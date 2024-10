Hallitus heikentämässä ikäihmisten asemaa

Kokoomuksen-perussuomalaisten hallitus heikentää surutta budjetti- ja muilla leikkausesityksillään heikompiosaisten elämisen mahdollisuuksia. Yksi tällaisen törkeän kohtelun kohteeksi joutunut ryhmä on eläkeläiset.

Vuoden 2025 budjettiesityksessä hallitus on nostamassa terveydenhuollon asiakasmaksuja ja lääkkeiden omavastuita. Eläkeläisten asumistuen ehdot kiristyvät ja tuki pienenee tuhansilta eläkeläisiltä, kun asuntona olevan kiinteistön arvo otetaan huomioon tukilaskelmissa.

Asiakasmaksuasetuksen muutosten myötä poliklinikkakäynnin, päiväkirurgian, sarjahoidon ja fysioterapian maksujen enimmäismäärät nousisivat 45 prosenttia. Terveyskeskuksen lääkärikäyntien, suun terveydenhuollon, lyhytaikaisen laitoshoidon ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksujen enimmäismäärät nousisivat 22,5 prosenttia.

Nämä korotukset ja leikkaukset ahdistavat pienellä takuueläkkeillä (2024: 976,59 euroa/kk vähennettynä veroilla) kamppailevia. Rikkaat ja hyvillä eläkkeillä olevat kyllä selviävät.

Eikä pienituloisten ikäihmisten kurittaminen ja rahastaminen vielä hallitukselle riitä. Keväällä voimaan tullut 14 päivän hoitotakuu on jälleen palaamassa kolmeen kuukauteen! Toteutuessaan lisäisi se terveyspalvelujen eriarvoisuutta entisestään.

Perustelumuistion mukaan mitä vanhempi henkilö on, sitä todennäköisempää on, että maksujen korotukset ja heikennykset kohdistuisivat heihin. Ne mm. koskettaisivat arviolta 74 prosenttia yli 85-vuotiaista henkilöistä. Tämä on selvää ikäsyrjintää.

Tasa-arvo- ja vanhusvaltuutettujen ja eduskunnan tulee estää hoitotakuuajan pidentäminen. On turvattava kaikille ihmisarvoinen hoiva.

Mitä tekevät eläkeläisjärjestöt?

Hallituksen ikäihmisiä sortava budjettiesitys ja muut heikennykset eivät saa järjestäytynyttä vastarintaa. Kauniisti muotoilluista kannanotoista oikeistohallitus ei välitä, tulivatpa ne ikäihmisiltä tai eläkeläisjärjestöiltä.

Kuuden eläkeläisjärjestön edunvalvontaan keskittyvä yhteistoimintaorganisaatio EETU:ssa on ilmoittamansa mukaan 300 000 eläkkeensaajaa. Ne edustavat 87 prosenttia järjestäytyneistä eläkeläisistä. ”EETU toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi”, toteaa EETU mahtipontisesti. EETU ja sen järjestöt korostavat olevansa riippumattomia.

Todellisuus on aivan muuta. EETU:lta ei ole tullut eikä ole odotettavissa konkreettista toimintaa, jolla painostettaisiin hallitusta ja eduskuntaa toiminaan ikäihmisten elämänehtojen parantamiseksi. Syynä on se, että EETU:n jäsenjärjestöillä on ’emopuolueet’ eduskunnassa ja ne eivät salli painostustoimia.

Vallitseehan eduskunnassa yksimielisyys oikeistopolitiikalle: Se näkyi selkeästi eduskunnan Nato-äänestyksessä, jossa jopa vasemmistoliitto oli hiljaa ja hyväksyi Suomen liittymisen Natoon.

Eläkejärjestöjen siistit ja korrektit kannanotot eivät nyt auta. Tarvitaan todellista yhteistoimintaa eläkeläisjärjestöjen yhteisesiintymiseen esimerkiksi järjestämällä valtakunnallinen mielenosoitus. Tavoitteena tulee olla, että eduskunnan on hylättävä eläkeläisiin ja pienituloisiin kohdistuvat budjettileikkaukset.

Eläkeläisjärjestöjen on irrottauduttava eduskuntapuolueiden oikeistopolitiikasta.

Ikäihmiset ovat valmiita käytännölliseen toimintaa elämänehtojensa parantamiseksi.

Hannu Tuominen

Työkansan Sanomat 6/2024