Venäjän ja Ukrainan välinen sota on vähitellen vaihtunut Venäjän ja lännen sodaksi. Lännen aseellisesta avusta Ukrainalle on vastannut pääosin Yhdysvallat, rahapuolesta huolehtivat Euroopan unioni ja Maailmanpankki.

Suomen tapaiset pienet osallistujat ovat sekaseurakuntaa, aseita sinne, rahaa tuonne.

Suomen päättäjät ovat ankkuroineen maamme sodan osapuoleksi. Siitä ei ole enää kahta sanaa. Ja siitä on seurauksensa Venäjää koskevassa uutisoinnissa.

Sanojen valinnalla ohjataan katsojia, kuulijoita ja lukijoita valitsemaan puolensa, ainakin tarkistamaan ajatteluaan. Yksi käytetyimmistä sanaparista on kaikkeen Venäjä-uutisointiin kuuluva ”niin sanottu”.

On Venäjän niin sanottu parlamentti, on Venäjän niin sanottu hallitus, on Venäjän niin sanottu presidentti. Kohta kai kuullaan, että on niin sanottu Venäjä.

Sitten ovat erikseen nämä Venäjän Ukrainalta sieppaamat itäiset alueet. Ovat niin sanotut Luhanskin ja Donetskin kansantasavallat ja niin sanotut Zaporižžjan ja Khersonin alueet. On ollut niin sanottu kansanäänestys, niin sanottu Venäjän parlamentin päätös ja niin sanottu Putinin allekirjoitus.

Väitti…

Paljon käytetty propagandasana on ”väitti”. Muutama esimerkki: Venäjän presidentti Putin väitti, Venäjän presidentinhallinnon tiedottaja Peskov väitti, Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Zakharova väitti, Venäjän parlamentin puheenjohtaja Volodin väitti.

Oletteko kuulleet uutista, jossa olisi sanottu näin: Yhdysvaltojen presidentti Biden väitti, Euroopan unionin komission puheenjohtaja von der Leyen väitti, eduskunnan puhemies Vanhanen väitti. Tuskinpa olette kuulleet.

Propagandaa on tietysti monenlaista. Toistetaan yhtä ja samaa uutista monta kertaa, yötä päivää, ja esimerkiksi vain riidan ja sodan toisen osapuolen uutista. Propagandaa on myös se, mikä jätetään uutisissa kertomatta.

Ottamatta enempää kantaa Ukrainan sodan tapahtumiin, näyttäisi Ylen, Sanomien ja muun porvarimedian uutisten perusteella, että Ukrainan joukot ja lännen aseet ovat jo Kremlin porteilla.

Kremlin Suuren salin istumajärjestystä ja päivällisen ruokalistaa tuskin kannattaa vielä laatia. Käy kuten Hitlerille, kun valmiit käsikirjoitukset paloivat Berliinin mukana.

Rauno Lintunen

Pakina

Työkansan Sanomat 11/2022