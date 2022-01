Pääministeriltä ei sanaakaan rauhanasiaan viittaavaa

Suomi sidottiin entistä tiukemmin sotilasliitto Natoon 64:n Yhdysvaltalaisen F-35 hävittäjän miljardikaupalla.

Ktp:n keskusneuvoston kannanotossa on siitä arvio. Puolue tuomitsee sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marinin hallituksen militaristiset asehankinnat. Valta on annettu oikeistolaiselle ulkopoliittiselle johdolle ja armeijan kenraaleille. Ja sotauho jatkuu.

Pelin henki näkyi räikeästi joulukuun kymmenennen päivän suorassa tv-lähetyksessä hallituksen ja armeijan edustajien tiedotustilaisuudesta. Pääministeri Marin ilmoitti lyhytsanaisesti hallituksen hyväksyneen hävittäjäkaupat. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ja puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen puhuivat sitäkin enemmän hävittäjäostoksen ihanuudesta ja kiittelivät ostajien toimintaa.

Odotin Marinin sivuavan edes jotenkin rauhanasiaan viittaavaa. Turha odotus. Hän ei voinut sanoa esimerkiksi sitäkään, että toivoo ettei koneita tarvitse koskaan käyttää niiden tarkoitukseen – sotimiseen. Ainakin ylivoimainen enemmistö suomalaisia olisi halunnut kuulla jotain sellaista. Kovin kauas on Marin livennyt työväenliikkeen perinteisistä kannoista rauhankysymyksistä ja sotavarustelun lopettamisesta. Tämä ei tiedä hyvää.

Kun tähän lisätään Suomen poliittisen johdon, niin hallituksen, eduskunnan kuin vasemmisto- ja porvaripuolueiden myötämielisyys Suomen lähentymisestä Natoon, on edessä vakava tilanne.

Venäjää propagoidaan jo avoimesti vihollisena. Television, lehdistön ja näkyvien sodanlietsojien äänenpainot kuulostavat samanlaisilta kuin sotapropaganda 1930-luvun lopulla, kun ”kumppanina” oli natsi-Saksa. Nyt olemme nähneet, miten se kumppanuus on vaihtunut Natoon. Sodanlietsojien mielestä on esteenä enää ”veteen piirretty viiva” Suomen täysjäsenyyteen Natossa.

Iltalehti uutisoi 17. joulukuuta elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen yleisönosastokirjoitusta saman päivän Kansan Uutisissa. Lyhyessä Velka ja häpeä -otsikolla olevassa kirjoituksessaan Kaurismäki ”onnittelee” kaikkia hävittäjähankintoihin osallistuneita. ”Päällenne tuli ikuinen häpeä ja kansakunnalle ikuinen velka. Idiootit”, Kaurismäki hehkuttaa. Lyhyesti ja ytimekkäästi sanottu. Siihen on helppo yhtyä.

x x x

Ktp käynnisti kannattajakorttien keräyksen marraskuussa 2019 puolueen palauttamiseksi puoluerekisteriin. Keräyksen alku sujui kohtalaisesti, vaikka korona vaimensi sitä. Kun koronatilanne sitten muuttui vaikeaksi pandemiaksi kaikkine rajoituksineen, teki se nimien keräämisen julkisilla paikoilla mahdottomaksi eikä 5 000 kannattajakortin keräys onnistunut. Muutenkin puolueen kokoontumisia ja tapahtumia on pandemian vuoksi jouduttu rajoittamaan minimiin.

On ollut esillä keräyksen uudelleen aloittaminen. Tavoitteena olisi hoitaa keräys ajallisesti siten, että Ktp pääsisi osallistumaan puolueena vuoden 2023 kevään eduskuntavaaliin. Perinteisen kannattajakorttikeräyksen lisäksi on tullut mahdollisuus allekirjoittaa keräyskortti oikeusministeriön sivuilla netissä. Arviona on, ettei nettikeräys tuottaisi kovinkaan paljon uutta puhtia keräykseen, eli pääasiallisin paino olisi kannattajakorttien katukeräyksessä.

Katukeräys on jälleen koronatartuntojen voimakkaan lisääntymisen vuoksi kinkkinen asia. Tilannetta on käsitelty myös keskusneuvostossa ja se kirjannut lausuman keräyksen käynnistämisestä ja antanut poliittiselle toimikunnalle valtuudet toimia asiassa huomioiden koropandemian tilanteen.

Vaikea tilanne. Tammikuussa tiedämme enemmän.

Hannu Tuominen