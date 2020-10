Hävittäjähankinnat on arvioitava uudelleen – meillä ei ole varaa heittää miljardeja taivaan tuuliin

Parhaillaan valmistellaan valtion ensi vuoden budjettia, jota varten on määrä tehdä päätöksiä mm. koronan aiheuttamista toimista, työllisyystavoitteiden toteuttamisesta, sote-uudistuksen etenemisestä sekä ilmastotavoitteiden toteuttamisen vaatimista toimista. Sanomattakin on selvää, että tulossa on raskaita elinkeinoelämää ja koko yhteiskuntaa rasittavia vuosia, joiden aikana velkaantuminen jatkaa rajua kasvuaan ja heikennyksiä kansan elinehtoihin on luvassa. Valtion ensi vuoden budjetti olisi näillä näkymin jo 10,7 miljardia euroa alijäämäinen.

Rauhanjärjestöjen yhteinen budjettiriiheen jätetty viesti on selkeä: Meillä ei ole varaa heittää miljardeja taivaan tuuliin – hävittäjähankinnat on uudelleenarvioitava. Panostetaan ihmisiin, ei aseisiin!

Ilmavoimiin painottuva varustautumisajattelu on suurvaltojen politiikkaa, joka ei sovi pienelle maalle, rauhanliike haluaa korostaa. Kehitys on ajanut puolustusvoimien tekemän esiselvityksen perusteista ohi. Puolustusajattelu on jäänyt vaarallisesti jälkeen nopeasta muutoksesta ilmasotimisessa.

Ensi-iskua ei suoriteta miehitetyillä koneilla, vaan satelliittiohjautuvilla risteily- ja tykistöohjuksilla. Hävittäjäkoneilla niitä ei pystytä torjumaan. Ilma- ja ohjuspuolustuksen asiantuntija, eversti evp. Ahti Lapin mukaan ne osoittavat, että toimintatapa on muuttunut: ilmapuolustus siirtyy uudelle aikakaudelle – ohjuspuolustukseen. ”Dronet” ovat arkipäivää sodankäynnissä. Yhdysvalloilla on yli 11 000 miehittämätöntä konetta ja niiden operaattoreita koulutetaan enemmän kuin lentokoneiden pilotteja, kirjoittaa Lappi (”Ilmasodasta ohjussotaan 2000-luvulla”, teoksessa ”Uussota, vaihtuvat voimasuhteet”)

Kalliiseen kalustoon nojaava hävittäjähankinta on ajastaan jäljessä, sanoo moni muukin asiantuntija. Ja kustannuspaineita riittää, esim. Yhdysvaltain F-35-budjetti seuraaville viidelle vuodelle on kymmenen miljardia pakkasella, sen kustannusanalyysissa arvioidaan, lisäksi monitoimihävittäjä kärsii yhä kustannuspaineista mikä merkitsee, ettei Suomen harkitseman F-35:n hintatavoite tule edes riittämään.

Rauhanliike edellyttää, että pienen maan pitää miettiä tarkkaan, mikä on järkevää. Aseriisunta-aloitteet aktiivisen rauhanpolitiikan kärkenä ja resurssien käyttäminen ilmasto- ja ympäristökriisin ratkaisuun toisi turvallisuutta paljon paremmin kuin osallistuminen varustelukilpaan.

Asevarustelusta hyötyy vain aseteollisuus. Kiihtyvä asevarustelu pahentaa ilmastokriisiä ja heikentää turvallisuutta koko maailmassa. Juuri nyt raaka-aineiden ja energian tuhlailun sijaan osaaminen tulisi suunnata yhteistyössä maapallon polttavien ongelmien ratkaisemiseen. Ilmastonmuutos näkyy jo sään ääri-ilmiöinä ja pakolaisuutena, lisäksi korona-pandemian jälkiseuraamukset syövät taloudellista liikkumavaraa vielä pitkään. Emme voi enää väistää vastuutamme näiden ongelmakohtien hoidon ensisijaisuudesta.

Nopeimmin ongelmiin on osoitettavissa rahaa hävittäjähankinnoista. Varoja riittäisi näin myös vanhusten, ja terveydenhuollon sekä koulutuksen kehittämiselle ja infrastruktuurin kunnostamisen ja rakentamisen alueille. Tämän tärkeysjärjestykseen asettaminen suhteessa asevarusteluun on hallituksen tehtävä harkittu esitys eduskunnalle.

Rauhanjärjestöjen mukaan on siis valittava toinen tie, jota kulkien nykyinen suunta on muutettavissa. Rauhanomaisen rinnakkainelon oloissa on vielä mahdollista paitsi torjua ilmastokriisi myös luoda olosuhteet, joissa voimme nauttia kestävän kehityksen oloissa hyvinvoinnista ja jakaa sitä laajemmin myös vähäosaisille.

Ylen toukokuussa teettämässä kyselyssä lähes 57 prosenttia suomalaisista kannatti ajatusta hävittäjähankinnan lykkäämisestä, jotta koronakriisin vaurioittamaa taloutta saadaan tasapainoon. Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) heinäkuussa julkistamassa kyselytutkimuksessa tulos oli vastaavanlainen. Hävittäjähankintojen siirtoa useamman vuoden päähän aiemmin suunnitellusta aikataulusta tuki kyselyn mukaan 53 prosenttia vastanneista.

Maan hallitus ja kansan tahtoa edustamaan vaaleilla valittu eduskunta voisi siis hyvin perustein tässä merkittävässä asiassa nojautua kansalaisten enemmistön tukeen. On surullista ellei se sitä tee, vaan lähtee vaikeassa tilanteessa hyvin arveluttavan ja kalliin asehankinnan toteuttajaksi.

Vaadimmekin hallitusta pysäyttämään hävittäjähankintojen valmistelut täksi vuosikymmeneksi ja asettamaan sen sijaan asiantuntijaryhmän valmistelemaan maamme puolustuspolitiikkaa puolueettomuuden, rauhanomaisen rinnakkainelon lähtökohdista sekä uuden teknologian asettamien haasteiden näkökulmasta.

Uudessakaupungissa 15.9.2020

Suomen Rauhanpuolustajain Uudenkaupungin yhdistys ry

Työkansan Sanomat 12/2020