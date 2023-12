Israelin kommunistit tuomitsevat Palestiinan miehityksen

Israelin kommunistinen puolue tuomitsee palestiinalaisten teurastuksen ja korostaa rohkeasti, että Israelin ja Palestiinan kansojen ainoa tapa elää rauhassa on lopettaa Palestiinan miehitys. Näin sanoi haastattelussa Ofer Kassif, joka on Israelin kommunistisen puolueen keskuskomitean ja poliittisen toimikunnan jäsen ja kansanedustaja.

Israelin kommunistisen puolueen puheenjohtajana toimii Ayman Odeh. Puolueen tunnuslause on ”rauha, tasa-arvo, sosialismi”.

Kommunistinen puolue on saanut kokea kieltoja ja poliittista vainoa. Puolueen poliittisen toimikunnan jäsenille ja Knessetin kansanedustajille Ofer Kasshifille ja Aida Touma-Suleimanille on määrätty rangaistuksia parlamentin kokouksissa ja kansanedustajien korvauksen alentamista.

Kashif ja Touma-Suleiman ovat Hadash-liikkeen (Demokraattinen rintama rauhan ja tasa-arvon puolesta) kansanedustajia.

Kysymys: Israelin valtio on nyt yli kahden kuukauden ajan syyllistynyt palestiinalaisten joukkomurhaan ​​Gazan alueella, samalla kun se on lisännyt hyökkäyksiä miehitetyllä Länsirannalla. Mikä on Israelin kommunistisen puolueen kanta tähän kehitykseen ja Palestiinan miehityskysymykseen?

Vastaus: Näinä vaikeina aikoina toistamme yksiselitteisesti tuomiomme viattomia siviilejä vastaan tehdyille kaikille hyökkäyksille. Vastarinnan hyökkäys 7. lokakuuta ja sen tuskalliset seuraukset eivät voi, eivätkä saa oikeuttaa Israelin yli puolentoista kuukauden ajan harjoittamaa meneillään olevaa joukkomurhaa.

Tuo joukkomurha on vaatinut yli 18 000 ihmisen hengen. Kuolleista 70 prosenttia on siviilejä. Hyökkäys on aiheuttanut myös kymmenien tuhansien haavoittumisen, massiiviset tuhot ja massiiviset etniset puhdistukset. Kaikkiin näihin rikoksiin liittyy puhtaan veden, lääkkeiden, ruoan, polttoaineen ja pelastusvälineiden toimittamisen estämisen.

Ilmaisemme vastustavamme vastarintaa ja sen käyttämiä keinoja, ja vastustamme täysin Israelin tekemiä rikoksia vaatimalla välitöntä tulitaukoa, kaikkien panttivankien vapauttamista ja kaikkien vankien vaihtoa.

Olemme varoittaneet vuosikymmeniä, että Länsirannan, Gazan alueen ja Itä-Jerusalemin jatkuva miehitys ei ole ainoastaan ​​laitonta, epäoikeudenmukaista ja loukkaa palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta kotimaassaan, vaan se johtaa vieläkin laajempaan verenvuodatukseen.

Ainoa oikeudenmukainen ja realistinen tapa lopettaa verenvuodatus ja antaa alueen kahdelle kansalle mahdollisuus elää rauhassa, turvassa ja vauraudessa, on lopettaa julma miehitys ja antaa palestiinalaisten rakentaa itsenäinen valtionsa miehitetyillä alueilla. Ei ole muuta tapaa!

Kaisa Laine

Työkansan Sanomat 13/2023 (Päivitetty 11.12.2023)

Kuvassa Israelin parlamentin Knessetin kommunistiset kansanedustajat Ofer Kasshif ja Aida Touma-Suleiman.