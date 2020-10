Metsäteollisuus hylkää tes-järjestelmän

Metsäteollisuus ry ilmoitti 1. lokakuuta hylkäävänsä nykyisen tes-järjestelmän ja siirtyvänsä voimassaolevien sopimusten päätyttyä yrityskohtaisiin ja paikallisiin sopimuksiin. Näin metsäteollisuuden suuromistajat ja patruunat saavat toteutettua monivuotisen hankkeensa palkka ja työehtojen yleisestä heikentämisestä.

Sitovien ja laajojen työehtosopimusten kimpussa ei olla nyt ensimmäistä kertaa. Suomen itsenäisyyden rahaston (Sitra) arvioissa esitettiin jo 1990-luvulla siirtymistä paikallisiin ja jopa työntekijäkohtaisiin joustaviin työehtoihin.

Sitran nykyinen yliasiamies on kokoomuksen entinen puheenjohtaja, pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen. Yliasiamiehenä on toiminut myös keskusten entinen puheenjohtaja ja pääministeri Esko Aho. Näin kapitalistien edut on turvattu aiemmin ja turvataan varmasti nykyisinkin.

Metsäteollisuuden eri aloilla toimivat ammattiliitot ovat olleet kapitalistien hyökkäyksestä yllättävän hiljaa. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhalan lausunto on luokkaa ”minkäs sille mahtaa”. Syykin on selvä. Liitot olivat mukana hyväksymässä kiky-sopimusta, jossa otettiin pitkä askel paikallisen sopimisen suuntaan. Nykyisin voimassaolevat Suomen malli-sopimukset vain syventävät antautumista

Oikeustieteen tohtori Kalevi Hölttä toteaa toisaalla (s.9) tässä lehdessä: ” Mielenkiintoinen poliittinen kysymys on, miksi Metsäteollisuus aloitti vyörytyksensä nyt. Muistan, että alalla on jo parikymmentä vuotta sitten esitetty tes-neuvottelujen aikana näkymiä tulevaisuudesta ilman liittoja, koska yritykset eivät oikeastaan tarvitse niitä. Ilmeisesti nyt on arvioitu, että ammattiliitot on saatu niin pitkälle hyväksymään kapitalistinen järjestelmä, että vastarintaa ei paljon tule.”

Työkansan Sanomat 12/2020