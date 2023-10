Otsikon toivotus: ”Oletko kuollut? Toivon niin!”, on blogiini saamani palaute.

Mietin, milloin Suomessa on ollut vastaava tilanne. Totuuden kirjoittamisesta ja humanismin puolesta toimimisesta on tehty vihattavaa jopa kuolemantoivotuksiin saakka.

Ensimmäisenä mieleeni tulee sisällissodan/luokkasodan aika. Nurkan taakse raahattiin ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta toimivia/taistelevia henkilöitä – miehiä, naisia ja lapsia.

Lupa epäinhimilliseen käytökseen oli tullut valkoisten ylipäällikön Mannerheimin ”ammutaan paikalla-käskystä”.

Nyt vallankäyttö on paikallisen todellisuuden sijaan globaalia. ”Ammutaan paikalla”-käskyt tulevat Yhdysvalloista ja entisistä siirtomaavalloista Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Alankomaista, Belgiasta.

***

Suomen sisällissodassa jokainen punainen ja valkoinen tunsi omilla tunteillaan ja oman kokemuksensa kautta minkälainen tilanne on oikeudenmukainen.

Nyt tilanne on toinen. Globaali Yhdysvaltojen hallitseman valtamedian tiedonvälitys ei kerro totuutta. Suomen valtamedia on ollut 1990-luvulta saakka voimistuvasti Yhdysvaltojen dominoimaa. Siten 4,5 miljoonaa Yhdysvaltojen lukuisissa sodissaan pelkästään 2000-luvulla tappamaa ihmistä on kadonnut julkisuudesta.

Afrikan maat vapautuivat siirtomaaherruudesta vasta runsas 50 vuotta sitten. ”Itsenäistymisen” jälkeenkin valta säilyi entisillä siirtomaaherroilla. Erityisesti Ranska ja Yhdysvallat ovat pitäneet kiinni valta-asemastaan ja entisten siirtomaidensa ja hallitsemiensa maiden luonnonrikkauksista.

Nigeristä on muodostumassa Afrikan kipupiste. Kansa pyrkii vapautumaan Yhdysvaltojen ja Ranskan yhä sotilastukikohtiensa avulla ylläpitämästä sotilaallisesta vallasta ja sen uhasta.

Burkina-Faso ja Mali eivät enää halua alistua Ranskan ryöstelyn kohteeksi. Burkina-Faso muistaa Ranskan ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelujen osuuden rakastetun presidenttinsä Thomas Sankaran murhassa. Mikään ei ole Yhdysvalloille ja sen NATO-liittolaisille vierasta. Murhat, terrorismin tukeminen – kaikki käy vallan ja taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi.

***

Globaalin valtamedian vaikutus näkyy erityisesti suomenkielisessä Suomessa, jossa valtamedia Ylen johdolla on viitoittanut tietä kansan täydelliseen tietämättömyyteen.

Yhdysvaltojen aloittaman ja ylläpitämän Ukrainan sodan harhanomainen esittely on johtanut siihen, että Suomen kansa on kansanedustajiensa johdolla noussut kunnioituksesta seisomaan Ukrainan presidentin pitäessä videopuhetta Suomen eduskunnalle, presidentin, joka johtaa fasismin täydellisesti omaksunutta maata.

Suomen kansa ei enää tiedä mitä fasismi tai demokratia on. Ukrainan fasismissa 40 prosentilta kansaa on viety kansalaisoikeudet, uskonnonvapaus ja oikeus osallistua vaaleihin. Äidinkieleltään venäjänkieliset saavat käyttää äidinkieltään vain kodin seinien sisäpuolella. Sanomalehtiä tai TV-lähetyksiä tämä 40 prosenttia kansasta ei saa lukea tai nähdä äidinkielellään.

Globaali, Yhdysvaltojen johtama ja Euroopan unionin omaksuma valtamedia kutsuu Ukrainaa demokratiaksi, vaikka tämä ei millään mittarilla täytä demokratian kriteerejä. Siten tämän valheen ylläpitämiseksi myös Euroopan unioni käyttää taloudellista ja fyysistä valtaa estääkseen EU-kansalaisia nauttimasta demokraattisia oikeuksia esimerkiksi monipuolisen tiedonvälityksen muodossa.

***

Euroopan unionin sensuuri estää katsomasta kansainvälisesti palkittua RT-uutiskanavaa. Sensuuri kattaa tiedonvälityksen, joka kyseenalaistaa tämän Yhdysvaltojen johtaman aseellisen- ja mediaylivallan.

Entiset Afrikan siirtomaavaltiot eivät ole unohtaneet entisten isäntämaittensa sortoa ja luonnonvarojen ryöstöä. Siten vastarinta on syvällä tunteissa kuten Suomen sisällissodan aikana. Ryöstämisensä tähänastiseen onnistumiseen tottuneet Yhdysvallat ja Ranska eivät luovu entisten siirtomaittensa, tai alaisuuteensa alistuneiden maiden luonnonrikkauksista kuten uraanista ja kullasta.

Suomen työväenluokan häviö perustui Saksan armeijan voittoon v. 1918. Nyt jokaisen oikeudenmukaisuutta kunnioittavan suomalaisen luulisi olevan Burkina-Fason, Malin ja Nigerin oikeudenmukaisuutta ja itsenäisyyttä ja omien luonnonvarojen itsenäistä hallintaa puolustavien johtajien puolella. Toisin taitaa käydä.

Suomessa on nykyisin vain Yhdysvaltojen vallankäytön palvelijoita, jotka silmät ummessa puolustavat epäoikeudenmukaisuutta kuvitellen, että siitä olisi itselle hyötyä.

Omasta tietoisuudesta luopuminen on tragedia. Silloin menettää myös ihmisenä olemisen ytimen. Siten otsikon ilmaisemat toivotukset pysäyttävät, mutta eivät lannista.

Pirkko Turpeinen-Saari

Työkansan Sanomat 11/2023