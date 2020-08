Kapitalistinen järjestelmä on kykenemätön turvaamaan työtätekevien oikeudet ja elämän (sisältää videon)

Ktp:n keskusneuvosto 15.08.2020:

Kapitalismi on riiston ja kriisien järjestelmä. Elämme 2000-luvulla jo kolmannen kapitalistisen talouden syöksyn aikaa. Kaksi viimeisintä, 2008 finanssikriisi ja 2019 alkanut tuotannon alamäki, mille koronapandemia antoi lisävauhtia, olivat historiallisen pahoja.

Kriisien seuraukset on Suomessakin hoidettu eduskunnan ja hallitusten hyväksymin porvaripolitiikan keinoin, riippumatta päättäjien kokoonpanosta ja väristä.

Harjoitettu porvaripolitiikka on turvannut suurpääoman, suuryritysten ja rikkaiden voitot ja varallisuuden kasvun. Hintana on ollut joukkotyöttömyys, köyhyyden lisääntyminen, sosiaaliset ongelmat ja syrjäytymisen yleistyminen.

Marinin hallitus ei ole tuonut mitään sellaista muutosta, mikä poikkeaisi aikaisemmin harjoitetusta politiikasta. Työtätekevien kannalta on menty vain huonompaan suuntaa. Sen paljastavat yhä kahlitsevampi EU-kytkentä sekä sitoutuminen asevarusteluun, Naton sotaharjoituksiin ja nyt Venäjän sekä Valko-Venäjän vastaisiin saartosuunnitelmiin.

EU-kytkennän röyhkein siirto on hyväksyä valtava elvytysrahasto unionin komissaarien käyttöön. Suomen lahjaosuus rahastolle on 3,4 miljardia euroa. Asevarustelun ja Nato-sopimusten hinta on myös valtava. Hävittäjäkoneiden ja sotalaivojen ostohinta on noin 12 miljardia euroa.

Marinin porvaripolitiikkaa harjoittavan hallituksen linja paljastuu valtion ensi vuoden budjetin valmistelussa. Valtiovarainministeriö esittää mm. 2,2 miljardia EU-maksuihin ja 1,7 miljardia lisää aseostoihin. Puolustushallinnon menot nousevat peräti 54 % ja kasvavat edelleen tulevina vuosina.

Suomen valtiontalouden alijäämä on tänä vuonna 20 miljardia euroa. Ensi vuodelle esitetään budjettia, jossa alijäämä kasvaa vielä yli 7 miljardilla. Valtava velanotto ei nyt porvareita huoleta, onhan kyse kapitalismin pelastamisesta Suomessa ja EU:ssa.

Ministeriön esitykseen kuuluu myös suuryhtiöiden verojen ja maksujen alentaminen sekä rikkaiden etuisuuksien jatkaminen.

Työtätekeville on luvassa entistä menoa. Asuminen, matkustaminen ja terveydenhoito kallistuvat. Työttömille tarjotaan ”aktiivimalli kakkosta”. Se on Sipilän porvarihallituksen esitysten seuraaja. Kepin ja porkkanan sijasta tarjolla on nyt vain keppiä.

Suomessa oli heinäkuun lopussa laajan työttömyyden luvuilla yli 600 000 työtöntä. Heistä 450 000 sai Kelan tai työttömyyskassojen työttömyyspäivärahaa. Tuotannon alamäki näkyy myös talouskasvussa. Se on tämän vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana alentunut noin 7 %.

Elämme talouden laman ja koronapandemian oloissa. Porvarimedialle ja valtion laitoksille on annettu ohjeet positiivisten uutisten julkaisemisesta. Kaikki näkyy ja kuuluu yhä röyhkeämpänä oikeistopropagandana. Median mukaan elämme lähes täystyöllisyyden aikaa ja talous on melkein normaaliaikojen uralla.

Ktp tuomitsee eduskunnan ja hallituksen harjoittaman työväenluokan vastaisen porvaripolitiikan. Vaadimme Suomen eroa kansojen vastaisesta suurpääoman EU:sta ja irrottautumista sotaliitto Naton kanssa tehdyistä sopimuksista.