Historiaa ei voi muuttaa patsaiden poistoilla

Kotkan kaupunginvaltuuston 13. kesäkuuta tekemä äänestyspäätös siirtää Leninin patsas Kotkan keskustasta museoon on vailla asiallisia perusteita. Patsas on saatu lahjana 1979 Kotkan ystävyyskaupunki Tallinnalta.

Patsaan poistoa on puolusteltu epämääräisillä historian ja nykypäivän liitoksilla, joissa Lenin nähdään Venäjän ja Ukrainan konfliktin synnyttäjänä. Väite on täysin valheellinen. 100 vuotta sitten olleet historialliset tapahtumat eivät ole nykyisten tilanteiden syynä. Todellisena syynä on Suomen oikeistovoimien käynnistämä kampanja naapuriystävyyden romuttamisesta.

Vladimir Iljitš Lenin oli yksi kansainvälisen työväenliikkeen johtavista henkilöistä. Hänen johtama Kansankomissaarien neuvosto tunnusti ensimmäisenä Suomen itsenäisyyden 31.12.1917. Myös Suomen työväenliikkeen historiassa yhteys Leniniin saa merkittävän sijan.

Ktp tuomitsee oikeistovoimien historian väärennökset, työväenluokan elämää ja tavoitteita puolustavien patsaiden ja muistomerkkien hävittämiset. Sellainen historiankirjoitus kertoo oikeistolaisesta demokratian vastaisesta kehityksestä. Vaikka taantumus kuinka toivoisi, niillä ei voi muuttaa historiaa.

18.6.2022

Kommunistinen työväenpuolue

Keskusneuvosto