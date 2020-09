Sauli Niinistön haastattelu

Olen lukenut viime päivinä lähiviikkoina ilmestyvän teokseni LUPA OLLA JULMA viimeisiä vedoksia. Saattaa olla, että uppoutuminen sen aihepiireihin aiheutti sen, että olin yllättynyt presidentti Sauli Niinistön tämän päiväisen haastattelun annin pinnallisuudesta.

Ehkä aluksi ihmettelin miksi juuri Suomen presidentti lähestyy puhelimitse liittokansleri Merkeliä ja presidentti Putinia näiden kiireiden keskellä. Eihän Suomella ole mitään eritystä merkitystä Valko-Venäjän ongelmien ratkaisun tai oppositioaktivisti Navalnyn terveysasioiden tai hoitopaikan kanssa.

Suomen media, joka tunnetusti myötäilee NATO-maiden ohjeita, on ottanut kaiken ilon irti ajankohtaisista Valko-Venäjän tapahtumista. Suomen hallitus on osallistunut Eurooppaneuvoston päätökseen antaa taloudellista tukea Valko-Venäjän oppositiolle. Samanlaisen kannanoton teki Euroopan parlamentti antaessaan Saharov-palkinnon ”Venezuelan demokraattiselle oppositiolle”.

Samaan aikaan ehkä merkittävin EU:n ja USA:n rikoksia paljastanut ”kellonsoittaja” Julian Assange on kidutuksenomaisissa olosuhteissa vailla minkäänlaisia normaaleja ihmisoikeuksia Lontoolaisessa Belmarshin vankilassa ilman että Eurooppaneuvosto tai Suomen media tai Euroopan parlamentti olisi ryhtynyt mihinkään merkittäviin toimiin.

Samaan aikaan Gazassa miljoonien väestö on Israelin kansanmurhaa muistuttavien toimien alaisena. Israel on pysäyttänyt alueen ainoan voimalaitoksen, minkä seurauksena kansalaiset eivät saa sähköä. Eikä vain kotitaloudet vaan myös sairaalat, keskoskaapeissa olevat vauvat tai dialyysia tarvitsevat potilaat. ”Normaalikäytäntöhän” tässä ”keskitysleiriä” muistuttavassa maan kolkassa on se, että sähköä on saanut jonkin tunnin päivässä. Nyt ei siis sitäkään. Jätevesijärjestelmä on surkea. Hanasta tuleva vesi on terveydelle vaarallista ja aineet sen puhdistamiseksi aiheuttavat munuaisvaurion.

Nyt siis Suomen presidentti ottaa kantaa venäläisen Venäjän hallituksen kriitikon terveydenhoitopäätöksiin, tilanteessa, jossa asianomainen on sairaalahoidossa.

Valko-Venäjän tilanteen kommentoinnin hän aloittaa ihailemalla ”valkoisiin pukeutuneita mielenosoittajanaisia”.

Hän ei ihmettele tai ihaile sitä, kuinka muutamassa yössä on saatu aikaan niin paljon mielenosoitusrekvisiittaa. Valtavia puna-valkoisia vanhanaikaisia, natsi-ajan lippuja. Kuinka koordinoidusti kännyköiden valoja käytetään.

Niinistö ja media eivät huomaa, että Valko-Venäjän kaduilla ei loju asunnottomien makuuksia ja telttoja pitkin pääkaupungin kadunvieriä kuten Lontoossa tai Los Angelesissa.

Presidenttimme ei ilmaise olevansa tietoinen siitä, että Yhdysvaltojen ja EU:n ohjauksessa synnytettiin Ukrainan verinen vallankaappaus vuonna 2014. Sitä oli juhlittu jo etukäteen Krimin Jaltalla syyskuussa 2013 ex presidentti Clintonin ja hänen eurooppalaisten ystäväpoliitikkojensa kanssa, presidentti Obaman ja varapresidentti Bidenin valvovan silmän alla. Bidenhan siirtyi eräänlaiseksi Ukrainan siirtomaaherraksi kaappauksen jälkeen.

Juhlissa oli esitelty suunnitelmia Ukrainan luonnonvarojen haltuunottamiseksi ylikansallisiin käsiin.

Kaikkien ”nyrkki, väri, kukka, seetri, valkopuku,”-vallankumousten tavoitteena on siirtää haltuunotettavan valtion valtio-omisteinen tai kansallisten omistajien tai kuten Jugoslaviassa yhteisöllisesti omistettujen yritysten hallinta ylikansallisille omistajille. Rekvisiitan tarkoituksena on kuvata ryöstö ikäänkuin askeleeksi kohti demokratiaa.

Jugoslaviassa, jonka parhaiten tunnen askel kohti ”demokratiaa” vei maan sirpaleet 24. sijalta maailman tilastossa kansantuotteella mitattuna kehitysmaaluokkaan.

Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä mihin valkopukuiset naiset aikovat viedä Valko-Venäjän ja onko Suomi siinä heidän tukenaan.

Pirkko Turpeinen-Saari

Blogikirjoitus 22.8.2020