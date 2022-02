Ukraina, rauhan alennusmyynti ja lottamuseo

Sanna Marin paljasti sunnuntaina 13.1. Ylen pääministeritunnilla jotain sellaista, mistä on aikaisemmin visusti vaiettu julkisuudessa. Marinin mukaan Suomi on valmis auttamaan rahalla Ukrainan oikeistohallintoa. Aseapu on kuulemma vielä hankalaa ja harkinnassa.

Mitä tästä Yhdysvaltojen ja Naton kelkkaan siirtymisestä vielä seuraakaan. Onko sotilaiden lähettäminen Ukrainaan seuraava askel. Afganistanin opetukset ja miljardimenot eivät näytä jarruttavan mitenkään eduskuntaa, hallitusta ja maan ulkopoliittista johtoa.

Suomessa käynnissä oleva Venäjän demonisointi on ennen näkemättömän voimakasta. Sille ei ole mitään säällistä rajaa. Suomen työväestön hyvinvointi ja terveydenhuolto on saanut väistyä militaristisen uhon ja venäläisvihan tieltä.

Rauhanliikkeet porvaripolitiikan kannattajiksi

Porvarivallan ja oikeistolaisuuden kasvu ei ole todellista vain eduskunnassa, hallituksessa, puolueissa ja mediassa. Se on ulottanut lonkeronsa myös moniin kansalaisjärjestöihin. Tästä esimerkkinä on monien valtionavuilla toimivien rauhanjärjestöjen nykylinja.

Rauhanjärjestöt eivät enää vastusta aktiivisesti asevarustelua tai Yhdysvaltojen ja Naton sotaharjoituksia Suomen maaperällä. Ne ovat sopeutuneet eduskunnan, Marinin hallituksen ja Niinistön johtaman ulkopoliittisen valiokunnan venäläisvastaiseen sotaisaan linjaan.

Mistä muusta on kyse, kun mm. Rauhanpuolustajat ja Rauhanliitto masinoivat viime maanantaiksi ihmisiä osoittamaan mieltään Venäjän Helsingin lähetystön edessä. Eikö noiden järjestöjen toimistoilla ole Euroopan karttaa, mistä voisi katsoa sotaliitto Naton laajentumisen ja Yhdysvaltojen tuomien ohjuspattereiden sijainnin Puolassa ja Romaniassa?

Lännen imperialistien hyökkäyksen hyväksyminen on häpeä.

Lottamuseo väärentää historiaa

Tuusulassa toimiva lottamuseo kertoo 31.1. tiedotteessaan museon olevan tyrkyllä tämän vuoden museoksi. Muitakin ehdokkaita on muutama.



Tiedotteen mukaan ehdokkuus on kiitos museolle ja sen ja kanttiinille, kunnianosoitus lottaliikkeelle

ja sen edelläkävijänä ololle yhteiskuntavastuun toteuttamisessa. Kauniita sanoja, mutta totuus on aivan toinen.

Kun Suomi oli hävinnyt sodat Hitlerin Saksan rinnalla, tehtiin syksyllä 1944 Moskovassa välirauhansopimus. Sen ehtoihin kuului fasististen järjestöjen ja niiden toiminnan lakkauttaminen. Suojeluskunta lakkautettiin samana vuonna 3. marraskuuta eduskunnan säätämällä lailla. Suojeluskunnan apurina toiminut Lotta Svärd-järjestö lakkautettiin hallituksen päätöksellä kolme viikkoa myöhemmin 23. marraskuuta.

Nämä fasististen järjestöjen lakkautukset vahvistettiin 1947 Pariisin rauhansopimuksella. Siinä vaadittiin myös Suomen hallituksia toimimaan niin, että fasistiset järjestöt eivät toimisi jatkossakaan.

Kumpikaan sopimus ei ole nyt estänyt lottien järjestöjen perustamista ja toiminnan ihannointia. Miksi Marinin hallitus ei toimi vastuullisesti ja valvo rauhansopimusten noudattamista?

Rauno Lintunen