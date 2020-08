Kommunistinen työväenpuolue vaatii Suomen eroa Euroopan Unionista ja rahaliitto EMU:sta

Ktp:n keskusneuvosto 15.08.2020:

Suomi liittyi virallisesti Euroopan Unioniin 1.1.1995. Jäsenyyttä valmisteltiin jo varhain 1980-luvulla aloittamalla valtion ja kuntien omaisuuden ja tuotannon yksityistäminen sekä pääomien ja rahamarkkinoiden vapauttaminen kaikista rajoituksista. 1990-luvun alun lama oli tuhoisa seuraus näistä valmisteluista.

Kansaäänestys Suomen EU-jäsenyydestä järjestettiin vuoden 1994 lopulla. Jäsenyyttä ajanut suurpääoma, kapitalistit, ay-liikkeen keskusjärjestöt, oikeistopuolueet, sosialidemokraatit, porvarimedia ja koko vallassa ollut eliitti käytti valtavasti rahaa käännyttääkseen kansalaisten enemmistön jäsenyyden taakse. Käännytystyön aseina olivat katteettomat lupaukset, valehtelu ja pelottelu.

Nyt tiedämme, että kaikki suuret lupaukset, joita kansalaisille annettiin ennen kansanäänestystä, ovat pettäneet pahemman kerran. Suomi menetti oman talous- ja rahapolitiikan, kun eduskunnan enemmistö hyväksyi rahaliitto EMU:n jäsenyyden ja euro syrjäytti vuoden 2002 alussa Suomen markan.

Iso osa pääomasta, teollisuudesta ja työpaikoista on kadonnut maan rajojen ulkopuolelle. Maataloutta ja muuta kansallisesti elintärkeää tuotantoa on leikattu neljännekseen entisestä laajuudestaan. Kehitysalueet ja syrjäseudut on ajettu työttömyyden ja pysähtyneisyyden tilaan. Koulut, palvelut ja elämisen mahdollisuudet on monin paikoin menetetty.

Ktp hyväksyi 1.6.2008 edustajakokouksessaan asiakirjan ”EU – kapitalistien kartellista imperialistiseksi liittovaltioksi.” Asiakirjan otsikko ja sisältö vastaavat kaikilta osin tämän päivän tilannetta EU:ssa. Suurpääoma on saanut pitävän yliotteen ja määräysvallan kaikessa EU:n päätöksenteossa. Se on saanut valtavat rahatuet, verohelpotukset ja haluamansa lakiuudistukset.

Maksajan osa on jäänyt Euroopan työväenluokalle, joka kärsii parhaillaankin kapitalismin talouskriisin ja koronapandemian aiheuttamasta joukkotyöttömyydestä ja lomautuksista. Nyt työväenluokan maksukuormaan on lisätty EU:n komission esityksestä ja EU-maiden johtajien päätöksellä 750 miljardin euron kapitalismin elvytysrahasto.

Suomen sosialidemokraattisen puolueen johtama hallitus on eduskunnan suostumuksella hyväksynyt rahaston, joka antaa EU-komissaareille ja unionille vallan lainanottoon ja rahaston varojen jakamiseen. Rahat menevät suurelta osin eteläisen Euroopan jäsenmaiden pääomapiirejä lainottaneiden Saksan ja Ranskan suurpankeille.

Elvytysrahaston 750 miljardista 390 miljardia on ilmaista rahatukea. Suomen osuus tuosta lahjoituksesta on 3,4 miljardia. Se on valtava rahasumma lisää velkaa ja vastaa suuruudeltaan yli kuutta prosenttia valtion koko vuosibudjetista.

Ktp tuomitsee eduskunnan ja hallituksen hyväksymän elvytysrahaston ja miljardien eurojen lahjoituksen EU:lle. Rahaston sekä EU:n lainanottovaltuuksien ja verotusoikeuksien hyväksyminen on samalla pitkä askel EU:n liittovaltiohankkeen toteuttamiseksi. Suomen itsemääräämisoikeudelle ja työväenluokalle liittovaltio olisi murskaava isku. Siksi sitä on vastustettava kaikin mahdollisin keinoin.