Hyvää Vappua! Torjukaamme työläisten riiston voimistaminen!

Työväenluokan kansainvälisenä juhlapäivänä, Vappuna, maamme työväenluokka kohtaa kapitalistien ja porvariston voimistuneen hyökkäyksen. Hallitus on sumeilematta toteuttamassa suurpääoman, vuorineuvosten ja kapitalistien etujärjestöjen vaatimaa työväenluokan riiston ja alistamisen tehostamista. Tavoitteena niillä on tulonjaon muuttaminen rahavallan voittojen kasvattamiseksi. Ne laajentavat toimintaa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kärsijänä on työtätekevä kansa, työväenluokka, jonka selkänahasta kapitalistien voitot syntyvät. Kapitalistit, suurituloiset, rikkaat ja muu porvaristo ovat voimantunnoissaan.

Hallituksen päättämät toimeentuloa heikentävät sosiaaliturvan leikkaukset ja veronkorotukset ovat röyhkeä isku eläkeläisten, työläisten, työttömien, opiskelijoiden ja perheiden toimeentuloon. Estääkseen oikeutetun vastarinnan ja heikentääkseen työläisten mahdollisuutta puolustautua hallitus on toteuttamassa palkkatason nousun estämistä lakiteitse ja lakko-oikeuksien rajoittamista. Hallitus on asettunut työmarkkinaosapuoleksi kapitalistien ja porvariston puolelle. Kapitalistit ja muu porvaristo ovat tässäkin voimantunnoissaan.

Kaiken tämän rinnalla hallitus militarisoi suomalaista yhteiskuntaa, laittaa miljardeja euroja asehankintoihin ja on Ukrainan sodassa sodan osapuolena toimittamalla aseita ja tukemalla sotaa rahallisesti. Israelin Gazassa suorittamalta palestiinalaisten kansanmurhalta hallitus on silmänsä ummistanut lähes kokonaan. Hallitus on ajanut Suomen vaaralliseen sotauhoon Euroopan unionin, USA:n ja sotilasliitto Naton sotarintamassa. Sotauho on vaaraksi maailmanrauhalle ja suomalaisille.

Työväenluokan puolueena Kommunistisessa Työväenpuolueessa sanomme: näin ei voi jatkua. Vappuna nostamme tunnukset toisenlaisesta politiikasta, jolla puolustamme työväenluokkaa kapitalistien ja porvariston riistoa vastaan.

Ainoastaan politiikan suunta kohti sosialismia auttaa työläisiä, työväenluokkaa vapautumaan riistosta, mahdollistaa oikeudenmukaisen ihmisten tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisen. Ainoastaan se politiikka voi torjua ilmastonmuutoksen etenemisen, edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja taata rauha kansojen välillä.

Tervehdimme ja tuemme työläisten ja ammattiyhdistysliikkeen taistelua kapitalistien ja porvariston toteuttamaa riistoa vastaan. Kutsumme kaikkia työläisiä toimimaan maiden ja kansojen välisen ystävyyden puolesta, rauhan puolesta sotaa vastaan. Suomalaisten kannalta ensisijaista on Suomen irrottaminen EU:sta, USA:n alaisuudesta ja Natosta.

Työväenluokalle kielteinen kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä on tullut tiensä päähän. Kapitalismi heikentää työläisten elinoloja, jotka työllään luovat kaiken uuden ja työllään varmistavat yhteiskunnan jatkuvuuden. On rakennettava uusi sosialistinen yhteiskunta, jossa ei ole ihmisen toiseen ihmiseen kohdistamaa riistoa. Tehostakaamme päivittäistä toimintaamme sosialismin puolesta. Eläköön sosialismi!

Tervehdimme solidaarisin tuntein työläisiä, työväenluokkaa kaikkialla maailmassa!

Hyvää työväenvappua!

19.4.2024

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Poliittinen toimikunta