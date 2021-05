Luottamusmiesten toimintaa vaikeutetaan työpaikoilla

Kapitalistien EK:n jäsenjärjestöt ja yhtiöt ovat irtaantumassa yleissitovista työehtosopimuksista ja ottamassa käyttöön paikalliset sopimukset. Suunnitelmissa on jopa yksilöllinen sopiminen. Samaan aikaan työpaikoilla haastetaan luottamusmiesten valinta ja asema.

Suomen Kotidatassa on lakkoiltu jo viime syksystä sopimusten soveltamisesta. Nyt yhtiössä on alkanut jälleen uusi lakko. Ammattiliitto Pron mukaan syynä on työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen irtisanominen.

Ammattiliiton mielestä työnantaja haluaa katkaista työntekijöiden mahdollisuuden neuvotella työsuhteensa ehdoista purkamalla luottamuspulaan vedoten luottamushenkilöiden työsuhteet.

Pron ict-alan sopimusalavastaava Mika Mäkelä sanoo, että yhtiö yrittää pelotella työntekijät jatkamaan työtä ilman asianmukaista korvausta.

Suomen Kotidatassa alkoi viime syksynä lakkokierre. Pron mukaan kiistoissa on kyse siitä, minkä alan työehtosopimusta yhtiössä noudatetaan. Pro vaatii jäsenilleen ict-alan sopimusta, kun Kotidata haluaa noudattaa työntekijäpuolelle heikompaa Kaupan liiton sopimusta.

Työkansan Sanomat 6/2021