Vappupuhe 1.5.2023 – Ktp:n puheenjohtaja Hannu Tuominen

Hyvät Toverit,

Suomessa politiikan ja yhteiskunnan oikeistolaistuminen ei ole yhden tai kahden vaalikauden ajan tulos. Se on pidemmän aikavälin poliittista kehitystä. Nyt tuo kehitys sai huhtikuun eduskuntavaaleissa luonnollisen huipentumansa, kun oikeistolainen aika vaatii oikeistohallituksen.

Se, mikä kaikenvärisiltä hallituksilta ja porvaripolitiikalta on jäänyt viime vuosina tekemättä, tehdään nyt kokoomuksen, perussuomalaisten, ruotsalaisten ja kristillisten yhteisin voimin. Julkisen talouden velkaantumisen varjolla tullaan leikkaamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, koulutusta ja työttömyysturvaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon leikkaaminen merkitsee hyvinvointialueiden rahoituksen vähentämistä. Vastaahan pääosin valtio noiden alueiden budjettirahoituksesta. Jo nyt on esitetty muun muassa terveyskeskuksien määrän vähentämistä.

Koulutuksen varojen leikkaamista on pohjustettu ammattikoulutuksen keston lyhentämistä vuodella. Ja muitakin koulutuksen säästökohteita on suunnitteilla.

Työttömät ja jo ennestään surkea työttömyysturva ovat porvareille mieluisa leikkauskohde. Työttömiä on tosin kuritettu monin tavoin jo Sanna Marinin hallituksen aikana.

Hyvät Toverit,

Työttömistä ei Suomessa pidetä kovaa ääntä. Työvoimapulasta sitäkin kovempaa. Mutta miten asia oikein on?

Työvoima- ja elinkeinoministeriön mukaan tämän vuoden maaliskuun lopussa oli Suomessa lähes 400 000 työtöntä. Heistä noin 300 000 oli pienen työttömyysturvan saajia. Tähän jo ennestään vähävaraisten joukkoon halutaan nyt armotta iskeä.

Työvoimapulasta toitottavat ovat oikeasti kiinnostuneita vain halpatyövoimasta. Kyse ei ole ihmisten tarvitsemasta sellaisesta työstä, jolla voi tulla arjessa toimeen. Kyse on kapitalistisesta riistosta ja mahdollisimman suuren voiton kasaamisesta.

Tässä yhteydessä on syytä sanoa, että Kommunistinen työväenpuolue ei kannata työperäistä maahanmuuttoa. Pakolaisuus on eri asia, turvaa tarvitsevat on otettava vastaan kansainvälisten sopimusten velvoittamalla tavalla.

Tämän talven ja vielä kevään aikana uusittiin suurien ja pienempienkin ammattiliittojen työehtosopimuksia. Palkkataistelut yritettiin estää tyrkyttämällä kaikille ammattiliitoille niin sanottua ”yleistä linjaa”. Se on merkinnyt jopa yli kaksivuotisia sopimuksia, joissa sopimuskauden aikana palkkoja korotettaisiin yhteensä noin 6 prosentilla.

Muutamat ammattiliitot yrittivät työtaistelujen turvin murtaa tuon tuntemattomassa paikassa hyväksytyn ”yleisen linjan”, mutta tulokset eivät olleet hyviä. Esimerkiksi SAK ei mitenkään tukenut ammattiliittojaan, eikä solidaarisuutta nähty.

Kun inflaatio on vuosina 2022 ja 2023 ollut 8–10 prosenttia ja esimerkiksi ruoka on kallistunut lähes 20 prosenttia, ei ole vaikea huomata työtätekevien reaaliansioiden ja ostovoiman romahtamista.

Reaaliansiot laskivat viime vuonna yli 4 prosenttia. Tänä vuonna lasku tulee jatkumaan ja varovainen arvio on ainakin 2 prosenttia lisää. Onkin aihetta kysyä, miksi työtätekevien on maksettava inflaatio, vaikka vastuu siitä on sosiaalidemokraatti Marinin viisikkohallituksella ja ulkopoliittisella johdolla.

Vaikka SAK:n ja muiden keskusjärjestöjen sekä ammattiliittojen porvaripolitiikkaan sitoutunut huippujohto ei tue jäsenistönsä palkkavaatimuksia ja työehtoja, on työtätekevien syytä järjestäytyä ja olla toisilleen solidaarisia.

Kapitalismia ja kaiken värisiä sovittelijoita vastaan taisteleminen vaatii järjestäytymistä, tietoisuutta ja rohkeutta. Muuta vaihtoehtoa ei ole.

Hyvät Toverit,

Oikeiston etenemisen vaarallisen seuraus on Suomen jäsenyys sotilasliitto Natossa. Se tukkii tykeillä rauhan tien, tuo sodan vaaran maamme sisälle ja mahdollistaa ydinasepolitiikan.

Nato-jäsenyyttä oli valmisteltu jo 1990-luvusta alkaen, heti sen jälkeen, kun Neuvostoliiton hajottaminen oli varmistettu. Tuohon valmisteluun kuuluivat sotaharjoitukset Nato-maiden kanssa, Hornet-hävittäjien hankinnat Yhdysvalloista ja muut aseostot sekä monet luonteeltaan sotilaalliset sopimukset.

Tapa, jolla maamme sopivan tilaisuuden tullessa ajettiin pikavauhdilla sotilasliittoon, ei kestä demokraattisen menettelyn vaatimusta.

Kansalaisille ei annettu kansanäänestyksessä mahdollisuutta sanoa mielipidettään Natosta. Suomen ulkopoliittinen johto, joka virallisesti sysäsi liikkeelle Nato-jäsenyyden hakemisen, vetosi vain arveluttaviin mielipidekyselyihin.

Nuo kaksi mielipidekyselijää olivat Taloustutkimus ja Kantar. Kun normaalisti poliittisia asioita on kysytty tuhansilta kansalaisilta, nyt tutkimus tehtiin ikärajatusti 1300–1400 äänioikeutetulla.

Ennen ensimmäisiä Nato-tutkimuksia ne muutettiin rajatuiksi nettikyselyiksi. Siis niille, joilla oli nettiyhteys ja jotka eivät olleet liian vanhoja. Tuon ”voitollisen” vaiheen kuvaan astuivat sitten valtion Yle ja muu porvarimedia.

Ne pitivät huolen siitä, ettei yksikään Natoa vastustava tai edes kriittinen ääni päässyt median sivuille ja julkisuuteen.

Hyvät Toverit.

Suomella, uudella eduskunnalla ja tulevalla hallituksella on edessään rajatun ja siirretyn päätösvallan nelivuotiskausi. Maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päätetään Yhdysvalloissa ja sotilasliitto Naton päämajassa Brysselissä. Talous- ja sisäpolitiikasta päätetään entistäkin enemmän Euroopan unionin palatsissa Brysselissä.

Mitä sitten jää Suomen päättäjille?

Ensinnäkin yhteiskuntarauhan ylläpito ja kansalaisvapauksien rajoittaminen. Kuri siis kovenee. Toiseksi Venäjä-vastaisuuden lisääminen ja Venäjä-pakotteiden kiristäminen. Kolmanneksi sotilasmenojen kasvattaminen ja Naton sotapolitiikan edistäminen, mihin kuuluu muun muassa Ukrainan sotaan osallistuminen.

Nyt virkamieshallituksena toimiva sosiaalidemokraatti Sanna Marinin viiden puolueen hallitus huolehti kaudellaan Suomen historiallisesta militarisoinnista. Marinin hallitus teki kaupat yli kymmenen miljardin euron hävittäjäostosta. Se antoi valtuudet ohjusten ja muiden hyökkäysaseiden ostolle. Se on antanut aseita Ukrainan sotaan jo yli miljardilla eurolla.

Suomen sotilasmenot ovat kaksinkertaistuneet kahden vuoden aikana. Viime vuonna sotilasmenot kasvoivat Euroopan unionin maista eniten, peräti 36 prosenttia.

Rahaa on rajattomasti asevarusteluun, sotaharjoituksiin ja Ukrainan sotaan osallistumiseen. Kaikki rahoitetaan julkisesta taloudesta. Yksikään yhdeksästä eduskuntapuolueista ja kymmenistä näkyvistä ekonomisteista ei ole uskaltanut esittää sotilasmenoista leikkaamista.

Tähän on selvä syy. Kenraalien ja johtavien upseerien valta, joka perustuu oikeistolaiseen aatemaailmaan, ulottuu pakottavana poliittiseen päätöksentekoon. Tästä kertoo, että eduskunnan uudessa kokoomusryhmässä vaikuttaa entinen armeijan komentaja, tiedustelu-upseeri ja muuta militanttia väkeä.

Leikkaamisen kohteina ovat totuttuun tapaan pienituloiset, lapset, sairaat, vanhukset ja työttömät. Sanalla sanoen kaikkein heikommassa asemassa elävät. Sotilasmenot ovat kuin tulista laavaa, johon ei haluta koskea.

Hyvät Toverit,

Kuten aiemmin sanoin, Suomessa on lähes 400 000 työtöntä, joista 300 000 saa Kelan tai työttömyyskassojen päivärahaa.

Kelan päiväraha on nyt 800 euroa kuukaudessa, miinus verot. Työttömyyskassojen keskimääräinen päiväraha oli viime vuonna noin 1 600 euroa kuukaudessa, siitäkin pois verot.

Näihin pieniin tuloihin halutaan nyt iskeä, kun tykit tarvitsevat kalliin ruokansa.

Työttömien ohella leikkauksista tulevat kärsimään asumistuen saajat. Heitä oli viime maaliskuun lopussa lähes 600 000. Asumiestuen saajien määrä ei ole vuosien saatossa lainkaan vähentynyt. Se kertoo karulla tavalla kahdesta tosiasiasta: Suomessa palkat ovat liian pieniä, asuminen liian kallista, molemmat yhtä aikaa.

Julkisessa taloudessa sosiaalisten panosten tarkoituksena on turvata ainakin vähimmäistulo arkielämän tarpeisiin. Toinen tarkoitus on estää mellakointia ja väkivaltaa. Nyt kun arkielämää kuritetaan, lisätään samaan aikaan väkivaltakoneiston rahoitusta ja tiedusteluresursseja.

Elämme parhaillaan tuota aikaa.

Hyvät Toverit,

Vaikka työtätekevät on tarpeineen syrjäytetty ammattiyhdistysjohtajien sopeutuessa porvaripolitiikkaan, on järjestäydyttävä ammattiliittoihin ja osallistuttava ammattiosastojen kokouksiin. Muutos lähtee liikkeelle työpaikoilta.

Vaikka kaikki eduskuntapuolueet toteuttavat Naton ja EU:n tahtoa ja tukevat harjoitettua porvaripolitiikkaa, on toimittava. Kaikella on väliä, kaikessa on väriä.

Vaikka uusi porvarihallitus ohjelmineen on innokas leikkaamaan työtätekeviltä, on sitä vastustettava päättävästi. Kyse on luokkataistelusta.

Hyvää Työväen Vappua 2023