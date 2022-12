Ktp vaatii, asevarustelurahat sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja inflaation korvaamiseen työväestölle

Suomessa nopeasti tapahtunut eduskuntapuolueiden oikeistolaistuminen yhdeksi Natopuolueeksi on vaarallista ja kansan etujen vastaista. Oikeistosuuntaus ei ole jäänyt vain eduskunnan sisälle. Se ulottuu kaikkialle yhteiskuntaan ja kansalliseen mediaan.

Politiikan, median ja yhteiskunnan oikeistolaistuminen sekä Marinin hallituksen porvaripolitiikka ovat mahdollistaneet Suomessa historiallisen suuren asevarustelun, ulkomaisten joukkojen sotaharjoitukset ja Suomen Natojäsenyyden ajamisen ilman kansanäänestystä.

Nyt kun Unkari ja Turkki eivät ole vieneet Suomen Natojäsenyyshakemusta parlamenttiensa käsittelyyn ja ratifioitavaksi, käyttöön on otettu lisää kyseenalaisia keinoja. Hallitus esitti eduskunnan käsittelyyn Suomen Natoon liittymisen sopimuksen, vaikka sopimuksesta äänestämisestä ei ole edellytyksiä Natomaiden puuttuvien ratifiointien takia.

Kiireellä on syynsä. Ensi huhtikuun eduskuntavaaleissa saattaa eduskuntaa nousta kansanedustajia, jotka eivät liity Natopuolueeseen. Ja muitakin yllätyksiä voi tulla ennen ensi kesän alkua.

Suomen militarisointi on ollut nopeaa. Armeijan menot ovat kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Hallitus esittää ensi vuodelle ”puolustushallinnon” määrärahoiksi peräti 6,5 miljardia euroa. Tänä vuonna asemenoihin on annettu lisärahaa lähes 2 miljardia. Yli puolet tuosta rahasta käytetään Yhdysvalloista ostettaviin tykkien ammuksiin, liitopommeihin ja ohjuksiin.

Lisänä taustalla vaikuttavat 10 miljardin euron hävittäjäkaupat, 2 miljardin sotalaivojen hankinta, satojen miljoonien itäaidan rakentaminen ja monet muut pienemmät hankkeet.

Suomen omaan asevarusteluun vaikuttavat Ukrainan sodan aseistaminen ja sotivan maan talouden tukeminen. On arvioitu, että Ukrainatuki maksaa tänä vuonna Suomelle 2 miljardia euroa. Vastaava summa on varattu myös ensi vuodelle.

Samaan aikaan valtavan asevarustelun ja sotavalmistelujen kanssa kansalaiset kärsivät mittavista terveydenhuollon puutteista ja kasvavista jonoista terveyskeskuksissa. Tilanne vain pahenee tammikuun alussa, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Niiltä puuttuu yli miljardi euroa, jotta ne voisivat säilyttää edes nykyiset palvelut.

Suomen hallitus ja eduskunta ovat hyväksyneet ja menneet toteuttamaan Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja EU:n määräämiä Venäjäpakotteista. Seurauksena on lähes 10 prosentin inflaatio, joka muodostuu ennen muuta sähkön, polttoaineiden ja ruoan hintojen valtavasta noususta.

Elinkustannusten kallistumisen maksajana on työväenluokka, jonka pitää saada inflaation korvaavat palkankorotukset. Työläisiä vastassa on kuitenkin porvariluokka, joka tekee kaiken mahdollisen palkkataistelujen estämiseksi, jopa käräjäoikeuksien avulla.

Ammattiliittojen on aika toimia. Työehtosopimukset on irtisanottava ja vaadittava inflaation ylittäviä palkankorotuksia ja parannuksia työoloihin. Jos porvariluokka ei suostu vaatimuksiin, on aloitettava laajat työtaistelut ja yleislakko.

Irti Natosta, sotavalmistelusta ja asevarustelusta!

Irti EU:sta ja pakotepolitiikasta!

Palkkataisteluun elinolojen heikentymistä vastaan!

Vantaa 10.12.2022

Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

Keskusneuvosto