Tanskan sairaanhoitajat taistelevat oikeuksistaan

Tanskassa sairaanhoitajat jatkavat taisteluaan oikeuksiensa puolesta huolimatta maan hallituksen päättämästä lakkokiellosta. Kymmenen viikon lakkoilun jälkeen käytössä on eri taistelumuotoja. Hoitajat järjestävät mm. mielenosoituksia parlamentin edustalla.

Tanskassa sairaaloiden työntekijät ovat käyneet kamppailua oikeuksistaan tämän vuoden tammikuun lopulta lähtien. He vaativat palkankorotuksia ja olivat päättäneet sanoa ”ei” sosiaalidemokraattisen hallituksen, sairaaloiden ylläpidosta vastaavan aluehallinnon, työnantajien ja näitä myötäilevän liiton nollalinjalle

Kaikkien niiden, jotka ”sosiaalisen vuoropuhelun” kautta – tanskalaisen mallin mukaan – ovat neuvotelleet työehtosopimuksen allekirjoittamisesta, ainoana tavoitteena on palkkojen korotuksien estäminen työntekijöille, noille ”pandemian sankareille”.

Sairaalahenkilöstö äänesti maaliskuussa ”ei” liiton ehdotukselle nollakorotuksista. Sitten kuitenkin ”sosiaalisen vuoropuhelun” avulla, jossa työntekijät ovat sivustakatsojia, neuvottelut jatkuivat ja syntyi sopimus, jota työntekijät luonnehtivat ”pilkanteoksi ”, ilman kruununkaan korotusta.

Uusi ”sopimus” hylättiin jälleen, nyt 67 % voimalla.

Samaan aikaan leikkaukset ja henkilökunnan puute ovat niin vakavia, että vain 10 % sairaanhoitajista voi ylipäätään lakkoilla. Muuten sairaalat suljetaan, sillä riittävän turvahenkilöstön on oltava sairaaloissa.

Sairaanhoitajien vaatimuksiin kuuluu virkamiesten palkkoja koskevan vuoden 1969 lain kumoaminen, jossa erotetaan ”naisten hallitsemat” ammatit (sairaanhoitajat, kasvattajat jne.) ja säädetään alhaisemmasta palkasta. Tämän lain mukaan sairaanhoitajille maksetaan tällä hetkellä 14,7 % keskimääräistä pienempää palkkaa.

Siksi yksi heidän tärkeimmistä vaatimuksistaan ​​Tanskassa vuonna 2021 on naisten ja miesten samapalkkaisuus.

Terveydenhoitoala on joutunut valtavaan puristukseen, joka on seurausta julkisen terveydenhoidon suurista leikkauksista viime vuosina. Henkilökunta on joutunut pandemian aikana työskentelemään paineitten ja lisätyötaakan alla ja vaarantanut fyysisen ja henkisen terveytensä.

Tanskan rakennustyöläiset ovat tukeneet sairaanhoitajia ja järjestäneet solidaarisuustilaisuuksia kaikille terveydenhoitoalan työntekijöille.

Kaisa Laine

Työkansan Sanomat 10/2021