Ktp boikotoi eurovaaleja – EU on suurpääoman blokki

Kommunistisen työväenpuolueen asiakirjassa ”EU – kapitalistien kartellista imperialistiseksi liittovaltioksi” analysoidaan yksityiskohtaisesti Euroopan Unionin perimmäistä luonnetta. Asiakirjan voi lukea Ktp:n nettisivuilta (https://www.ktpkom.fi/asiakirjat/ktp-1-6-2008-eu-kapitalistien-kartellista-imperialistiseksi-liittovaltioksi/).

EU on kapitalististen monopolien liittouma, eli imperialistinen blokki, joka on kehittynyt aikaisemmista Euroopan suurimpien yhtiöiden ja kapitalististen talousintressien liittoumista Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä (EHTY), Euroopan atomienergiayhteisöstä (Euratom), Euroopan talousyhteisöstä (ETY) jne.

EU:n tarkoitus on muodostaa suuret yhteiset markkinat, joita Euroopan suurimmat kapitalistiset taloudet ja yritykset pystyvät hyödyntämään, ennen kaikkea laajentumaan koko Euroopan alueelle omien valtioidensa ulkopuolelle ja ottamaan ne haltuunsa.

Imperialistinen kapitalismi on kapitalismia, joka on kasvanut liian suureksi omalle maalleen. Sen täytyy kaapata markkinoita muualta, tunkeutua muihin maihin ja alistaa niiden talous. Tuota tavoitetta tukevat kaikki EU:n perusperiaatteet: pääoman ja työvoiman vapaa liikuteltavuus EU:n alueella, sekä tullien ja kaupan esteiden purkaminen EU:n sisällä.

EU ei ole tasa-arvoisten liitto

Toisin kuin vale-”vasemmistolaiset” reformistit ja suurpääoman puolestapuhujat väittävät, EU ei ole tasa-arvoisten valtioiden harmoninen ystävyysliitto, vaan imperialistinen blokki, jossa vahvimmat valtiot (erityisesti Saksa), niiden pankit ja suuryhtiöt hallitsevat ja sortavat muita.

Samalla EU:n tarkoitus on muodostaa vahva taloudellinen yksikkö, joka voi kilpailla ulkoisia kilpailijoita vastaan (eli muita imperialistisia blokkeja, kuten BRICS, Euraasian talousunioni, USA:n monet liittoumat sekä pienempiä sorrettuja maita vastaan).

EU-maiden suuryhtiöt riistävät Euroopan ulkopuolista halpatyövoimaa, sekä halpatyövoimaa köyhemmistä EU-maista. Saksaan ja Englantiin virtaa puolalaisia ja baltteja jatkuvana virtana, alinta kastia ovat jo pitkään olleet ukrainalaiset.

EU-maiden sisällä halpatyövoimaa, eli alistettuja kansoja, riistetään ankarasti ja samalla käytetään kotimaisen työväenluokan palkkojen polkemiseen.

Ulkomaiset työläiset on saatava järjestäytymään ja mukaan yhteiseen taisteluun kunkin maan syntyperäisten työläisten kanssa. Kaikkein haitallisinta olisi se, jos porvarit onnistuvat kääntämään esim. Suomen työläiset ja ulkomaiset työläiset toisiaan vastaan.

Euroopan Unioni rajoittaa jäsenmaittensa itsenäisyyttä

Euroopan Unioni rajoittaa jäsenmaittensa suvereniteettia. Suomi on käytännössä menettänyt taloudellisen itsenäisyytensä, koska EU pakottaa sitä avaamaan rajansa ulkomaisten yhtiöiden tunkeutumiselle ja verorahojen viennille veroparatiiseihin.

Lisäksi EU sekaantuu Suomen ja muiden jäsenmaittensa talouspolitiikkaan pakottaen valtiota ”purkamaan kilpailun esteitä” ja lopettamaan erilaisten yleishyödyllisten alojen kuten julkisen liikenteen subventoinnin. Sekä julkinen liikenne, että mm. terveyden- ja vanhusten hoito on avattu EU:n käskystä kansainvälisille monopoleille.

EU:lla on pitkään ollut pyrkimys liittovaltiokehitykseen, jäsenmaittensa suvereenisuuden kaventamiseen yhä enemmän ja päätösvallan siirtämiseen Brysseliin. Suomen hallitseva kapitalistiluokka on myynyt maamme itsenäisyyden käytännössä kokonaan, nyt kun Suomi on liitetty EU:hun ja Natoon.

EU:n taantumuksellinen antikommunistinen imperialistinen linja

EU:n imperialistiset pyrkimykset ilmenevät myös sotilaallisesti. Suurin osa EU-maista on Nato-maita, ja EU on tiiviisti kytkeytynyt USA:n imperialismiin. Samalla EU kaavailee omia asevoimiaan, ja on jo perustanut sotilasinstituutioita ja suorittanut sotilasoperaatioita Afrikassa.

Kitkeäkseen anti-imperialistisen ja työväenlu,okan vastarinnan EU käy antikommunistista kampanjaa.

EU samaistaa avoimesti kommunismin fasismiin, pyrkien mustaamaan ja kieltämään kommunismin ja palauttamaan fasismin maineen. Useat EU-maat ovat kieltäneet kommunistiset symbolit (Puola, Unkari) tai kommunistiset puolueet (Baltian maat, Ukraina). EU tukee fasistisia sotajoukkoja mm. Ukrainassa.

Älä äänestä! Boikotoi Eurovaaleija!

Yllä olevista tosiasioista voimme havaita EU:n kansanvastaisen imperialistisen luonteen, joka ei ole mitenkään ”demokratisoitavissa”, kuten reformistit väittävät. EU:ta on mahdoton uudistaa niin, että se palvelisi kansaa. Sen taloudelliset perusperiaatteet ovat imperialistisia, ja kaikki muu juontuu niistä.

Ktp on johdonmukaisesti vaatinut ja vaatii edelleen Suomen eroa Euroopan Unionista. Eroamiseen ei tarvita europarlamentaarikkoja. Suomen on hyödytöntä osallistua Europarlamenttiin, koska EU:ta kontrolloivat kaikkein suurimmat imperialistiset taloudet.

Suomalaiset eivät luota EU:hun ja äänestysprosentti Eurovaaleissa on jo pitkään ollut vain noin 40 %.

Kapitalistit käyttävät paljon resursseja saadakseen ihmiset äänestämään näissä vaaleissa. Mainoksia, joissa muistutetaan äänestämänisestä tulee vastaan kaikkialla. Jopa reformistien kontrolloima Teollisuusliitto lähettää viestejä kaikille jäsenilleen, joissa kehotetaan äänestämään.

On kuvaavaa, ettei kapitalisteja niinkään kiinnosta ketä vaaleissa äänestetään, kunhan jotakin äänestetään.

Eurovaaleissa on kyse EU:n imagon kiillottamisesta, Suomen myymisestä ulkomaisille monopoleille, sekä Suomen suuryhtiöiden pääsystä isommille markkinoille tekemään itselleen ennätysvoittoja, jotka voidaan kätkeä veroparatiiseihin Sanalla viedään työpaikkoja halvempiin maihin riistämään ulkomaisia työläisiä.

Toveri, työtätekevä, kansanvallan ja Suomen itsenäisyyden kannattaja, boikotoi eurovaaleja!

Tomi Mäkinen