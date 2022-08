Venäläisiä vastaan Suomessa…

Sosiaalidemokraatteja edustava pääministeri Sanna Marin kertoi Ylen haastattelussa kannattavansa venäläisten tulon rajoittamista Suomeen. Eikä vain Suomeen vaan koko EU:n alueelle.

Marinin esityksissä ja puheissa ei paina mitään se, että venäläiset matkailijat toivat vuonna 2019 ennen koronarajoituksia noin miljardi euroa Suomen talouteen. Itäsuomalaiset tuskin iloitsevat Marinin ulostuloista.

Pääministerin toiveena on saada venäläisten Suomen matkailu loppumaan ja syrjintä voimaan kiristämällä pakotteita Venäjää vastaan. Hänen mielestään venäläiset eivät saisi nykyoloissa elää normaalia elämää.

Sanna Marin ei ole esittänyt vastaavaa menettely turkkilaisille ja israelilaisille, vaikka Turkki ja Israel käyvät hyökkäyssotaa naapureitaan vastaan.

Suomen suojelupoliisi (supo) on yhtynyt itäralliin tekemällä esityksen disinformaation rikollisuudesta, jos se tapahtuu vieraan vallan etujen ajamiseksi. Ilmeisesti porvarimedia on menettänyt otteensa sosiaalisessa mediassa ja Venäjä-keskustelun ohjaamisessa, kun apua on pyydettävä lerppahattujen komppanialta.

Olisi kiinnostavaa tietää, kuka Mediapoolin lisäksi valvoisi uutisten ja muun tiedotuksen oikeaa linjaa ja puhtautta. Amnestyn Ukrainan tekemistä sotarikoksista kertovia paljastuksia ei jatkossa saa päästää julkisuuteen. Ukrainan oikeistojohdon, jonka rinnalla Suomi sotii, mielestä Amnesty palveli vieraan vallan Venäjän etuja.

… ja Virossa

Viro on Venäjän ja venäläisten vastaisuudessa ja syrjimisessä monta askelta kumppaniaan Suomea edellä.

Sehän jo tiedetään, että kaikilla jo pitkään Virossa asuneilla venäläisillä ei ole äänioikeutta. Nyt venäjänkielisiltä, joita on neljännes Viron asukkaista, ollaan ottamassa pois kouluissa tapahtuva Venäjän kielen opetus. Mitä tapahtuisi Suomessa, jos vastaava tehtäisiin ruotsikielen opetukselle?

Venäläisten Viron-matkailu on ollut merkittävä taloudelle ja kansalaisten väliselle kanssakäymiselle. Nyt tuo kanssakäyminen aiotaan katkaista esittämällä viisumia hakevalla kysymyksiä, joita esitettiin viimeksi 1930-luvun natsi-Saksasta.

Tuorein fasismin rajoja kolkuttava päätös tehtiin viime viikolla Viron hallituksessa, kun maan loputkin ”punapatsaat” siirretään ja tuhotaan. Fasismin lyömisestä kertovia patsaita on vielä jäljellä 200–400. On siinä ”demokraateilla” urakkaa.

Työkansan Sanomat 9/2022

Pakina, Rauno Lintunen