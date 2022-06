Eroon työväenluokkaa kurjistavasta porvarien sota- ja yhteiskuntapolitiikasta

Suomen eduskunta ja Sanna Marinin johtama hallitus ovat aseistautumisen voimaan perustuvalla ulko- ja turvallisuuspolitiikalla suistamassa Suomen sisäpolitiikan taloudelliseen ahdinkoon. Tämän porvaripolitiikan maksajiksi ja kärsijöiksi joutuvat työläiset ja köyhin pienituloisin kansanosa.

Marinin hallitus ei koskenut porvaripolitiikallaan ennen koronapandemiaa suuriin omaisuuksiin ja pääomatuloihin niiden verotuksen kiristämiseksi, mitä se ei ole tehnyt nytkään, jotta yhteiskunnan peruspalveluja voitaisiin kehittää ja turvata niiden rahoitus. Sen sijaan hallitus jatkoi valtion menojen leikkausten kohdistamista kansalaisten terveys- ja sosiaaliturvaan.

Yksi esimerkki porvaripolitiikasta on työttömien aseman ja toimeentulon heikentäminen, perusteena työhön kannustaminen.

Koronapandemian aikana valtio otti lisää velkaa, jonka koko määrä on jo yli 130 miljardia euroa. Hallitus on tehnyt monia mittavia asehankintoja, joista suurin on 64 hävittäjälentokoneen hankinta USA:sta. Hinnaksi on muodostumassa noin 15 miljardia euroa.

Kun hallitus on sitoutunut aseistautumisen voimapolitiikkaan ulkopolitiikassa, on se myös luopunut Suomen aikaisemmasta kannasta, ettei Suomi vie aseita sotaa käyville alueille. Niinpä hallitus päätti lähettää aseita ja sotatarvikkeita Ukrainaan ja sitoi Suomen syntyvistä kustannuksista välittämättä sodan osapuoleksi. Hallituspolitiikan johdonmukainen seuraus on eduskunnan 17.5.2022 päätös hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Suomi on ollut vuoden 1995 alusta Euroopan Unionin jäsenenä, jolloin se jo menetti suuren osan itsemääräämisoikeudestaan. Natoon liittyminen vie lopunkin itsemääräämisoikeuden ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sitoen myös Suomen talouden vahvasti kapitalistisen lännen molempiin imperialistisiin keskuksiin EU:hun ja Natoon. Näistä liittoutumista aiheutuvat seuraukset ovat Suomelle taloudellisesti raskaita ja turvallisuuspoliittisesti vahingollisia.

Elinkustannusten nousupaineita oli monestakin syystä jo ennen helmikuussa alkanutta Ukrainan sotaa. Sodan jatkuessa inflaatio on tänä vuonna edennyt jo 7 prosenttiin. Jotta työväenluokan aseman kurjistaminen saadaan pysäytetyksi, tarvitsemme toimia porvaripolitiikasta eroon pääsemiseksi.

Elääkseen inhimillisesti työväenluokka tarvitsee voimakkaan tulonsiirron pääomalta työlle – rikkailta köyhille – suunnaksi sosialismin!

– Eroon porvarien sotapolitiikasta – hävittäjälentokoneiden hankinta peruttava.

– Suomen Nato-jäsenyyshakemus on peruttava.

– Isäntämaasopimus Naton kanssa irtisanottava.

– Suomen kansalle vahingolliset talous- ja muut Venäjä-pakotteet poistettava.

– Eroon Euroopan Unionista.

– Ammattiliitot työläisten etujen ja oikeuksien puolustajiksi.

– Luokkatietoinen poliittinen työväenliike koko työväenluokan yhdistäjäksi porvaristoa ja sen tukijoita

vastaan.

– Voimistuvaa inflaatiota vastaan välittömästi työttömille, sairaille, eläkeläisille ja opiskelijoille 1300 euron

suuruinen kuukausittainen perusturva.

Rauhan ja ihmisarvoisen elämän puolesta kohti sosialistista yhteiskuntaa!

18.6.2022

Kommunistinen työväenpuolue

Keskusneuvosto