Pakina: Kyyneleitä hävittäjähankkeen loppusuoralla

Uutissuomalainen haastatteli ja Uusimaa-lehti julkaisi (12.8.2021) Suomen hävittäjähankkeen ohjelmajohtaja, kenraalimajuri evp. Lauri Purasen vuodatuksen loppusuoralla olevan HX-hankkeen puolesta.

Haastattelun aikana ohjelmajohtaja herkistyi ja kyynel oli vierähtää silmänurkkaan. Syykin tuli selväksi. Hävittäjähanke on sujunut hyvin, sillä poliittinen johto, eduskunta, hallitukset ja muut asialle vihkiytyneet ovat olleet yksimielisiä. Se oli johtajalle mukava yllätys. Yhteen hiileen on puhallettu. Kritiikki onkin Purasen mukaan jäänyt vähäiseksi.

Julkisen kritiikin puute on totta. Ja se johtuu yksinomaan Ylen ja muun porvarimedian sensuurista. Hävittäjähanketta ja sotakoneiden ostoa vastustavien suut on tukittu tehokkaasti. Kansa toki purnaa kodeissaan, mutta varustelua ajava maan eliitti on sulkenut siltä korvansa.

Hävittäjien oston ja muun asevarustelun takana ovat myös eduskunnan vasemmistopuolueet ja vihreät. Niiden ministerit istuvat Marinin hallituksessa ja hyväksyvät todennäköisesti joulukuussa sotakoneiden oston. Se herättää kansalaisten keskuudessa ihmetystä.

Suomessa kun työväenliike ja ainakin osa vasemmistopuolueista on ollut perinteisesti militarismia ja sotaa vastustavalla linjalla. Rauhanliikkeen kantakin on ollut selkeä: ei sodalle, kyllä rauhalle!

Perinteet on nyt sysätty syrjään. Rauhanliikkeen joukkovoima on vaimentunut yksityiseksi hyrinäksi. Häpeällistä ja valitettavaa!

Hävittäjien kertahinnaksi on sovittu 10 miljardia euroa. Lisäksi käyttömenot tulevat olemaan kymmeniä miljardeja. Maksumiehenä oleva työväestö joutuukin laskua maksaessaan vuodattamaan ihan oikeita, karvaita kyyneliä.

Eikä kyse ole vain rahasta. Hävittäjien ja jo aiemmin tehty ohjusten osto sitoo Suomen yhä tiukemmin Yhdysvaltoihin ja Natoon. Se tarkoittaa maamme viemistä Venäjän vastaisen liittouman apuvoimaksi, mukaan sotien suunniteluun ja harjoituksiin.

Puolueettomuudesta, liittoutumattomuudesta ja naapuriystävyydestä ei ole enää jäljellä kuin rippeet.

Ps. Suomen sotaretki Afganistaniin on päättynyt. Siitä päättäneet poliitikot, ministerit ja kenraalit on saatava vastuuseen. Nyt olisi aika perustaa totuuskomissio päätösten taustojen selvittämiseksi.

Rauno Lintunen

Työkansan sanomat 9/2021