Rauhanjärjestöt seuraavat toimettomana sotauhon kasvua

Suomen rauhanjärjestöjen toimettomuus sotauhon torjumisessa on vuosien kehityksen tulos. Järjestöt eivät ole tukeutunut kansanjoukkojen voimaan. Ne ovat toimineet järjestöjensä johtotason politikoinnin ja valtion avustusrahojen varassa.

Nyt kokoomuksen ja perussuomalaisten johtama porvarihallitus on näyttänyt rauhanjärjestöille kaapin paikan. Hallitus on poistamassa ensi vuoden alussa kaiken avustusrahan järjestöiltä. Kun rauhantyön perusta ei ole kunnossa, kaikki romahtaa ilman rahaa.

Marinin (sd) ja Orpon (kok) hallituksien sotapolitiikka ei ole saanut rauhanjärjestöjen näkyvää tuomioita. Ne ovat jopa jarruttaneet kansalaisten esityksiä protesteista.

On perusteltua kysyä, missä oli Suomen Nato-jäsenyyttä vastustava joukkoliike? Tai missä on Yhdysvaltojen asevoimien ja Nato-joukkojen provosoiva Suomeen tulon protestointi? Ja miksi porvarimedian sotauhoon ei haluta suhtautua vakavasti?

Voisi olettaa, että rahariippuvuudesta vapautuminen ensi vuoden alusta avaisi suut ja korvat rauhan asialle. Vai onko jo aika rauhanliikkeen uudelle järjestäytymiselle.

Ukrainan sota, jonka alkulaukaukset ammuttiin Yhdysvaltojen, EU:n ja sotilasliitto Naton tukemassa vuoden 2014 Kiovan vallankaappauksessa, on parhaillaan eskaloitumassa. Sodasta on vähitellen tullut länsimaiden sijaissota Venäjää vastaan.

Ukrainan sodan häviäjiä ovat maan kansalaiset ja Euroopan kansat. Voittajiakin on – Yhdysvaltojen sotahaukat ja lännen aseteollisuus.

Yhdysvaltalainen Lockheed Martin on aseteollisuuden yrityksistä kaikkein suurin, saksalainen Rheinmetall on Euroopan kärkeä, norjalainen Kongsberg on Pohjoismaiden toiseksi suurin asevalmistaja. Niillä on enemmän valtaa kuin moneen maa hallituksella.

Konsberg omistaa puolet suomalaisesta valtionyhtiöstä Patriasta, joka sekin on suuri asevalmistaja. Patria puolestaan omistaa puolet Nammosta, joka valmistaa ammuksia ja räjähteitä. Näin Suomikin on mukana sodissa ja hyötymässä niistä.

Suuret aseteollisuuden yhtiöt ovat tietenkin vaaraksi koko ihmiskunnalle. Lisäksi ne ovat pörssiyhtiöitä ja keinottelun kohteina. Sodat ovat aseyhtiöiden omistajille kultakaivos.

Työkansan Sanomat 4/2024