ja vakoilupuoleen sekä Natomaa Ranskan salaisten palvelujen yritykseen saada Telegramin ja Vkontakten sosiaaliset verkostot hallintaansa.

(Kirjoitus pohjautuu osittain KKE:n kansainvälisten asioiden vastaavan Elisaios Vagenasin artikkeliin 2.9.24 Pontiki-lehdessä)

Työkansan Sanomat 6/2024