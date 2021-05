Ktp:n poliittinen toimikunta, kannanotto 18.5.2021

EU:n elvytyspaketti heikentää työväenluokan asemaa, mutta ei tule pelastamaan eurooppalaista kapitalismia

Eduskunnan 18.5.2021 täpärästi hyväksymä EU:n elvytyspaketti merkitsee sitoutumista yhteiseen velkavastuuseen ja verotukseen unionissa. Samalla vauhdittuu EU:n liittovaltiokehitys. EU:n komissio on esittänyt unionin jäsenmaiden johtajille 750 miljardin euron suuruisen lainan ottamista. Nyt johtajien tavoitteena on saada kaikkien EU:n jäsenmaan hallitukset ja parlamentin hyväksymään laina.

Lainasta 390 miljardia lahjoitetaan EU:n heikoimmin menestyneille jäsenmaille. Niiden romahtamassa oleva kapitalistinen talous pelastetaan maksamalla vanhat velat pois. Samalla estetään eurooppalaisia suurpankkeja kaatumasta. Loput 360 miljardia lainataan EU:n jäsenvaltioille, jotka puolestaan pelastavat omat suuryhtiönsä. Euroopan työläisten niskoille ja maksettavaksi jää tämän pelastusoperaation hinta.

Elvytyspaketti on hyväksyttävä EU:ssa yksimielisesti, muuten se kaatuu. EU:n jäsenvaltioita kiristetään hyväksymään kapitalistien hyväksi tarkoitettu jättivelka. Suomen nettomaksuosuus lainasta tulee olemaan 4 miljardia. Sen vuoksi saimme seurata Suomen eduskunnassa toteutettua sirkusta. Meille annettiin sellainen kuva, että Suomesta on kiinni koko EU:n kohtalo. Tosiasiassa kuusi EU:n jäsenvaltiota ei ole vielä hyväksynyt elvytyspakettia.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta edellytti 2/3 enemmistöä elvytyspaketin hyväksynnälle eduskunnassa. Se ei ollut tavalliseen tapaan pelkkä läpihuutojuttu. Siksi olemme saaneet seurata päiväkausia perussuomalaisten järjestämää kuntavaalishowta eduskunnassa. Perussuomalaiset vastustivat rahoituspakettia propagandasyistä. Ennen kuntavaaleja yritetään antaa sellainen kuva kannattajille, että PS on EU:ta vastaan. Todellisuudessa kyse on vain vaalihämäyksestä.

Perussuomalaisten johto keinottelee kansan EU-vastaisuudella. Puolue osallistuu EU-vaaliin, toimii unionissa aktiivisesti eikä aja Suomen eroa EU:sta. Toinen eduskuntakeskustelussa esiin tullut mielenkiintoinen seikka on, että sdp:n, vasemmiston, vihreiden, keskustan ja rkp:n hallitus toimii avoimesti yhdessä kokoomuksen kanssa. Myös ay-liikkeen johto (SAK, STTK, AKAVA) vaati yhteisrintamassa suomalaisten suurkapitalistien kanssa elvytyspaketin hyväksymistä.

Kommunistinen työväenpuolue toteaa:

– On myönteistä, että elvytyspaketista keskustelu lisää EU-kriittisyyttä. Mutta EU:ssa elvytyspaketin hyväksyminen on päänavaus. Tie kohti liittovaltiota jatkuu. Tulossa on yhteinen veropolitiikka ja yhteinen vastuu veloista.

– Elvytyspaketissa on kysymys umpikujassa olevan eurooppalaisen kapitalismin pelastamisesta. Se ei tule parantamaan työväen ihmisten elämää. Suomen on erottava EU:sta. On aloitettava talouden kansallistaminen ja eteneminen kohti sosialistista työväenvaltio Suomea.

Oikeusvaltion puolustaminen onkin vain silmänlumetta

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin ottivat kantaa Venäjällä rikoksiin syyllistyneen Aleksei Navalnyin puolesta, mutta eivät tuomitse Gazan pommituksia, joilla aiheutetaan siviilien kuolemaa ja suurta tuhoa. Vihreä ulkoministeri Pekka Haavisto tukee Israelin toimintaa. Vasemmisto hyväksyy Suomen hävittäjäkaupat ja militarisoinnin, eikä sillä ole mitään huomauttamista Suomen Israel-politiikkaa kohtaan.

Kommunistinen työväenpuolue toteaa:

– Suomen valtiota johtava porvaristo ja sen palvelijat sdp ja vasemmistoliitto tukevat sotarikoksiin syyllistyvää Israelin valloitus- ja apartheidpolitiikkaa, jota maassa johtavat sionistit ja äärioikeisto.

Suunnan tulee olla toinen. Kansojen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, solidaarisuus ja yhteistoiminta molemminpuolisen hyödyn lähtökohdista.

Kommunistinen työväenpuolue

poliittinen toimikunta

18.5.2021