Yhä räikeämpää propagandaa sodan ja fasismin hyväksi

Marinin hallituskaudella jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan voitiin nähdä käänne entistä aggressiivisempaan, militaristisempaan, antikommunistisempaan ja venäläisvastaisempaan propagandaan. Analysoin tuota ilmiötä mm. artikkelissani “Yleltä taas antikommunistista propagandaa” (TKS 1/22. Artikkeli on luettavissa myös Ktp:n nettisivuilla).

Myös Nato-jäsenyyden tyrkyttäminen ja kaikkinainen sotilasliiton ihannointi on mediassa vain lisääntynyt. Aivan viime aikoina tilanne on entisestään pahentunut. Kapitalistien propaganda on siirtynyt laadullisesti uudelle tasolle.



Imperialistien revanssihenki



Marinin hallitus ei ole asettunut rauhan puolelle, vaan on noudattanut johdonmukaisesti militaristista, lännen imperialismia vahvistavaa politiikkaa. Samalla kun terveyspalveluita on ajettu alas, on hallitus käyttänyt valtavasti rahaa aseisiin, mm. hävittäjiin, jotka soveltuvat paremmin hyökkäykseen kuin puolustamiseen.



Suomen kapitalistisessa mediassa (sekä Ylellä että yksityisessä mediassa) julkaistaan jatkuvasti juttuja siitä, kuinka Suomi pärjäisi tulevassa sodassa hyvin. Todellisuudessa sodan tuhot tulisivat olemaan valtaisat. Mediassa ei kuitenkaan painoteta kuinka kohtalokas sota todellisuudessa olisi Suomelle. Sen sijaan kapitalistinen media haluaa pikkuhiljaa rakentaa kuvan siitä, että sota ei tarkoita Suomen tuhoa, vaan tulisikin kenties päättymään edullisesti. Tämä on erittäin vaarallinen ilmiö, joka muistuttaa suuresti 1930-lukua.



Mm. Aamulehti kirjoitti 24.2. otsikossaan “Ilmavoimien ex-komentaja: Näistä syistä Suomi pärjäisi hyökkäyksessä paremmin kuin Ukraina…”. Ainoa mitä artikkelissa harmitellaan, on se, ettei Suomi vielä ole Natossa. Artikkelin mukaan, jos Suomi kuuluisi Natoon niin sotavoitto olisi taattu.



Ilta-Sanomat taas kirjoitti 28.2. otsikossaan “Asiantuntija: ”Sotilaallinen toiminta Suomea vastaan olisi Venäjälle suurempi riski kuin hyökkäys Ukrainaan””. Molemmissa artikkeleissa haastatellaan armeijan komentajia, joten tämä on selvästi suunniteltu viesti, joka tulee valtion taholta.



Myös ennen toista maailmansotaa Suomessa äärioikeistolaiset levittivät ajatusta, että Venäjä on “savijaloilla seisova jättiläinen” joka romahtaa sodassa helposti ja että “yksi suomalainen vastaa kymmentä venäläistä”. Fasistinen AKS julisti “suur-Suomea” ja että “Suomesta on tultava suurvalta”.

Tuolla propagandalla yritettiin saada ihmiset vakuutetuiksi siitä, että sota olisi hyvä asia ja Suomi tulisi voittamaan sen helposti. Sillä haluttiin kääntää ihmiset pois rauhan politiikasta. Hallitus noudattaa nyt samanlaista sotayllytystä.



Ei voi olla huomaamatta yhtäläisyyttä siinäkin, mitä oikeistolaiset voimat sanoivat vuonna 1941: Suomi tulisi voittamaan helposti, jos sillä vain olisi “liittolainen”, jokin suuri imperialistinen valta puolellaan. Nykyään oikeistolaiset militaristit sanovat täysin samaa. 1941 tuo liittolainen oli Hitler ja nyt Nato.



Ukrainan sodasta uutisoidaan propagandistisesti



Tämä sama ilmiö näkyy myös Ukraina-uutisoinnissa. Mediassa kirjoitetaan taukoamatta Venäjän valtavista tappioista ja siitä, kuinka huonosti sota menee Venäjän kannalta: “…Venäjä on kärsinyt suuret kalustotappiot” (HS, 11.3), “Ukraina: Taas kuoli venäläiskenraali…” (Ilta-Sanomat, 16.3), “Venäjän hyökkäys matelee…” (MTV-uutiset, 18.03), “…Ukraina tuhosi venäläiskoptereita…” (Yle, 16.3), “Venäläisten tappiot Ukrainan sodassa ovat niin suuria, että niiden korvaaminen vie vuosia” (HS, 20.3) jne.

Todellisuudessa luotettavaa tietoa tappioista ei ole. Ukrainan tappioita ja tuhoja ei ole juuri raportoitu, mutta on kuitenkin varmaa, että sota on ollut Ukrainalle erittäin tuhoisa ja sodan osapuolet eivät ole tasaväkiset. Kenties vuosien päästä (jos silloinkaan) saamme tietää todelliset tappiot ja todelliset tiedot sodan kulusta. Nyt kannattaa kuitenkin pitää pää kylmänä ja suhtautua skeptisesti kapitalistisen median julkaisemiin “tietoihin”.

Sotien kulku on aina arvaamatonta, mutta ei missään nimessä kannata ajatella Venäjän olevan sotilaallisesti niin heikko, ettei syntyisi valtavaa tuhoa, jos syttyisi suursota esim. Naton ja Venäjän välillä. Suomelle tuollainen sota olisi katastrofaalinen.

Kapitalistit yrittävät puhdistaa fasistien mainetta



Marinin hallitus on vasemmistolaista naamiota käyttävä kapitalistinen hallitus. joka antaa täyden tukensa imperialismille (erityisesti USA:n, EU:n ja Naton) ja yhä enemmän tukea myös fasismille. Marinin hallitus tukee Ukrainassa toimivia fasistisia voimia sekä aseilla että ideologisesti ja poliittisesti. Yle on valjastettu puhdistamaan fasistien maine ja tekemään heistä ’sankareita’.



Artikkelissa “Kiistanalaiset sankarit” (29.3.2022) Yle avoimesti puolustelee Ukrainalaisen Azov-pataljoonan taistelijoita, jotka ovat uusnatseja. Tuo artikkeli on hyvä esimerkki modernista fasistisesta propagandasta: siinä kritisoidaan hyvin hellävaraisesti fasisteja ja myönnetään heidän olevan “kiistanalaisia”. Samalla artikkeli kuitenkin puolustelee fasisteja, selittää heidän olevan oikealla asialla ja lupaa vielä, että oikeastaan fasistit eivät enää olekaan niin pahoja kuin ennen.

Kaikki tuo kiemurteleminen on tietysti välttämätöntä, koska jos artikkelissa avoimesti ylistettäisiin esim. Adolf Hitleriä ja holokaustia niin Suomalainen lukija ei tietenkään hyväksyisi sitä. Joten Ylen täytyy käyttää enemmän oveluutta.



Artikkelissa käytännössä leimataan natsisyytökset enimmäkseen Venäjän propagandaksi ja haastatellaan Azov-pataljoonassa taistellutta henkilöä, ikään kuin hänen puheisiinsa voitaisiin luottaa eikä niitä tarvitsisi kyseenalaistaa. Kuitenkin artikkeli myöntää että:



“Azovin juuret ovat erityisesti Harkovan kaupungin nationalistisissa järjestöissä. Pataljoonan ensimmäinen komentaja oli äärinationalisti Andrii Biletski, joka johti uusnatsistisiksi kuvailtuja Patriot of Ukraine- ja SNA-järjestöjä… Jäseniä on syytetty valkoista ylivaltaa ajavan ideologian kannattajiksi”



Artikkeli varmasti tuo tämän asian esille sen takia, että jos sitä yrittäisi enää salata niin kaikki uskottavuus kaikkoaisi. Äärioikeiston ja uusnatsien propaganda toimiikin juuri niin, että ensin suostutaan myöntämään jonkin tahon olleen natseja, rasisteja jne. ja syyllistyneen hirmutekoihin, mutta samalla niitä puolustellaan ja pikkuhiljaa aikaisempia ’myönnytyksiä’ aletaan painaa unohduksiin.



Kun Yle alkaa nyt valmistella lukijoita antamalla Azovista jokseenkin positiivisen kuvan, kuitenkin samalla mainiten sen fasistisen luonteen, niin tulevaisuudessa Yle saattaakin jo alkaa ylistää Azovia enemmän ja enemmän varauksettomasti. Sitten ei enää tarvitse muistuttaa sen fasismista, tai että siinä olisi mitään epäilyttävää.



Fasistit saavat Ylen täyden tuen ja kunnioituksen



Artikkelissa väitetään, että Azov “siivosi rivejään” ja että “Azovin rykmentti on nykyisin täysin erilainen toimija kuin kahdeksan vuotta sitten, koska rykmentin riveistä on poistettu räikeimmin äärioikeistolaiset jäsenet.” Tämän on tarkoitus huojentaa suomalaiset ja antaa lupa huoletta ylistää Azovia, koska ’hehän ovat siivonneet rivinsä’. Yle todellakin suhtautuu fasisteihin suurella luottamuksella.



Kuitenkin Azov yhä nykyäänkin käyttää natsisymboleja. Mutta ei hätää, Ylellä on siihenkin selitys: “Azovin kiistanalaisissa tunnuksissa yhdistyvät musta aurinko ja wolfsangel eli susikoukku. Molemmat ovat Natsi-Saksan aikanaan käyttämiä symboleita. Länsimaissa ne kuuluvat uusnatsien kuvastoon.”

Tässä annetaan sellainen kuva, että ne kuuluisivat natsien kuvastoon vain länsimaissa, mutta todellisuudessa ne ovat yksinkertaisesti natsien symboleja – myös Ukrainassa. Artikkeli yrittää vielä keksiä jotakin positiivista sanottavaa näistä natseista ja kirjoittaa että: “Rykmentti on tosin siistinyt tunnuksiaan. Esimerkiksi musta aurinko ei ole enää yhtä näkyvästi käytössä.”



Jos katsoo uutislähetyksiä Ukrainasta, esim. BBC:n lähetyksen, jossa Azov kouluttaa siviilejä, niin voi nähdä jokaisella uniformussaan natsien Wolfsangel-tunnuksen. Ilmeisesti Ylen mielestä se ei kuitenkaan ole ongelma, jos vaan Schwarze Sonne eli musta aurinko tunnusta ei näy!

Yle siteeraa vielä Azovin taistelijaa, joka sanoo että “Ihmiset, jotka taistelevat Venäjää vastaan, ovat hyviä ihmisiä. Siinä kaikki” ja “asiantuntija” Kacper Rekawekia, joka sanoo Azovin fasisteista seuraavat kylmäävät sanat: “Azovin rykmentti on todennäköisesti kärsinyt tappioita puolustaessaan Mariupolia… Tämän sanominen voi olla ongelmallista, mutta he ansaitsevat kunnioituksemme”.

On todella huolestuttavaa, että Yle suostuu ilman poikkipuolista sanaa julkaisemaan omilla palstoillaan viestin, jonka mukaan fasistit ovat yksinkertaisesti “hyviä ihmisiä, siinä kaikki” ja “ansaitsevat kunnioituksemme”. Tämä osoittaa uutta vaihetta siinä, miten imperialismin kriisi ilmenee suomalaisessa kapitalismissa, uutta vaihetta kapitalismin fasistisoitumisessa

Kaikki osoittaa entistäkin selkeämmin Marinin hallituksen taantumuksellisen kansanvastaisen luonteen.

Tomi Mäkinen