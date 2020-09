Luokkataistelun tilanne USA:ssa – tavallisen väestön olot kurjistuneet ja luokkataistelu kiristynyt

Talous – USA:n BKT romahtaa



USA:n talous on surkeassa jamassa. Kauppalehti sanoo otsikossaan 30.7.2020 “Historiallinen romahdus – Yhdysvaltojen talous painui huhti-kesäkuussa 33 prosentin vuosivauhtia”.

Saman uutisen kertoi amerikkalainen Business Insider-lehti: “Yhdysvaltojen BKT romahti ennätykselliset 33% koronaviruksen raivotessa”. [30.7.2020, “US GDP plunged by a record 33% annual rate in the 2nd quarter as coronavirus lockdowns raged”]

Kaikki on tietysti helppo laittaa korona-viruksen piikkiin, mutta kyse on syvästä kapitalismin kriisistä ja järjestelmän täydellisestä kyvyttömyydestä torjua virusta.

Koronakuolemia jo 200 000



USA on suoriutunut surkeasti viruksen torjumisesta. Yhdysvaltain tautikeskus CDC (valtion virasto) kertoo yli 200 000 amerikkalaisen kuolleen koronaviruksen takia.

Jotkut arvioivat kuolleiden määräksi reilut 150 000, mutta siltikin kyseessä ovat maailman korkeimmat luvut. USA:ssa on enemmän koronakuolemia kuin missään muualla.



Työttömyys on kasvanut räjähdysmäisesti

The Wall Street Journal-lehti esitti kesäkuussa 2020 arvioita siitä kuinka moni amerikkalainen on menettänyt työnsä koronaviruksen takia. Alimmat arviot osoittivat noin 20 miljoonaa ja korkeimmat 40 miljoonaa. (Lähde: The Wall Street Journal, 3.6.2020, How Many U.S. Workers Have Lost Jobs During Coronavirus Pandemic? There Are Several Ways to Count)



Täydellisiä lukuja tuskin on kenelläkään, mutta tarkastelemalla USA:n valtion virallisia tilastoja huomaamme, että 2019 Bureau of Labor Statistics ilmoitti työttömyyden olevan keskimäärin 3.7%. Nyt se on yli 10% ja pahimmillaan huhtikuussa 2020 se oli 14.7% ja toukokuussa 13.3%. Tilanne on siis huonontunut viime vuodesta huomattavasti. Lisäksi amerikkalaisille työläisille näyttää olevan epäselvää onko kyseessä irtisanominen vai väliaikainen lomauttaminen.

Työnsä menettäneitä on enemmän kuin virallisia työttömiä, mutta osa työttömistä ilmoittaa uskovansa, että saa työnsä takaisin.

Lähes joka kolmas ei pysty maksamaan vuokraa



Työttömyyden johdosta monet ovat kykenemättömiä maksamaan vuokraa. Amerikkalainen vuokranantajien liitto NMHC ilmoitti, että 32% vuokralla asuvista amerikkalaisista talouksista jätti heinäkuun vuokran maksamatta. Presidentti Trump antoi asetuksen, jonka on esitetty kieltävän toistaiseksi ihmisten häätämisen kodeistaan maksamattomien vuokrien takia.

Se ei kuitenkaan ratkaisisi ongelmaa, sillä vuokralaisille kasaantuu silti maksamatonta vuokravelkaa. Trumpin kriitikot taas sanovat koko asetusta täysin merkityksettömäksi, sillä heidän näkemyksensä mukaan asetus vain kehottaa harkitsemaan onko tarpeen estää häädöt. Ainakaan häädöt eivät ole loppuneet.

George Floyd-mielenosoitukset

George Floydin murha poliisien toimesta on nostattanut USA:ssa suuren liikehdinnän. Se on vain yksi pitkässä sarjassa rasistisia murhia ja rikoksia poliisien sekä oikeistolaisten voimien toimesta. Floyd oli vain yksi tavallinen mies, mutta hänen kuolemansa toimi kipinänä, joka laukaisi patoutuneet yhteiskunnalliset ristiriidat.



Vastaavanlaisia mielenosoituksia on toki ollut ennenkin. Tamir Ricen, Eric Garnerin, Michael Brownin ja monien muiden kuolemat aiheuttivat myös liikehdintää ja USA:n alistetuilla väestöryhmillä ja vähemmistökansoilla on pitkä taisteluhistoria. Kuitenkin Floyd-mielenosoitukset ovat selvästi suuremmat kuin välittömät edeltäjänsä. Luokkataistelu USA:ssa siis kiristyy ja mustien kansallinen vapaustaistelu on osa luokkataistelua.



Valtion sortotoimet ovat myös koventuneet. Poliisien avuksi on valjastettu kansalliskaarti ja armeija pitämään kansaa kurissa. Protesteja uutisoineita journalisteja on pidätetty, on julistettu ulkonaliikkumiskieltoja jne. Arviolta ainakin 30 ihmistä on kuollut mielenosoituksissa – todellinen määrä voi olla korkeampikin.



“Proletariaatilla ei ole valtataistelussa muuta asetta kuin organisaatio”

(Lenin, Askel eteenpäin, kaksi askelta taaksepäin)



Nämä Leninin sanat ovat osoittaneet tärkeän merkityksensä. USA:n hallitus on hyökännyt mielenosoituksia vastaan mediassa sillä perusteella, että ne ovat vandalismia ja mellakointia. Samaa käytettiin myös perusteena lähettää kansalliskaarti ja armeija mielenosoittajien kimppuun.



Mellakointia ja vandalismia on tapahtunut, koska USA:n työväenliike ja kansanjoukot ovat verrattain vähän organisoituneita. Mielenosoitukset alkoivat hyvin spontaanisti, ilman selkeää ideologista tai järjestöllistä johtoa. Todennäköisesti suurin aktiiviryhmä joka on tarjonnut jonkinlaista johtoa mielenosoituksille on Black Lives Matter-järjestö. Se ei kuitenkaan ohjaa valtaosaa liikehdinnästä millään tavalla, eikä luonnollisesti ole tietoinen marxilainen järjestö, joka ymmärtäisi kapitalistisen yhteiskunnan todellisen luonteen. BLM tavoittelee vain yksinkertaisia reformeja ja uudistuksia.



Totuus on se, että kun mielenosoitukset alkoivat, on USA:n kansanjoukkojen täytynyt kokemuksen kautta oppia järjestäytymistä lähes nollasta. On väistämätöntä, että mielenosoituksiin sekaantuu myös huligaaneja, jos kansanjoukot eivät pysty vielä pitämään yllä riittävän hyvää järjestystä. Lisäksi on tullut julki tapauksia joissa valepukuisia provokaattoreita on soluttautunut mielenosoittajien sekaan, särkenyt ikkunoita, sytyttänyt tulipaloja jne. Poliisien on myös syytetty hajottavan ja tuhrivan omia autojaan voidakseen sitten syyttää siitä mielenosoittajia.



Amerikan Kommunistien Puolueen (PCUSA) julkilausuma sanookin: “Ymmärrämme, että mielenosoituksia muuttuu mellakoiksi ensinnäkin provokaattorien takia, valepukuisten poliisien, anarkistien, valkoisen ylivallan kannattajien ja poliisin provokaatioden takia. Milloin poliisi ei ammu kyynelkaasua ja kumiluoteja ilman syytä mielenosoittajia kohti, synnyttääkseen suuttumusta, ja saadakseen mielenosoittajia iskemään takaisin; silloin valepukuiset poliisit, anarkistit ja valkoisen ylivallan kannattajat soluttautuvat väkijoukkoon, hajottavat ja polttavat omaisuutta, heittävät esineitä kohti poliiseja tai yrittävät saada mielenosoittajat rikkomaan lakia, saattaakseen BLM-liikkeen huonoon valoon sekä antaakseen poliiseille perusteen vahingoittaa ja pidättää mielenosoittajat … Mielestämme anarkistit eivät tee tätä tarkoituksellisesti … Valepukuiset poliisit ja rasistit sen sijaan toimivat näin tarkoituksenaan BLM-liikkeen vahingoittaminen …”



Useissa tapauksissa mielenosoittajat ovat estäneet provokaatioita ja pitäneet keskuudessaan järjestystä. Se osoittaa tavallisten ihmisten kyvyn oppia luokkataistelussa ja kulkea kohti poliittista tietoisuutta. Se ei kuitenkaan ole helppoa, eikä järjestäytymisen tärkeyttä tai vaikeutta kannata vähätellä sillä luokkavihollisella on lukuisia etuja puolellaan.

USA:n rasistinen, imperialistinen ja kapitalistinen järjestelmä on aikansa elänyt ja kestämätön järjestelmä, mutta kuinka nopeasti ja kivuttomasti se voidaan korvata rauhaan ja kansojen ystävyyteen perustuvalla tulevaisuuden järjestelmällä eli sosialismilla ja kommunismilla, riippuu USA:n alistetuista kansanjoukoista, joiden etunenässä marssii työväenluokka.

Työkansan Sanomat 9-10/2020

Tomi Mäkinen

Ktp:n pääsihteeri