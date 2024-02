Onko Suomi taparikollinen – kansanmurhassa

Jokaiselle tuntevalle ihmiselle Suomen valtiojohdon ja sen hallitseman tiedonvälityksen valheet ovat käsittämättömiä.

Israel jatkaa Gazassa ja Länsirannalla palestiinalaisten asuinpaikoiksi määritettyjen alueiden väkivaltaista miehitystä

Vuonna 1947 palestiinalaiset alkuperäisasukkaat joko tapettiin tai ajettiin naapurimaihin, pakolaisina, surkeisiin oloihin. Siitä lähtien Israelin valtio ja armeija ovat kohdelleet palestiinalaisia toisen luokan kansalaisina vieden rotusorron äärimmäisyyksiin.

***

Etelä-Afrikassa vastaava sorto saatiin päättymään mustan väestön muodostaessa vastarintaliikkeitä apartheid-valtion sortoa vastaan. Yhdysvallat tuki apartheidia loppuun saakka – olihan Yhdysvalloissakin musta väestö saanut äänioikeiden ja murto-osan valkoisten oikeuksista vasta 1960-luvulla.

Etelä-Afrikan vastarintaliikkeiden johtajat pyrittiin vangitsemaan. Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA johdatti valkoisen vallan poliisit pidättämään Nelson Mandelan, josta tuli myöhemmin Etelä-Afrikan presidentti.

Apartheidin lopettamiseksi tarvittiin laaja, kansainvälisesti toteutettu taloussaarto, joka pakotti apartheid-hallinnon neuvotteluihin ja vapauttamaan vangitut vapaustaistelijat, joita länsimediassa oli vuosikymmeniä kutsuttu terroristeiksi.

***

Palestiinalaiset vapaustaistelijajärjestöt ryhtyivät kapinaan 7.10.2023Israelin apartheidhallintoa vastaan Gazan rajalla Israelin puolella rajaa. Taistelussa kuoli Israelin armeijan sotilaita ja siviilejä – osa Israelin armeijan omista luodeista.

Vapaustaistelijat ja Gazan hallitsijaksi demokraattisesti valittu Hamas-puolue kuljettivat joukon siviilejä ja Israelin sotilaita panttivangeiksi Gazaan, jotta Israel vapauttaisi vankiloissaan ilman oikeudenkäyntiä pitämiään tuhansia palestiinalaisia, joiden joukossa on naisia ja lapsia.

Israel aloitti Gazan pommitukset, joita se oli jo tehnyt useasti vuosikymmenten aikana. Valtiojohto ilmaisi ajavansa palestiinalaiset ulos Gazasta kutsuen heitä eläimiksi.

Israel tuhosi Yhdysvaltojen tuella ja toimittamilla jättipommeilla kaiken mahdollisen, sairaalat, lääkärit, YK:n toimitilat ja työntekijät, pakolaiskeskukset, keskiajalta peräisin olevat kirkot, moskeijat ja toimittajat – kaikki olivat kohteina.

Kolmessa kuukaudessa palestiinalaisia kuolonuhreja on 25.000, joista suuri osa on naisia ja lapsia. Israelin kansan enemmistö tukee kansanmurhaa avoimesti.

***

Yhdysvallat on tukenut Israelin toimia sataprosenttisesti. Se on estänyt tulitauon YK:n turvallisuusneuvostossa. EU-maat ovat toinen toisensa jälkeen asettuneet ainakin passiivisesti myötäilemään Israelia – etenkin Saksa ja saksalainen EU-komission vaaleilla valitsematon puheenjohtaja Ursula von der Leyen, joka on Saksan entinen puolustusministeri.

Suomi Saksan rinnalla on kuin kansanmurhaa ei tapahtuisikaan. Hallitus ja tiedonvälitys keskittyvät muihin asioihin, vaiettuaan kymmenen vuotta myös Ukrainan kansanmurhahankkeesta Donbassissa.

***

Etelä-Afrikka on omasta kokemuksestaan ammentaen luovuttanut Israelin kansanmurhahankkeen YK:n tuomioistuimen ICJ:n käsiteltäväksi vaatien toimenpiteitä murhahankkeen keskeyttämiseksi.

Katsoin Aljazeeralta jokaisen Etelä-Afrikan asianajajien puheenvuorot. Jokaisen englanninkielentaitoisen suomalaisen tulisi katsoa ne. Niissä kuvataan kattavasti palestiinalaisten tilanne Israelin uhreina.

Ennen kuin tuomioistuin on antanut päätöksensä, Saksa otti kantaa asiaan Israelin puolella. Miksi?

Suomen valtiojohdon vaikeneminen ja median keskittyminen toisarvoisiin asioihin on samanlainen kannanotto.

***

Suomella ja Saksalla on saman kaltainen kansanmurhahistoria.

Saksan toimet Israelin kysymyksessä provosoivat Namibian presidentin ottamaan kantaa.

Hän ilmoitti syyttävänsä Saksaa Herero ja Namagua-kansojen kansanmurhasta 1900-luvun alussa. Saksan hallitus ja liittopäivät ovat myöntäneet vuonna 2015 kansanmurhan, mutta eivät myöntyneet korvauksiin.

Tässä kasanmurhassa nämä kansanryhmät karkotettiin erämaahan vv. 1904–1908. Uhrit kuolivat nälkään ja janoon. Ne, jotka jäivät henkiin, suljettiin keskitysleireihin, joissa he lopulta kuolivat.

Namibia korostaa Saksan osallistuvan nyt kolmanteen kansanmurhaan. Ensin Namibiassa, sitten juutalaisten, kommunistien ja muiden ei-toivottujen henkilöiden tappaminen holokaustissa, ja nyt palestiinalaisten kansanmurhan tukeminen Gazassa.

***

Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset pyrkivät murskaamaan aseellisesti Jemenin tukeman taloussaarron. Jemen pyrkii estämään sellaisten laivojen kulun Punaisella merellä, jotka seilaavat kohti Israelia.

Taloussaarto tärkeänä välineenä lopetti Etelä-Afrikan rotusorron. Yhdysvallat yritti estää sen toteuttamisen 1990-luvulla. Samoin kuin nyt. Se käyttää aseena paitsi taloussaarron estämistä, myös YK:n turvallisuusneuvoston vetoa tulitaukoa vastaan, sekä rahan ja pommien lähettämistä Israelille.

Mitä tekee Suomi ja Suomen media? Esiintyy Israelin armeijan tiedottajana. Seuraa Saksan esimerkkiä.

***

Mikä on Suomen kansanmurhahistoria?

1900-luvulla Saksan hoidettua Namibian asiat, se siirtyi tukemaan suomalaisten kansanmurhaa työläisiä vastaan. Suomen pääomapiirit olisivat halunneet Suomen itsenäisyyden sijaan Suomen liittyvät osaksi Saksan keisarikuntaa.

Tässä hankkeessa tietyt piirit kutsuivat jo ajoissa Saksan armeijan Suomeen kouluttamiensa jääkäreiden rinnalla tukahduttamaan Suomen työläisten vaatimukset tasa-arvoisesta yhteiskunnasta.

Porvarillisten puolueiden muodostettua Mannerheimin johdolla porvarillisen armeijan, se hyökkäsi tasa-arvoa vaativien työläisten kimppuun. Ensin maahan saapuivat jääkärit, sitten Saksan armeija. Näiden voimien avulla pääomapiirit voittivat, hävittyään ensimmäisen itsenäisyysäänestyksen Valtalaista kesällä 1917.

Suomen oikeusjärjestelmä tuomitsi ainoastaan sotaan osallistuneet työläiset. Valkoisen armeijan ja Saksan armeijan rikokset painettiin villaisella.

***

Suomeen perustettiin vankileirien saaristo. Työläiset suljettiin leireille, joista Tammisaaren vankileiri oli tunnetuin. Ihmisoikeudet kiellettiin. Moni kuoli nälkään ja tauteihin kuten saksalaisten uhrit Namibiassa.

Suomalainen kansanmurha ykkönen toteutettiin totaalisena ja pitkäaikaisena sortona.

***

Holokaustin jyllätessä Saksassa liittoutui Suomi jälleen Saksan armeijan kanssa. Suorittaen paitsi oman väestön kansanmurhaa keskitysleireissä, Mannerheim perusti myös Itä-Karjalasta valloittamilleen alueille keskitysleirit niiden venäjänkieliselle väestölle.

Gazassa Israelin tarkoituksena on ajaa alueen asukkaat ”muualle”, tyhjentää koko Palestiinan alue palestiinalaisista ja korvata Israelin kansalaisille. Itä-Karjalassa venäjänkielinen väestö oli tarkoitus siirtää ”muualle” ja asuttaa Itä-Karjala karjalankielisellä ja suomalaisella väestöllä.

***

Itä-Karjalan keskitysleirien kanssa samanaikaisesti Suomi osallistui Saksan armeijan liittolaisena Leningradin piiritykseen ja väestön kansanmurhaan. Leningradin asukkaista n. 1,5 miljoonaa kuoli nälkään, janoon, kylmään ja tauteihin.

Suomen voi sanoa olevan kansanmurha-asiantuntija.

***

Suomen hallitus ja media tukevat Israelin suorittamaa palestiinalaisten kansanmurhaa. Suomen hallituksella on viime vuosikymmenien aikana kehitetty tehokas sensuuri- ja tiedotuskoneisto, jota johtavat Naton hybridikeskus, valtion turvallisuuskomitea ja sen huoltovarmuuskeskuksen alainen mediapooli. Nämä sensuroivat kaiken objektiivisen tiedon suomenkielisen väestön ulottumattomiin.

Toisen maailmansodan aikana Suomessa toimi niin sanottu VIASAT- järjestelmä, jossa vakoilun ja sensuurin toteuttivat ihmiset, jotka toimivat kylissä ja kaupungeissa vakoillen mitä ihmiset ajattelevat ja käyttäen valtaa toisinajattelijoihin.

Nyt VIASAT on korvattu tekniikalla, EU-keskeisellä totaalisella sensuurilla ja sotakoneistolla. Ihmisten mieliä ohjaillaan pelottelun ja väärän tiedon avulla.

***

Mielenkiintoisella tavalla nyt entiset siirtomaat, vallankäytön kohteina olleet Afrikan maat, nousevat puolustamaan ihmisoikeuksia. Yhdysvaltojen väkivaltaan perustuva hegemonia ja ohjailu niin YK:ta, kansainvälisiä tuomioistuimia kuin valtioiden itsemääräämisoikeutta vastaan on päättymässä.

Yhdysvaltojen kansainvälisistä laeista piittaamattomalle toiminnalle on tulossa loppu.

Etelä-Afrikka, Namibia, Palestiina, Mali, Burkina-Faso, Niger eivät ole enää yksin Yhdysvaltoja ja entisiä Euroopan siirtomaaherroja vastaan. Maapallon kansat nousevat vaatimaan ihmisoikeuksia. Milloin suomalaiset heräävät?

Pirkko Turpeinen-Saari

Työkansan Sanomat 1/2024