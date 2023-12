Pienituloisten määrä uusiin ennätyslukuihin

Suomen sosiaali ja terveysjärjestön (Soste) laskelmien mukaan pienituloisten määrä lisääntyy ensi vuonna ennätyslukemiin. Soste pitää tähän syyllisenä kokoomusjohtoisen Orpon porvarihallituksen päättämiä sosiaaliturvan leikkauksia.

Leikkaukset lisäävät ensi vuonna pienituloisten määrää lähes 70 000:lla tämän vuoteen verrattuna. Sosten julkaisemien laskelmien mukaan Suomessa on vuonna 2024 yli 810 000 pienituloista.

Sosten ja Tilastokeskuksen laskelmissa käytetyn määritelmän mukaan pienituloiseksi lasketaan ihminen, jonka käytettävissä olevat tulot ovat alle 60 prosenttia väestön mediaanitulosta.

Pienituloisten määrä on lisääntynyt Tilastokeskuksen virallisten tietojen mukaan vuodesta 2021 lähes 100 000:lla. Kahdessa vuodessa tapahtunut pienituloisuuden kasvu alkoi jo sosiaalidemokraattien johtaman Marinin hallituksen aikana.

Marinin ja Orpon hallitusksia yhdistävä tekijä on oikeistopolitiikan harjoittaminen. Sen seuraus on yhtiöiden ja rikkaiden tulojen kasvaminen, ja työväestön köyhyyden lisääntyminen. Pienituloisuus ja köyhyys on suurinta alle 24-vuotiailla nuorilla ja yli 75-vuotiailla vanhuksilla.

Oikeistopolitiikka näkyy käytännössä siinä, että sotavalmisteluihin ja asevarusteluun käytetään yhä enemmän miljardeja, kun samaan aikaan mm. asumistuesta, työttömyysturvasta ja jopa toimeentulotuesta leikataan.

Työkansan Sanomat 13/2023