Työläisten ostovoima romahti – palkkataistelu alkoi

Inflaatio ja alimitoitetut palkkaratkaisut ovat romauttaneet vuodesta 2020 lähtien työläisten ostovoimaa. Se on tällä hetkellä yli viisi prosenttia miinuksella. On arvioitu. että ostovoima on alentunut vuoden 2008 tasolle, jopa 1980-luvun alkuun.

Hintojen nousulle ei ole ollut ylärajaa. Ruoka, vaatteet, asuminen ja matkustaminen ovat jo vuosien ajan heikentäneet pienituloisten arkista pärjäämistä. Eniten ovat kärsineet pätkätyöläiset, työttömät ja eläkeläiset

Keskituloisen työläisen ostovoima on alentunut samaan tahtiin pienituloisten menetysten kanssa. Inflaatio on syönyt vuoden 2020 jälkeen noin kahden kuukauden palkan verran suomalaiselta työläiseltä.

Tähän on vain yksi syy. Palkkojen nousu ei ole pysynyt hintojen nousun perässä. Siitä ovat vastuussa ay-liikkeen johdossa olevat sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliittolaiset. He ovat tehneet suurta pääomaa ja kapitalisteja suosivia työehtosopimuksia ja reaalipalkkoja alentavia palkkaratkaisuja.

Kun muutamat ammattiliitot ovat yrittäneet parempaa, keskusjärjestötjohtajat ovat estäneet yhdessä hallitusten kanssa ”aisan yli potkimisen”. Perusteena on käytetty ”Suomen linjaa” ja ”vientivetoisuutta”. Kumpaakaan niistä ei ollut hyväksytty virallisesti.

Lakot alkoivat joulukuun alussa

Nyt kun ensimmäiset työehtosopimukset ovat katkolla ja lakkojakin on ollut, ay-johtajat ovat tunnustaneet itse hyväksymänsä ostovoiman romahtamisen.

Keskusjärjestö SAK:n ammattiliitot ovat yhteisessä vaatimuksessaan esittäneet kahdelle vuodelle 10 prosentin palkankorotuksia. Ne riittävät ostovoiman korjaamiseksi, mutta eivät turvaa reaalipalkkoja vuosille 2025–2027.

SAK:n suurin ammattiliitto Teollisuusliitto on aloittanut neuvottelut 31. marraskuuta päättyneen työehtosopimuksen uusimisesta. Vaatimuksiin kuuluu tuo ammattiliittojen yhteinen 10 prosentin palkankorotus.

Kuukausien neuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta. Siksi Teollisuusliitto aloitti joulukuussa lakkotaistelut. Yritys- ja toimipaikkakohtaisia lakkoja on järjestetty 3. 4. 9.10.11. ja 12. joulukuuta. Lakoissa on ollut mukana yli 40 000 työläistä.

Myös STTK:n suurin ammattiliitto Pro on järjestänyt lakkoja samoilla työpaikoilla ja samoina joulukuun päivinä kuin Teollisuusliitto.

Palkkataistelulle ja lakkolaisille on annettava kaikki tuki.

Työkansan Sanomat 8/2024