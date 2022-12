Sodan ja pakotteiden vuosi 2022

Kulunut vuosi on ollut Euroopassa Ukrainan sodan takia vastakkainasettelun vuosi. Venäjän Ukraina-operaatio on muuttunut kymmenessä kuukaudessa Venäjän ja länsimaiden väliseksi yhteenotoksi.

Venäjä haluaa pitää Itä-Ukrainan neljä kansantasavaltaa federaation osana. Länsimaat puolestaan yrittävät kuristaa Venäjää talouspakotteilla ja tukevat samaan aikaan Ukrainaa massiivisella aseavulla ja rahalla.

Venäjän vastaiset talouspakotteet on määrätty Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Euroopan unionissa. Niitä on vähitellen kiristetty, sillä pakotepolitiikan tulokset ovat olleet huonoja. Venäjä ei ole romahtanut, Euroopan kansat kärsivät historiallisen korkeasta inflaatiosta, Ukrainan sota jatkuu.

EU:n tavoite oli jo ennen vuoden 2022 helmikuuta luopua venäläisestä energiasta. Puhuttiin nopeasta vihreästä siirtymästä. Venäläisen energian tuonti onkin vähentynyt, mutta ei loppunut. Sähköä, kaasua ja öljyä virtaa yhä moniin EU:n jäsenmaihin. Ja hiilen polttoa on lisätty enemmän kuin kymmeneen lähivuoteen.

Suomi on EU:n kuuliaisena jäsenmaana toteuttanut pakotepolitiikkaa enemmän kuin on vaadittu. Venäläisen sähkön, maakaasun ja raakaöljyn tulo on katkaistu. Lisäksi Venäjälle raiteilla kulkeva henkilö- ja tavaraliikenne on poikki, venäläisten Suomeen tuloa on rajoitettu, ja jopa kirjeiden kulku on estetty.

Pakotteiden seurauksena myös Suomessa on historiallisen korkea 10 prosentin inflaatio. Sen seurauksista kärsivät työtätekevät, lapsiperheet ja eläkeläiset. Sähkön, polttoaineiden ja ruoan hinta on kallistunut jo niin paljon, että tavalliset kuluttajat joutuvat vähentämään perustarpeiden käyttöä.

Samaan aikaan kun työtätekevien toimeentulo on vaarantunut, terveydenhoidossa on katastrofaalisia puutteita ja valtio velkaantuu, asevarusteluun käytetään tänäkin vuonna useita miljardeja euroja. Kyse ei ole pakosta, kyse on porvaripolitiikasta ja militarismista.

Mitä sitten pitäisi tehdä. On luovuttava pakotepolitiikasta ja korvattava täysimääräisesti työväestölle inflaation aiheuttamat menetykset. Ja ennen kaikkea, Venäjän ja Ukrainan välille on saatava aikaan rauhansopimus.

Työkansan Sanomat 14/2022 Pääkirjoitus