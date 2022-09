EU:n pakotepolitiikka tuhoaa Suomen taloutta

EU:n komission ja parlamentin enemmistön yhtyminen Yhdysvaltojen ja Britannian johtamaan Venäjän vastaiseen pakotepolitiikkaan on ajanut Suomen talouden suuriin vaikeuksiin. Taantuma on jo askeleen päässä.

Taantuman merkkejä ovat historiallisen korkea inflaatio, elinkustannusten nopea kallistuminen, lainakorkojen nousu ja julkisen talouden velkaantuminen.

Pakotepolitiikka on sysännyt sekaisin koko energiasektorin, minkä seurauksena työtätekevät joutuvat maksamaan sähköstä moninkertaisesti kallistuneita hintoja, kaksikertaisia polttoainemaksuja ja vuokrankorotuksia.

Tavalliseen arkielämään eniten vaikuttava ja köyhyyttä lisäävä pakotepolitiikan seuraus on elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden hintojen hurja nousu. Ruoan hinta on jo nyt kallistunut 13 prosenttia. On esitetty arvioita, että ensi talvena ruoka maksaa 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Ensi vuodeksi sota- ja pakotebudjetti

Sanna Marinin (sdp) viiden puolueen hallitus esitti syyskuun alussa eduskunnan hyväksyttäväksi valtion ensi vuoden budjetin. Se on pahasti alijäämäinen ja kasvattaa valtionvelkaa yli 8 miljardilla eurolla. Näin velka nousee ensi vuoden loppuun mennessä 146 miljardiin. Sitä kasvattaa lisää energiayhtiöille myönnettävät 10 miljardin lainat ja takuut.

Alijäämästä huolimatta militarismi kukoistaa ja EU:lle riittää rahaa. Armeijan menoja lisätään miljardilla eurolla yli 6 miljardiin euroon ja EU:lle maksetaan noin 2,5 miljardia. Eletään kuin sotataloudessa ja vieraan vallan rahoittajana.

Yksi työtätekevien terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttava asia on hyvinvointialueiden toiminnan rahoittaminen. Hallituksen esityksessä sote- ja pelastusmenoihin on varattu ensi vuodelle noin 22 miljardia euroa. Siinä on ennakkoon leikkausta vähintään 2 miljardia. Ja esittäähän Marinin hallitus muitakin leikkauksia lähes 400 miljoonalla.

Sanna Marinin hallituksen on lopetettava sotatalouden rakentaminen, sotaan valmistautuminen ja luovuttava tuhoisasta pakotepolitiikasta.

Työkansan Sanomat 10/2022