Rauhantilan uhat Pohjolassa

Kommunistinen työväenpuolue (Ktp) julkaisee yhdessä Ruotsin ja Norjan kommunististen puolueiden kanssa Nordic Communist Review nettijulkaisua. Täällä kertaa on Ktp:n vuoro olla toimittajana. TKS-lehti julkaisee tässä numerossa Norjan kommunistisen puolueen (Nkp) kirjoituksen. Ktp kirjoitus julkaistiin jo lehden numerossa 2/2021. Ruotsin kommunistisen puolueen kirjoitus on luettavissa myöhemmin.

Imperialismi uhkaa rauhaa pohjoismaissa

Imperialismi on korkein ja viimeisin kapitalismin historiallinen vaihe. Imperialismin aikana kapitalismin sisäiset ristiriidat voimistuvat ja markkinoiden sekä luonnonvarojen kiivas valtaaminen korostuu, mahdollisesti johtaen imperialistisiin sotiin.

Kaikista suurin uhka on ydinsodan uhka. Mikäli ydinaseita käytetään, niillä on kohtalokkaita seurauksia ihmisille, eläimille ja koko luonnolle. Ydinlaukausten riski on todellisuutta. Uudenlaisia ydinaseita otetaan käyttöön, aseistariisumissopimuksia hylätään ja kyberhyökkäysten riski ydinaseinfrastruktuuriin on olemassa.

Imperialismi on pienen joukon ahneutta, joukon joka pitää kiinni rahan vallasta ja pääoman kasvattamisesta. Tämä joukko sortaa työväenluokkaa. Se hyötyy työtätekevien tekemästä työstä ja elämästä. Imperialismi jahtaa ja tuhoaa maailman arvokkaita resursseja siirtyessään jatkuvasti kohti uutta kriisiä. Näiden kriisien tulos on yhä lisääntyvä turvattomuus ja epävakaus. Ne ilmenevät alhaisina tuloina, irtisanomisina, työttömyytenä, köyhyytenä, ihmisten nääntymisenä ja heikkoina kansantalouksina.

Tällaisten olosuhteiden tulos on äärioikeiston ekstremismin, polarisoitumisen ja terrorismin lisääntyminen. Norjan suojelupoliisi (Norwegian Police Security Service, PST) arvioi vaaratilanteen kolmanneksi suurimmaksi viidestä mahdollisesta tasosta. Äärioikeiston voimat on lyötävä takaisin.

Palatkaamme imperialismiin. Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän ja EU:n voimakeskittymien väliset kansainväliset suhteet jännittyvät, ja tämä kansainvälinen uhan tason kasvu vaikuttaa myös Pohjoismaiden alueeseen.

Yhdysvallat halusi ostaa Grönlannin, kuin siirtomaa-aikoina. Venäjä rakentaa ydinvoimalla toimivia jäänmurtajia mullistaakseen arktisen meriliikenteen. Vuonna 2020 liikkui koillista reittiä ennätyksellinen määrä venäläisiä rahtilaivoja täynnä öljyä, kaasua ja mineraaleja. Se mahdollistaa myös kiinalaisten rahtilaivojen jättilastit maailmanmarkkinoille ja lyhentää niiden ympärivuotista reittiä kolmanneksella.

Intressien ristiriita aiheuttaa sodat

Joten mitä Norjan porvarillinen hallitus tekee? Se tekee käskystä Naton pyytämää ja vetää Norjaa aktiiviseen osallistumiseen Yhdysvaltojen – EU:n ja Venäjän voimakeskittymien välisessä kiistassa. Se lisää Yhdysvaltojen aseellista läsnäoloa Norjassa. Se ei vahvista YK:n ydinaseiden kieltosopimusta, joka vuonna 2017 hyväksyttiin 122 valtion tuella.

Uusi norjalainen puolustussuunnitelma lisää asevoimien vahvuutta. Yhdysvaltojen ydinsukellusveneille annetaan pääsy maahan, mikä vaarantaa asukkaat. Uusia valvontalentokoneita saapuu vuonna 2022 ja uusia helikoptereita vuonna 2024. 190 miljardia Norjan kruunua (19 miljardia euroa) käytetään sotavälineisiin seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Toiset 400 miljoonaa Norjan kruunua budjetoidaan tänä vuonna puolustusvoimien laajentamiseen. Norjalaisia, joilla on kytköksiä muihin maihin (kuten Venäjään ym.) ei enää hyväksytä asepalvelukseen, heitä pidetään turvallisuusuhkana.

Amerikkalaiset sotilaat ja sotaharjoitukset Norjan rajojen sisällä hyväksytään ilman kritiikkiä. Yhdysvaltojen ilmavoimat sotalentokoneineen saavat käyttää Jan Mayen kiitotietä. Lentokoneet tekevät Norjan ja Ruotsin ylilentoja ja näiden maiden sotilaskoneet saattavat niitä.

Pitkän kantaman risteilyohjuksilla varustetut amerikkalaiset pommikoneet saavat ensimmäistä kertaa Norjan historiassa jäädä pysyvästi norjalaisiin lentotukikohtiin. Operaatio aloitettiin tämän vuoden helmikuussa ja siihen kuului myös kahdensadan sotilaan maahantulo. Hallitus julkaisi ennen joulua lupauksen Pohjoisen asukkaille ja alueelle aiheutuvan häiriön korvaamiseksi. Sen oppositio tyrmäsi tyhjinä sanoina, ilman todellista aikomusta mitenkään parantaa alueen elinolosuhteita.

Puolustusasiakirjoja salataan myös parlamentin jäseniltä

Venäjä vastaa sotaharjoituksin kansainvälisillä vesillä Norjan rannikon edustalla. Yhdysvallat – Nato, Norja mukanaan, ovat lähteneet uuteen kylmään sotaan Venäjän kanssa. Venäjä on totta kai skeptinen ja suhtautuu negatiivisesti tähän Naton lisääntyneeseen läsnäoloon Norjassa. Venäläiset tulevat panostamaan oman maansa puolustaakseen ja koko alueen turvallisuuteen. Tämä noidankehä syövyttää luottamusta ja huonontaa Norjan ja Venäjän välistä naapuruussuhdetta. EU:n ja Venäjän jäisiin suhteisiin, joiden aikana EU uhkaa asettaa lisää pakotteita, niistä ei ole ainakaan apua.

Toverit, tämä on kaikkea muuta kuin rauhan ja vakauden edistämistä Pohjoismaissa ja maailmalla. Päin vastoin. Tämä on hyväksymätön yllytys ja vaarallinen kehitys väärään suuntaan. Kukaan muu kuin Nkp ei nykyään puhu aseistariisunnasta. Puolueemme ei voi hyväksyä militaristista uudelleenaseistautumista imperialistisin tavoittein.

Nkp jatkaa imperialismin karkeuden kritisointia. Mitä enemmän Yhdysvallat – Naton sallitaan levittää vaikutusvaltaansa Norjassa, sitä suurempi on riski, että Norja päätyy Yhdysvaltojen ja Venäjän välisen sodan taistelutantereeksi.

Ydinaseet on kiellettävä ja poistettava maapallolta. Sotatuotannon ja -toiminnan aiheuttamia päästöjä on vähennettävä. Norjan on erottava EEAsta ja Natosta. On vahvistettava ihmisten välistä yhteistyötä yli rajojen. Koronapandemia on osoittanut kansainvälisen yhteistyön tarpeellisuuden maailmanlaajuisen uhan häämöttäessä. Eteenpäin kohti sosialismia!

Työkansan Sanomat 5/2021

Väliotsikot toimituksen