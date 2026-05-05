Sota on vain operaatio, sotarikos tuskin edes tapahtuma?

Suomen ulkopoliittisen johdon sitoutuminen Yhdysvalojen johtaman läntisen imperialismin sotiin ja sotarikoksiin on johtanut sanoilla temppuiluun ja tappamisen peittelyyn.

Venkoilu ei ole kokoomusjohtoisessa ulkopolitiikassa uutta. Samaa nähtiin jo 1930-luvulla, kun natsimieliset valkopesivät fasismin kauheita tekoja ja suunnitelmia.

Sanoilla temppuilu on osa oikeiston propagandaa. Siinä valtiojohtoinen Yle on porvarimedian kärkijoukkoa. Otetaan muutama esimerkki ajankohtaisista Lähi-idän sodista.

Palestiinan vastarintaliikkeiden oman maansa puolustaminen on poikkeuksetta uutisoitu terrorismiksi. Miehittäjävaltio Israelin hyökkäykset ja pommitukset ovat vain operaatioita. Kansanmurhasota Gazassa on ”ennaltaehkäisevää puolustusta”.

Tuo ”sopeutus” on merkinnyt yli 72 300 gazalaisen tappamista ja 172 000 haavoittumista. Kahden miljoonan asukkaan väestöstä yli puolet on pakolaisina omassa maassaan.

Israelin miehitysarmeijan kansanmurhasota Palestiinan Länsirannalla ja Gazan kaistalla saa porvarimediassa hyväksyvää nyökkäilyä. Ilmiselvät sotarikokset, joita kansainväliset rikostuomioistuimet parhaillaan tutkivat, ovat ”monimutkaisia tapahtumia”.

Yhdysvaltojen ja Israelin yhteinen imperialistinen hyökkäyssota Iranissa, joka alkoi helmikuun lopussa, on sekin pelkkä operaatio. Sen aikana on tehty väitetysti ”millintarkkoja iskuja” Iranin sotilaallisiin kohteisiin. Yksi ”iskuista” osui tyttökouluun, missä yli 115 teini-ikäistä tapettiin.

Iranin mukaan 40 päivän hyökkäyssota on vahingoittanut maan alueella noin 125 000 siviilikohdetta. Tuhottujen kohteiden joukossa on 900 koulutuskeskusta, 857 koulua ja 32 yliopistoa.

Terveydenhuoltojärjestelmään on myös kohdistettu suoria pommi-iskuja. 339 terveysasemaa ja 20 Punaisen puolikuun keskusta sekä kymmeniä ambulansseja on tuhottu tai ne ovat toimintakyvyttömiä.

Iranin kohdallakaan kyse ei ole operaatiosta. Kyse on brutaalista hyökkäyssodasta, jonka pommeilla on tapettu tuhansia ihmisiä.

Yhdysvaltojen Trumpin tekemät Iranin vastaiset uhkaukset ennen 8. maaliskuuta alkanutta Lähi-idän kahden viikon tulitaukoa ovat sotarikos. Sen ovat YK ja kansainväliset humanitaariset järjestöt vahvistaneet.

Trumpin uhkauksiin kuului koko Iranin sivilisaation tuhoaminen, ihmisineen kaikkineen.

Sodasta ja sotarikoksista on tullut nykyisen militarismin ja väkivallan käytön aikana hyväksyttävää. Niin ei tietenkään saisi olla.

Työväenluokka ei päätä porvarimedian, ei edes valtio-omisteisen ja kansan maksaman Ylen osalta, sisällöstä ja propagandasta. Siitä päättävät suuri raha ja sotaan hinkuvat kenraalit.

Vain järjestynyt sodan vastainen joukkoliike voi kääntää työväestölle ja kaikille ihmisille tuhoisan sodan rauhan voimien voitoksi.

Rauno Lintunen