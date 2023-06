Euroopan parlamentti jatkaa antikommunismiaan

Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan (DROI) yhteydessä käyty keskustelu ”ihmisoikeuksista Kuubassa” oli antikommunistinen näytös. Se muodostui EU:n edustajien, virkamiesten ja NGO-järjestöjen Kuubaa ja sen kansaa vastaan ​​esittämistä valheista ja mustamaalauksesta.

Kreikan kommunistisen puolueen (KKE) europarlamentaarikko Kostas Papadakis vastasi näihin häikäilemättömyyksiin väliintulollaan ja puheellaan.

Europarlamentaarikko Papadakis korosti puheessaan Kuuban kauppasaarron asettajien ihmisvastaisuutta ja kuubalaisten oikeutta päättää itse asioistaan.

-Ne, jotka tänäänkin täällä halpamaisuuksilla ja valheilla osoittavat sormella Kuubaa koskien ihmisoikeuksia, he ovat vaiti tai teeskentelevät, etteivät he ole kuulleet USA:n pitkäaikaisesta epäoikeudenmukaisesta imperialistisesta ja Kuuban kansaa vastaan ​​suunnatusta saarrosta.

Saarto on jatkunut vuodesta 1961 ja vahingot ovat olleet yhteensä yli 140 miljardia dollaria. EU ja sen jäsenmaiden hallitukset ovat myös Kuuban vastaisen ihmisoikeuskysymyksen väline. Ne itse ovat niitä, jotka jäävät paljon alle Kuuban sosiaalisen, terveydellisen ja koulutuksen suorituskyvyn. Joten koska haluatte puhua ihmisoikeuksista, puhutaan sellaisista…

-Mikä muu maa käyttää 23 % budjetistaan ​​kansanterveyteen? Mikä muu maa pystyi valmistamaan viisi omaa Covid-rokotetta? Mikä muu maa lähetti lääkärinsä auttamaan muita maita? On sääli, että NGO-järjestöjen edustajat tulevat tänne ja pilkkaavat valheilla ja solvauksilla, että kuubalaiset lääkärit ovat muka ihmissalakuljettajia. Mikä häpeä!

Missä muussa maassa rokotekattavuus on 99 % ja kuolleisuus tartuntatauteihin alle 1 %? Mikä muu Karibian maa on poistanut lukutaidottomuuden ja koulunkäynti on 99,7 %? Koulutukseen liittyvän ihmisoikeuden osalta EU:lla ei ole oikeutta puhua siitä, sillä EU:ssa 10 prosenttia lapsista jättää ennenaikaisesti koulun kesken.

-Oikeasti. Missä EU-maassa, joka vaatii demokratiaa, jossa työnantajaterrorismi vallitsee ja lakot ovat kiellettyjä, 97,2 % työntekijöistä ja eläkeläisistä kuuluu ammattiliittoihin, kuten Kuubassa? Missä on varmistettu, kuten Kuubassa ja sen uudessa perustuslaissa ja käytännössä varmistetaan, ettei esiinny sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään, uskontoon tai alkuperään perustuvaa syrjintää?

-On lopetettava tässä ja nyt rikollinen kauppasaarto ja kaikenlaiset Kuuban kansaa vastaan ​​kohdistetut sanktiot. On annettava kuubalaisten päättää itse tulevaisuudestaan.

Kaisa Laine

Työkansan Sanomat 7/2023