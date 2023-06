Kommunistisen työväenpuolueen (Ktp) 25.edustajakokouksen avasi 27. toukokuuta puolueen 2021–2023 edustajakokouskauden puheenjohtaja Hannu Tuominen. Hän korosti puheessaan rauhan ja naapuriystävyyden välttämättömyyttä.

Tuominen myös muistutti Ktp:n perustamisen suuresta merkityksestä vuonna 1988. Tuolloin 35 vuotta sitten kokoontuneet kommunistit vahvistivat puolueen perustaksi marxismi-leninismin ja työväenluokan aseman vahvistamisen.

Julkaisemme avauspuheen kokonaan.

Hyvät Toverit,

Edellisestä edustajakokouksesta on vierähtänyt puolitoista vuotta. Paljon on tapahtunut, koronakin on antanut jonkin verran periksi.

Uuden edustajakokouskauden alkaessa tehtäviä on paljon. Yksi niistä on rauhan asia. Se vaatii sotilasliitto Naton ja EU:n vastustamista ja toimia Suomen itsemääräämisoikeuden palauttamiseksi; pois Yhdysvaltojen ja EU:n ajamasta Venäjän vastaisen sotarintaman roolista, joka uhkaa ajaa Suomen osapuoleksi sotaseikkailuun Venäjää vastaan. Suomalaiset haluavat rauhaa ja naapuriystävyyttä, ei sotauhoa.

Kapitalismin luokkaluonteeseen kuuluva työväenluokan elinolosuhteiden heikentäminen on voimissaan. Oikeistopuhuri on ajamassa miljardiluokan leikkauksia pienituloisten toimeentuloon. Ne vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koulutukseen ja työttömyysturvaan. Syynä sanotaan olevan julkisen talouden velkaantuminen.

Me tietenkin kysymme, että mistä sitten tulevat rahat maamme valtaviin sotilasmenoihin, joiden kasvu oli viime vuonna EU-maiden suurinta? Eivätkö ne aiheutakaan velkaantumista? Tiedämme että aiheuttavat; varat ovat poissa julkisen talouden rahoituksesta, tekevät siihen miljardien euron loven.

Sotauhossaan kenraalit ja oikeisto, aina eduskunnan vasemmistopuolueisiin saakka, eivät halua niistä puhua. Kapitalismissa sodalla ja sotavarustelulla on aina hintansa, sen maksaa työväenluokka. Ne, joilta elämän ehtoja leikataan, pakotetaan myös leikkausten kärsijäksi ja maksajaksi.

Globaali kapitalismi ajaa maailmalla samanlaista työväenluokkaan kohdistuvaa riistoa. Yhdysvallat, Nato ja EU edesauttavat sekasortoa ja pyrkivät estämään työväenluokan voiman kasvamista. Sosialismia tavoitteena pitävät kommunistiset puolueet ovat eristyksen, uhkailun ja painostuksen kohteina. Myös meidän tehtävämme on puolustaa näitä puolueita, osoittaa solidaarisuutta niiden kamppailulle luokkavihollista vastaan.

Hyvät Toverit,

Näissä oloissa puolueemme aloittaa nyt 25. edustajakokouksensa. Kuten näemme, emme ole yhtä hulppeissa kokouspaikoissa kuin muiden puolueiden puoluekokoukset tämän kesän aikana. Puolueemme ei saa verovaroista minkäänlaisia tukia toiminnalleen – eipä silti, emme ole niitä hinkuneetkaan.

Muut puolueet ovat eduskunnassa jakamassa tukea itselleen ja toisille eduskuntapuolueille kymmeniä miljoonia euroja. Niiden lisäksi ne saavat monenlaista lehti- ja tiedotustukea. Se on eduskuntapuolueiden mielestä sitä aitoa demokratiaa.

Vaikka emme ole jäsenmäärältään suuri puolue, Kommunistisen työväenpuolueen jäsenet eivät ole antaneet periksi. Kamppailu marxismi-leninismin puolesta jatkuu. Vaikeuksiakin on. Puolueen historia osoittaa, että milloinpa leniniläisen kommunistisen puolueen toiminta on ja olisi ollut helppoa, kun luokkavihollinen painostaa jatkuvasti.

Olemme kestäneet puolueeseen kohdistuneet porvariston paineet ja pitäneet kiinni marxismi-leninismin tunnuksista. Se, että olemme jälleen kerran edustajakokouksessa näiden tunnusten alla, on osoitus tunnusten oikeellisuudesta. Näiden tunnusten kantamisesta kuuluu kiitos kaikille puolueen jäsenille. Ja myös kansainväliselle kommunistiselle liikkeelle, kuten esimerkiksi Euroopan kommunististen ja työväenpuolueiden Aloite-järjestön työlle ja sen solidaarisuuden osoituksille muille puolueille. Lähetämme niille edustajakokouksestamme toverilliset terveiset.

Olemme saaneet ja saamassa puolueeseen uusia jäseniä, erityisesti nuorista tovereista. Merkit viittaavat siihen, että nuoria on astumassa käytännön järjestötyöhön. Kommunistisen työn eturintamassa ovat myös tässä kokouksessa olevat toverit, unohtamatta muiden jäsentemme arvokasta työtä eri puolella Suomea.

Kommunismin vastaisesta propagandasta huolimatta marxismi-leninismi on elävää ja saa työväestön keskuudessa uusia toimijoita. Nykyinenkään oikeistopuhuri ei voi sitä estää. Puolueemme kamppailee työväenluokan puolesta ja viitoittaa tietä sosialismiin. Tämä paaluttaa myös tämän edustajakokouksemme työtä.

Hyvät Toverit,

Tulemme tässä edustajakokouksessa keskustelemaan ja etsimään ratkaisuja monista ajankohtaisista niin puolueen vahvistamisen kysymyksistä kuin sodan ja rauhan kysymyksistä, imperialismista, työväenluokan kansainvälisestä solidaarisuudesta, mutta myös maamme työväenluokan kamppailusta paremman toimeentulon ja turvatumman elämän puolesta.

Toivottakaamme edustajakokousellemme menestystä alkavassa kokouksessa.

Ja vielä. Tämän edustajakokouksen ajankohdassa on historian lehtien havinaa. 35 vuotta sitten, helluntaina 1988, alkoi Vantaalla Kommunistisen työväenpuolueen kokous, jossa puolueemme perustettiin.

Tehkäämme tänään päätöksiä, jotka vahvistavat puoluetta ja edesauttavat maamme työväenluokkaa suuntautumaan kohti sosialismia.

Työkansan Sanomat 7/2023