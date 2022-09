Tuki Tehyn ja SuPerin hoitajien kamppailulle

Hoitajien ammattiliitot Tehy ja SuPer käyvät kamppailua vaatimuksesta saada hoitajille yleisen palkankorotuslinjan lisäksi palkkaohjelma. Vaatimuksena viisivuotisessa palkkaohjelmassa ovat vuosittaiset 3,6 prosentin korotukset, hoitohenkilöstön lisäämistä ja työolojen parantamista.

Maan hallitus, eduskuntapuolueet ja kuntatyöantajat vastustavat hoitajien vaatimuksia. Ne väittävät, että Suomella ei ole varaa hoitajien palkankorotuksiin. Rahaa kyllä on: kun rahaa on tuhlattavaksi kymmeniä miljardeja hävittäjiin, muuhun asevarusteluun, sotavalmisteluihin ja sotilasliitto Naton tarpeisiin, on sitä oltava hoitajille ja terveydenhoitoon.

Hoitajaliittojen vaatimukset ovat oikeutettuja ja kansalaisten mielestä hoitajat ovat ansainneet vaatimansa korotukset. Kun Korona -pandemia koetteli raskaasti hoitajia niin hoitohenkilökuntaa kehuttiin. Nyt kun he vaativat lakon avulla palkkojensa jälkeenjääneisyyden kuromista pienemmäksi, heitä uhataan pakkotyöllä ja oikeustoimilla.

Uhkaukset ja pakkotyölakien valmistelu kohdistuvat naisvaltaiseen alaan, jonka varassa maamme terveydenhoito on. On selvää, että vain asiallisella palkkatasolla ja työolojen parantamisella voidaan turvata hoitohenkilökunnan saatavuus.

Kommunistinen työväenpuolue tukee Tehyn ja SuPerin kamppailua hoitajien palkkojen jälkeenjääneisyyden poistamiseksi. Hoitajat tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen tuen.

Järjestäytyneen ammattiyhdistysliikkeen on havahduttava tukemaan hyökkäyksen kohteeksi joutuneita hoitajia. Mallia voi ottaa esimerkiksi Euroopan ammattiliittojen kattojärjestö EPSU:sta. Järjestön kirjeessä pääministeri Sanna Marinille ja muille ministereille EPSU pitää Suomen pakkotyölakiesitystä järkyttävänä ja hälyttävä.

16.9.2022

Poliittinen toimikunta

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta